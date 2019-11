Wallex Technologies -- alors qu'elle enregistre une valeur de transaction brute (GTV) annualisée dépassant le milliard de dollars américains et connait une rapide croissance mensuelle, Wallex renforce son équipe de direction





La société recrute de nouveaux dirigeants aux postes de directeur commercial, directeur technique et directeur de la conformité du groupe pour accélérer son expansion et poursuivre son développement à l'international

SINGAPOUR, 8 novembre 2019 /PRNewswire/ -- Wallex Technologies a enregistré une valeur de transaction brute (GTV) annualisée dépassant le milliard de dollars américains quelques mois après son lancement à Singapour et en Indonésie et sa levée de fonds de présérie A menée par BEENEXT. Les services d'échange de devises et de paiement transfrontalier axés sur le commerce interentreprises (B2B) de Wallex continuent de croître rapidement, avec une croissance mensuelle de plus de 20 %.

À leurs postes respectifs, les nouvelles recrues de haut vol de Wallex mettront à contribution leur solide expérience dans leur domaine et viendront renforcer l'équipe de direction de Wallex alors qu'elle se prépare à élargir ses activités et se développer à l'international.

Anthony Man est nommé directeur commercial et responsable national pour Singapour, Andrew Marchen est nommé directeur technique et Christopher Liu est nommé directeur de la conformité du groupe. Ils seront tous basés à Singapour.

« En tant que société singapourienne, Wallex se situe au carrefour de trois domaines dans lesquels Singapour est un leader mondial : le commerce international, l'innovation dans les technologies financières et le commerce des devises. Cela constitue une base idéale pour développer nos activités d'échange de devises et de paiement transfrontalier. Nous comptons nous appuyer sur nos atouts existants à Singapour et en Indonésie et étendre de manière stratégique notre présence à d'autres centres de commerce et d'échange de devises clés. » - Jody Ong, PDG et cofondateur de Wallex.

Anthony Man, le nouveau directeur commercial et responsable national pour Singapour, est chargé de la gestion de l'offre de produits commerciaux de Wallex, des partenariats commerciaux et de l'expansion internationale, ainsi que de la gestion de l'équipe singapourienne grandissante de Wallex. Anthony Man apporte à la société une vaste palette de compétences et une vision internationale acquises au cours de son expérience professionnelle dans les services financiers et la gestion. Celles-ci seront particulièrement précieuses pour aider Wallex à poursuivre sa croissance rapide et son expansion internationale. Anthony Man a précédemment travaillé au Royaume-Uni, à Hong Kong et à Singapour en tant qu'avocat, banquier d'affaires et dans la vente et le négoce, et dernièrement chez Goldman Sachs. Avant de rejoindre Wallex, il était directeur de la stratégie pour une plateforme indonésienne de prêt P2P destinée aux PME.

Andrew Marchen, nouveau directeur de la technologie, est chargé de développer et d'améliorer la plateforme technologique et les canaux de Wallex pour l'aider à acquérir une dimension industrielle. Avant de rejoindre Wallex, Andrew Marchen a occupé plusieurs postes liés aux technologies et à l'innovation. Auparavant, il était architecte chez NCS Group, une multinationale spécialisée dans les TIC qui a été acquise par Singtel.

Christopher Liu, nouveau directeur de la conformité du groupe, est chargé de développer le cadre de conformité de Wallex. Sa vaste expérience dans le domaine de la lutte contre le blanchiment d'argent et son discernement professionnel permettront de s'assurer que Wallex respecte les exigences internationales. Avant de rejoindre Wallex, Christopher Liu a travaillé pendant 15 ans à Citibank, où il était directeur régional de la lutte contre le blanchiment d'argent pour les services aux particuliers et PME. Il a également passé trois années au sein du département des affaires commerciales de Singapour, cumulant ainsi un bagage qui lui permet d'apporter à Wallex une expérience toute particulière dans la gestion des risques en matière de blanchiment d'argent et de conformité.

« Nous sommes très heureux de disposer d'une nouvelle équipe de direction pour nous accompagner dans la prochaine étape de notre aventure. L'expérience collective que nous apportent ces nouvelles recrues et les valeurs communes que nous partageons nous aideront à propulser notre société sur la scène internationale. L'expansion des réseaux de Wallex nous permettra également de proposer nos services au coût avantageux et centrés sur le client à une clientèle internationale et d'améliorer nos capacités commerciales. Outre l'Asie du Sud-Est, nous comptons nous développer à Hong Kong, porte d'entrée vers la Chine continentale, ainsi qu'au Japon au cours de la prochaine année pour exploiter les flux commerciaux intra-asiatiques et mondiaux et gagner en visibilité auprès des deuxième et troisième plus importantes économies du monde. » - Hiroyuki Kiga, directeur des opérations et cofondateur de Wallex.

Wallex apporte une solution aux problèmes rencontrés avec l'échange de devises et les paiements internationaux grâce à sa plateforme en ligne centrée sur le B2B en proposant un modèle de prix basé sur le volume. En offrant de meilleurs taux de change, de meilleurs frais de virement et un meilleur service client, Wallex aide ses clients PME à commercer à l'international.

Wallex est réglementée à la fois par l'autorité monétaire de Singapour (Monetary Authority of Singapore, MAS) et par la Banque d'Indonésie (Bank Indonesia, BI), ayant obtenu une licence de virement de fonds de BI en novembre 2018 et une licence de remise de fonds de la MAS en juillet 2018.

Wallex sera présente au festival de la fintech de Singapour (stand 1K13) du 11 au 13 novembre 2019.

