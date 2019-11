Achiko Ltd. : la Fintech Achiko Limited cotée à la SIX Swiss Exchange





NE PAS DIFFUSER, PUBLIER OU DISTRIBUER (EN TOUT OU EN PARTIE) AUX ÉTATS-UNIS, EN AUSTRALIE, AU CANADA, AU JAPON OU DANS TOUTE AUTRE JURIDICTION OÙ CELA POURRAIT CONSTITUER UNE VIOLATION DES LOIS APPLICABLES DANS CETTE JURIDICTION

Achiko Limited ("Achiko", ISIN KGY0101M1024), l'un des principaux fournisseurs de services de paiement de jeux en Indonésie, inscrit aujourd'hui ses 89'632'142 actions à la SIX Swiss Exchange à un prix de référence de 0.70 $ par action. Le flottant s'élève à 41,2 % au moment de l'introduction en bourse.

" Notre décision d'être cotée à la bourse suisse SIX est un choix stratégique, pris dans une perspective à long terme. La Suisse est une plaque tournante dynamique et en pleine croissance pour l'innovation Fintech avec un environnement réglementaire fort et favorable. Nous prévoyons d'ouvrir une succursale locale en Suisse pour soutenir des partenariats stratégiques en Europe, " a déclaré Allen Wu, président d'Achiko. " Nous sommes ravis d'être cotés à la SIX Swiss Exchange et nous nous réjouissons de poursuivre l'histoire à succès d'Achiko avec notre base d'investisseurs élargie. "

Achiko propose des solutions de paiement pour les jeux et le commerce numérique par le biais de différents canaux tels que la facture de téléphone, les magasins, les portefeuilles électroniques et les distributeurs automatiques de billets. Elle est constamment à la recherche d'applications qui vont au-delà du marché du jeu. Après l'introduction en bourse de ses actions à la SIX Swiss Exchange, Achiko continuera d'évaluer ces demandes dans le but d'offrir une gamme plus large de services financiers.

Sur le principal marché de lancement d'Achiko en Indonésie, environ la moitié des quelque 260 millions d'habitants n'ont pas de compte bancaire, et pour ceux qui ont un compte bancaire, le niveau des cartes de crédit et des options de crédit à la consommation reste faible. Dans le monde, le nombre de personnes qui n'ont pas leur propre compte bancaire est estimé à environ 1,7 milliard. Outre les activités actuelles d'Achiko en Indonésie, en Thaïlande et aux Philippines, le Myanmar et le Vietnam sont parmi les marchés cibles les plus importants pour l'expansion régionale.

À propos d'Achiko

Achiko est la société holding des sociétés Mimopay et Kryptonite. Le groupe possède des succursales en Indonésie, à Hong Kong, à Singapour et en Corée du Sud.

Achiko dispose d'une équipe de direction expérimentée qui a fait ses preuves dans les développements commerciaux numériques internationalement reconnus et les a également mis en oeuvre pour des entreprises comme Disney, TimeWarner (maintenant WarnerMedia), Samsung, Kakao, Leon Entertainment et beaucoup d'autres encore.

Achiko compte d'importants actionnaires tels que MNC Group, la plus grande société de médias en Asie du Sud-Est. Son actionnariat comprend également MOX, la plus grande société chinoise de capital-risque se concentrant exclusivement sur le secteur mobile et l'une des trois plus grandes sociétés mondiales de capital-risque dans ce domaine.

De plus amples informations sont disponibles sur www.achiko.co

Avis de non-responsabilité

Cette publication ne constitue ni une offre de vente ni une sollicitation d'achat de titres de la Société et ne constitue pas un prospectus ou une communication similaire au sens des articles 652a, 752 et/ou 1156 du Code des obligations suisse ni un prospectus de cotation au sens du règlement de cotation de la SIX Swiss Exchange. La cotation s'effectue uniquement au moyen et sur la base du prospectus de valeurs mobilières publié (y compris, le cas échéant, ses modifications). Une décision d'investissement concernant les titres de la Société ne devrait être prise que sur la base du prospectus de valeurs mobilières. Le prospectus est disponible gratuitement en Suisse, pendant 12 mois après le premier jour de cotation, auprès de ISP Securities AG, Bellerivestrasse 45, 8008 Zürich, Suisse et d'Achiko Limited, HLX Management Limited, 5th Floor, Anderson Square Building, 64 Shedden Road, P.O. Box 31325 SMB, Grand Cayman KY1-1206, îles Caïmans (e-mail : investor@achiko.com).

La présente communication est diffusée uniquement à l'intention (i) des personnes en dehors du Royaume-Uni, (ii) des personnes ayant une expérience professionnelle en matière d'investissements relevant de l'article 19(5) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (" l'Order ") ou (iii) des entités fortunées et autres personnes auxquelles elle peut être légalement communiquée, relevant de l'article 49(2) de l'Order (toutes ces personnes étant désignées ensemble par " personnes concernées "). Tout investissement ou activité d'investissement auquel cette communication se rapporte n'est accessible qu'aux personnes concernées et ne sera engagé qu'avec des personnes concernées. Toute personne qui n'est pas une personne concernée ne doit pas agir ou se fier à cette communication ou à son contenu.

La présente communication ne constitue pas une "offre de valeurs mobilières au public " au sens du Règlement 2017/1129 de l'Union européenne (le "règlement prospectus") des valeurs mobilières qui y sont visées (les "Valeurs mobilières") dans un État membre de l'Espace économique européen (l'"EEE"). Toute offre de titres à des personnes dans l'EEE sera faite en vertu d'une dispense prévue par le règlement sur les prospectus de l'obligation de produire un prospectus pour les offres de titres.

Les titres auxquels il est fait référence dans le présent document n'ont pas été et ne seront pas enregistrés en vertu du US Securities Act of 1933, tel que modifié (le " Securities Act "), et ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis ou à des personnes des États-Unis (au sens du Regulation S du Securities Act), sauf si les titres sont enregistrés en vertu du Securities Act, ou si une exemption aux obligations d'enregistrement du Securities Act est disponible. L'émetteur des titres n'a pas inscrit et n'a pas l'intention d'inscrire une partie quelconque des titres aux États-Unis et n'a pas l'intention de procéder à une offre publique de titres aux États-Unis.

CETTE COMMUNICATION NE DOIT PAS ÊTRE DISTRIBUÉE AUX ÉTATS-UNIS, AU CANADA, EN AUSTRALIE OU AU JAPON. LA PRÉSENTE COMMUNICATION NE CONSTITUE PAS UNE OFFRE DE VENTE NI LA SOLLICITATION D'UNE OFFRE D'ACHAT DE TITRES DANS UNE JURIDICTION QUELCONQUE.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 8 novembre 2019 à 11:30 et diffusé par :