Le gouvernement du Québec annonce une aide financière pour Place aux jeunes en région en Outaouais

GATINEAU, QC, le 8 nov. 2019 /CNW Telbec/ - De passage à Gatineau, dans le cadre des Journées de la jeunesse, l'adjoint parlementaire du premier ministre pour le volet jeunesse, M. Samuel Poulin, a annoncé l'attribution d'une aide financière maximale de 1,2 million de dollars, sur cinq ans, pour le déploiement en Outaouais du programme Place aux jeunes en région (PAJR). Cette aide financière aura des répercussions, entre autres, dans la MRC de La Vallée-de-la-Gatineau et dans la MRC de Papineau.

Rappelons qu'à l'occasion du dépôt du budget 2019-2020, le gouvernement du Québec avait annoncé qu'il doublerait l'investissement pour le programme PAJR. La somme totalise maintenant 35 millions de dollars, répartis sur cinq ans. Grâce à cette somme, l'organisme aidera davantage de jeunes dans leurs démarches pour s'établir et travailler dans toutes les régions du Québec. Place aux jeunes en région offrira aussi dorénavant des services dans l'ensemble des MRC rurales du Québec.

Citations

« Plus que jamais, les régions du Québec ont besoin des jeunes pour se développer et prospérer. Je pense sincèrement que l'Outaouais possède toutes les caractéristiques requises pour inciter un nombre croissant de jeunes à vivre ici, à y fonder une famille et à y gagner leur vie. Il faut leur faciliter la tâche et leur montrer que leur rêve est possible. C'est ce que souhaite faire notre gouvernement avec cet investissement sans précédent dans le programme Place aux jeunes en région. »

Samuel Poulin, adjoint parlementaire du premier ministre pour le volet jeunesse

« La région de l'Outaouais est attrayante pour plusieurs raisons, qu'il suffise de penser, par exemple, à la qualité de vie qu'elle offre à ses habitants. La région sait marier à merveille la nature et la culture. Je pense sincèrement qu'avec notre aide, un nombre croissant de jeunes voudront s'y établir. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« Grâce aux montants annoncés aujourd'hui, nous sommes heureux de pouvoir renforcer notre présence dans la région de l'Outaouais. Cela nous permettra, entre autres, de proposer plus de services aux jeunes diplômés et de soutenir les employeurs qui sont aux prises avec des enjeux de main-d'oeuvre. »

Luc Dastous, président du conseil d'administration de Place aux jeunes en région

« C'est avec un immense plaisir que nous avons pris connaissance du rehaussement de notre financement et, de surcroît, du déploiement du programme Place aux jeunes en région dans les MRC de Papineau et de Pontiac. Maintenant l'Outaouais bénéficiera d'une meilleure concertation régionale et, on se le souhaite, d'un meilleur pouvoir de séduction! »,

Sophie Beaudoin, directrice générale du Carrefour-jeunesse emploi de la Vallée-de-la-Gatineau.

À propos de Place aux jeunes en région

Favorisant la migration, l'établissement et le maintien des jeunes diplômés de 18 à 35 ans en région, PAJR est la référence québécoise pour les jeunes et les régions. PAJR est un partenaire du Secrétariat à la jeunesse dans le déploiement de la Stratégie d'action jeunesse 2016-2021 du gouvernement du Québec.

