NIEX LLC : La bourse de cryptomonnaie de prochaine génération « AIS-X » de Mongolie (exploitée par : National Investment Exchange LLC) a annoncé son inauguration le 30 septembre 2019 à 15 h 00 (GMT +8)





Le jeton de notre bourse AIS-X (https://ais-ex.com/) (exploitée par NIEX LLC), le jeton AIS, a été lancé sur l'IEO Turbo Launchpad de BitForex le 15 août et écoulé en seulement 6 minutes. Il a alors été inscrit à la bourse le 21 août et seulement une semaine plus tard, sa valeur avait augmenté de 10,0, ce qui en fait le numéro 1 dans la catégorie de classification « augmentation de valeur ». (contre 8,0 au 25 octobre)

https://twitter.com/bitforexcom/status/1169092431196721152

AIS-X a ouvert le négoce avec quelques paires clés BTC.

Le calendrier est le suivant :

29/10/2019 18 h 00 (GMT+8) : Paire BTC/TUSD ouverte

5/11/2019 18 h 00 (GMT+8) : Paires ETH/TUSD & XRP/TUSD ouvertes

AIS-X s'est associée à KYC-Chain pour améliorer son système d'authentification KYC (Know Your Customer).

SelfKey (un service proposé par KYC-Chain) est une solution d'identité numérique de prochaine génération qui permet aux utilisateurs de stocker et de gérer des documents d'identité, Ethereum, et des jetons ERC-20 avec plus de sécurité que jamais auparavant.

Les données sont typiquement stockées sur des serveurs qui sont vulnérables aux pirates et aux atteintes à la protection des données. SelfKey, au contraire, opère localement, autrement dit vos données sont stockées sur votre appareil, par conséquent, même si les serveurs de SelfKey son piratés, ce qui est peu probable, vos données ne sont pas affectées.

Par ailleurs, AIS-X a joint ses efforts avec TomoChain et généré son jeton AIS avec la même norme TRC21. En utilisant TomoChain, les utilisateurs de jetons AIS peuvent bénéficier de la technologie supérieure de la plateforme blockchain TomoChain qui fournit une haute sécurité, 2000 TPS, une confirmation de bloc de 2 sec, quasiment sans aucun coût.

AIS-X accorde la priorité à la sécurité et à la commodité de l'utilisateur, ce qui la différencie sur le marché concurrentiel des bourses de cryptomonnaie.

À propos d'AIS-X

Bien que le principal service d'AIS-X soit l'échange de cryptomonnaie, la bourse offre également une gamme complète d'autres services. Nous envisageons par exemple de mettre en oeuvre un concierge IA qui aidera l'utilisateur à estimer les développements de prix et à faire leurs propres plans d'investissement. (https://www.youtube.com/watch?v=ehin28Ngjns)

Par ailleurs, les investisseurs d'AIS-X (détenteurs de jetons AIS) non seulement bénéficieront des gains de cryptomonnaie, mais aussi de notre investissement dans l'exploitation de ressources souterraines réelles (p.ex. métal).

Bourse : https://ais-ex.com/

Site Web officiel : https://ais-x.io/

Telegram officiel : https://t.me/aisofficial

Twitter officiel : https://twitter.com/aisx_official

Page Facebook officielle : https://www.facebook.com/AISXOFFICIAL

