Le point sur la situation économique et financière du Québec - Le gouvernement remplit ses engagements au bénéfice des familles et des citoyens du Centre-du-Québec





DRUMMONDVILLE, QC, le 8 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec livre la marchandise pour les citoyens et les citoyennes de notre région. C'est le constat que tire le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable du Centre-du-Québec, M. André Lamontagne, à la suite du dévoilement de la mise à jour économique et financière du gouvernement hier.

Le ministre Lamontagne se réjouit de voir plusieurs engagements phares réalisés plus rapidement que prévu, notamment :

La bonification complète de l'Allocation famille dès janvier prochain, soit deux ans plus tôt que prévu : ce sont près de 679?000 familles qui recevront en moyenne 779 $ de plus par année.

L'abolition de la contribution additionnelle et le retour au tarif réduit unique pour les services de garde subventionnés dès cette année, soit trois ans plus tôt que prévu : ce sont en moyenne 1?100 $ que 140?000 familles n'auront désormais plus à débourser.

Une réduction importante, dès le printemps prochain, des tarifs de stationnement dans les différents établissements de santé du Québec : les deux premières heures seront gratuites et le tarif maximal sera de 7 $ à 10 $ par jour, selon les régions.

De plus, le gouvernement a rappelé dans la mise à jour économique et financière la mise en place, en juin dernier, d'un deuxième palier au supplément pour enfants handicapés nécessitant des soins exceptionnels. Cela permettra à 3?000 familles de recevoir 652 $ de plus par mois.

Des initiatives pour répondre à des besoins spécifiques

Des initiatives totalisant plus de 1,4 milliard de dollars sur cinq ans sont aussi prévues pour répondre à des besoins spécifiques, dont :

la conclusion du Partenariat 2020-2024 : pour des municipalités et des régions encore plus fortes;

la mise en oeuvre du plan d'aide aux médias écrits, annoncé le 2 octobre dernier;

la modernisation de l'industrie du taxi;

la prolongation des programmes de rabais d'électricité.

L'économie du Québec : une performance remarquable

L'économie du Québec performe de manière remarquable. Ainsi, en 2019, la progression du PIB s'établira à 2,4 %, une hausse de 0,6 point de pourcentage par rapport aux prévisions du budget de mars dernier. Cette progression dépassera celle du Canada pour une deuxième année consécutive.

Cette bonne performance de l'économie, jumelée à une gestion responsable des finances publiques et aux initiatives annoncées aujourd'hui, permet d'envisager un surplus de 1,4 milliard de dollars pour l'exercice 2019-2020.

Le gouvernement compte utiliser ce surplus pour lutter contre les changements climatiques, pour faire face à un ralentissement possible de l'économie et pour réduire la dette.

Citation

«?Je suis très fier de voir l'économie du Québec se porter aussi bien. Cela nous permet de donner un répit financier à plusieurs familles du Centre-du-Québec. La vigueur de notre croissance économique nous permet de réduire le poids de la dette et de devancer la mise en place des engagements du gouvernement. Nous redonnons plus rapidement de l'argent aux Québécois.?»

André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec.

Faits saillants

Au cours des cinq prochaines années, le gouvernement du Québec remettra 3,3 milliards de dollars de plus dans le portefeuille des Québécois.

Dans l'ensemble, considérant l'ensemble des actions mises en place par le gouvernement au cours de sa première année, ce sont plus de 8 milliards de dollars qui seront remis dans le portefeuille des Québécois d'ici 2023-2024.

Concrètement, pour un couple ayant deux enfants fréquentant un service de garde subventionné et possédant un revenu familial de 100?000 $, les mesures annoncées depuis notre élection engendreront un gain de près de 2?800 $ par année dès 2020.

La bonification de l'Allocation famille fait en sorte que, dorénavant, les familles du Québec recevront le même montant pour chaque enfant, peu importe le rang de cet enfant dans la famille.

L'abolition de la contribution additionnelle pour les services de garde subventionnés permettra à des milliers de familles du Québec de conserver des sommes substantielles qu'elles avaient mises de côté en anticipant le paiement d'une importante facture lors de leur prochaine déclaration de revenus.

Un calculateur a été mis en ligne sur le site du ministère des Finances du Québec pour permettre aux parents de connaître les montants qu'ils économiseront à la suite des mesures annoncées dans le cadre de la présente mise à jour économique.

