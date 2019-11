Xinhua Silk Road : la Chine entend favoriser davantage les champions cachés pour accélérer le développement des PME





PÉKIN, 8 novembre 2019 /PRNewswire/ -- La Chine aspire à favoriser davantage les entreprises considérées comme des champions cachés dans le but de promouvoir le développement des petites et moyennes entreprises (PME), ainsi qu'il ressort du Sommet sur le développement des champions cachés qui s'est tenu mardi dans le cadre du deuxième salon China International Import Expo (CIIE) à Shanghai, dans l'est de la Chine.

La Chine traversant actuellement une période décisive en lien avec la transformation du modèle de développement, l'optimisation de la structure économique et le changement des moteurs de croissance, il est tout à fait réaliste pour le pays de favoriser davantage les champions cachés, comme l'a déclaré Gan Lin, cheffe adjointe de l'Administration d'État pour la régulation des marchés (SAMR selon le sigle anglais) lors du sommet.

Le concept de champions cachés, inventé par Hermann Simon, spécialiste allemand de la gestion des PME, renvoie aux entreprises d'une certaine catégorie industrielle ou d'un certain secteur qui occupent une place dominante au niveau mondial.

Hermann Simon a également remarqué que, bien que les champions cachés de Chine en soient encore au début de leur développement, celui-ci est rapide, notamment dans le domaine de la recherche et du développement, grâce à de nombreux soutiens financiers.

Liu Zhengrong, vice-président de la Xinhua News Agency, a observé que les champions cachés jouaient un rôle très important dans le développement de nouveaux moteurs de croissance et dans la réalisation d'un développement économique de haute qualité.

La croissance économique de la Chine a évolué, passant d'une croissance à grande vitesse à un développement de qualité élevée, ce qui permet de donner un nouveau souffle à la croissance des champions cachés de niveau mondial, ainsi que l'a indiqué Huang Guoliang, responsable du Bureau du développement de la qualité de la SAMR. Ce dernier a ajouté que la forte demande intérieure du pays offrait un vaste marché pour le développement de ces champions cachés de niveau mondial et que les ressources industrielles de qualité supérieure créaient également une occasion unique à saisir pour ces champions cachés.

Dans le cadre du forum, un programme destiné à rechercher les champions cachés de Chine a été lancé conjointement par le Service d'information économique de Chine (CEIS selon le sigle anglais) de la Xinhua News Agency et le Centre de recherche sur le développement de la SAMR, dans le but de favoriser le développement et la croissance des champions cachés par le biais d'une recherche méthodique, d'une recherche d'entreprises, d'une exploration des caractéristiques, d'une exploration en profondeur, de l'élaboration de normes, etc.

Le sommet a été organisé conjointement par le CEIS et le Centre de recherche sur le développement de la SAMR.

