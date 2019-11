Nomination de Hugo Lacroix à titre de surintendant des marchés de valeurs





MONTRÉAL, le 8 nov. 2019 /CNW Telbec/ - L'Autorité des marchés financiers annonce la nomination de Hugo Lacroix à titre de surintendant des marchés de valeurs. M. Lacroix agissait à titre de surintendant par intérim depuis janvier 2019, tout en continuant d'exercer ses responsabilités de directeur principal des fonds d'investissement.

Avocat de formation, M. Lacroix s'est joint à l'Autorité en 2011 à titre d'analyste expert en fonds d'investissement. En 2013, il a été promu au poste de directeur des préenquêtes et de la cybersurveillance. et en 2015, à nouveau promu au poste de directeur principal des fonds d'investissement. Avant son arrivée à l'Autorité, M. Lacroix a occupé des fonctions de conseiller juridique et de chef de la conformité au sein de filiales de la Banque Nationale du Canada ainsi que de conseiller en conformité à la Fédération des caisses Desjardins du Québec.

« Hugo s'est investi avec énergie, enthousiasme et positivisme dans ses nouvelles fonctions, mettant de l'avant son leadership, ses habiletés de gestion, son ardeur au travail et son importante capacité d'apprentissage », a déclaré Louis Morisset, président-directeur général de l'Autorité. « Sa prestation depuis janvier dernier m'a convaincu de sa capacité à bien se développer dans ce rôle hautement stratégique pour notre organisation. Sans aucun doute, Hugo sera un interlocuteur très actif auprès des intervenants du secteur des marchés de valeurs et un gestionnaire engagé et apprécié au sein de l'Autorité »

« L'évolution rapide du secteur financier représente de nombreux défis, mais également de grandes opportunités pour notre surintendance », a souligné Hugo Lacroix. « Je suis enthousiaste à l'idée de travailler de manière proactive avec les différentes parties prenantes afin notamment de faire évoluer l'encadrement en fonction des innovations les plus porteuses tant pour l'efficience des marchés financiers que pour les investisseurs québécois. »

Rappelons que le personnel de la Surintendance des marchés de valeurs veille à l'application des lois et règlements relatifs aux appels publics à l'épargne et à l'information continue des sociétés et des fonds d'investissement, aux offres publiques, à la gouvernance et à la création et la mise en marché des instruments dérivés. Il est aussi responsable de l'encadrement des bourses, des chambres de compensation, des organismes d'autoréglementation, des référentiels centraux et autres entités réglementées qui ont des activités au Québec.

L'Autorité des marchés financiers est l'organisme de réglementation et d'encadrement du secteur financier du Québec.

Information :

Journalistes seulement :

Sylvain Théberge : 514 940-2176

Centre d'information :

Québec : 418 525-0337

Montréal : 514 395-0337

Autres régions : 1 877 525-0337

Site Web : http://www.lautorite.qc.ca/

Twitter : @lautorite

LinkedIn : Autorité des marchés financiers (Québec)

SOURCE Autorité des marchés financiers

Communiqué envoyé le 8 novembre 2019 à 11:00 et diffusé par :