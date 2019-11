Le Réseau québécois des aéroports (le Réseau) salue la mise en place du Programme Explore Québec pour réduire les tarifs aériens en région





SAINT-ISIDORE, QC, le 8 nov. 2019 /CNW Telbec/ - La présidente du Réseau québécois des aéroports s'est déclarée enthousiaste à l'annonce du premier ministre du Québec, M. François Legault et de la ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx, quant à la mise en place du nouveau Programme Explore Québec qui soutiendra le tourisme aérien abordable dans les régions périphériques québécoises.

Le Réseau soutient cette initiative du Gouvernement du Québec et surtout, il encourage ses membres, les aéroports de toutes les régions concernées du Québec, à collaborer activement avec les agences réceptives, les voyagistes du Québec et avec les associations touristiques régionales, pour mettre en valeur leurs attraits, mais aussi leur indéniable qualité, leur engagement et leur capacité d'accueil.

Notre présidente, Mme Anne Morin, gestionnaire des opérations d'Aviation CMP et de l'aéroport de Saint-Georges, affirme que « Mettre en valeur nos régions, soutenir la forfaitisation et la mobilité touristique aérienne, c'est faire avancer tout le Québec dans la valorisation de nos gens et de nos territoires ».

À propos du Réseau

Le Réseau est l'organisme rassemblant et fournissant des services de pointe à la vaste majorité des aéroports du Québec tout en favorisant le rayonnement d'entreprises de l'industrie. Le Réseau compte également sur l'engagement des aéroports internationaux de Montréal et de Québec à titre de chef de file de l'industrie. https://reseauquebecoisdesaeroports.ca/

