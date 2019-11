Nouveau programme Explore Québec - Le premier ministre du Québec agit pour réduire les tarifs aériens en région et rendre le tourisme plus abordable





VAL-D'OR, QC, le 8 nov. 2019 /CNW Telbec/ - En vue de stimuler le tourisme et de favoriser l'accès aux régions touristiques éloignées du Québec à un plus grand nombre de Québécois et de visiteurs du Canada et de l'international, le gouvernement lance le programme Explore Québec. Cette initiative permettra aux consommateurs de bénéficier de forfaits attrayants à tarifs réduits vers des régions touristiques éloignées des grands centres. Il s'agit d'un investissement de 9,5 M$ sur quatre ans.

C'est ce qu'ont annoncé aujourd'hui le premier ministre du Québec, M. François Legault, et la ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx, en présence du ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec, M. Pierre Dufour, et de la directrice générale de l'association des Agences réceptives et forfaitistes du Québec (ARF-Québec), Mme Marilyn Désy.

Explore Québec a comme objectifs d'accroître le nombre de visiteurs dans les régions touristiques ciblées, d'augmenter les retombées touristiques et économiques, de prolonger la saison touristique et de créer, à long terme, des conditions favorables à la baisse des tarifs aériens à destination de ces régions. Avec la croissance de la demande, ce programme encouragera le développement touristique ainsi que la multiplication des partenariats entre les différents acteurs nationaux et régionaux. Ultimement, Explore Québec pavera la voie à plus de forfaitisation dans ces régions.

Citations :

« Avec Explore Québec, votre gouvernement met sur pied une solution concrète afin de rendre les régions éloignées du Québec plus accessibles. L'offre des forfaits à tarif réduit permettra à plus de Québécois et de visiteurs étrangers d'accéder à l'une de ces destinations en utilisant le transport aérien. À plus long terme, cette initiative ouvrira la voie à une réduction généralisée des tarifs aériens en raison de la croissance de la demande. Le tourisme est un facteur important d'une économie forte. Nos régions seront ainsi plus prospères et les Québécois encore plus fiers de la beauté de leur territoire. »

François Legault, premier ministre du Québec

« Lors de la grande tournée que j'ai effectuée à travers le Québec, le printemps dernier, les entrepreneurs touristiques ont été nombreux à me faire part de leur préoccupation quant à l'accessibilité du transport aérien vers les régions éloignées. Votre gouvernement vous a entendus et est fier de lancer aujourd'hui un programme qui favorise la création de forfaits à tarif abordable vers ces régions pour lesquels les visiteurs utiliseront le transport aérien. Cette initiative contribuera à enrichir l'offre touristique québécoise tout en mettant en lumière les produits phares des régions ciblées. J'invite les touristes québécois et étrangers à oser l'aventure pour vivre des expériences authentiques et uniques dans ces magnifiques régions qui ont tant à offrir. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme

« La mise sur pied du programme Explore Québec est une excellente nouvelle, puisqu'il encouragera un plus grand nombre de voyageurs à choisir les régions comme destination touristique. En rendant ces régions plus accessibles, la venue de nouveaux visiteurs ne pourra qu'être bénéfique pour la notoriété et le dynamisme économique de ces régions. »

Pierre Dufour, ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec

« Les régions éloignées du Québec pourront compter sur l'expertise des réceptifs et des voyagistes du Québec et sur leur connaissance approfondie des clientèles et du marché pour développer une grande variété de forfaits uniques et attrayants, à des prix compétitifs, pour rejoindre l'ensemble de la clientèle québécoise et internationale. Le programme Explore Québec est exemplaire, car il s'appuie sur la concertation des réceptifs et des voyagistes du Québec et des régions touristiques pour la structuration et le développement de l'offre, en accord avec leurs réalités régionales et leurs produits distinctifs. »

Marilyn Désy, directrice générale, Agences réceptives et forfaitistes du Québec

Faits saillants :

Le programme Explore Québec vise à encourager la création de forfaits pour les régions touristiques suivantes :

Gaspésie;



Îles-de-la-Madeleine;



Bas- Saint-Laurent ;

;

Abitibi-Témiscamingue;



Eeyou Istchee / Baie-James;



Saguenay-Lac-Saint-Jean;



Côte-Nord (régions touristiques de Duplessis et de Manicouagan);



Nunavik.

La gestion du programme sera confiée à l'association des Agences réceptives et forfaitistes du Québec.

Un comité de sélection procédera à la sélection des forfaits et répartira, selon certains critères, l'aide financière qui sera réservée aux agences de voyage, aux voyagistes et aux agences réceptives.

Les forfaits soumis au programme doivent viser la commercialisation de l'une des régions déterminées. Ils comprennent également le transport aérien vers la destination, un minimum de deux nuitées et deux attraits phares qui correspondent aux thèmes mis en valeur pour promouvoir le Québec avec l'Alliance de l'industrie touristique du Québec.

SOURCE Cabinet du premier ministre

Communiqué envoyé le 8 novembre 2019 à 10:30 et diffusé par :