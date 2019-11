Déclaration - Le gouvernement du Canada souligne la Journée des vétérans autochtones





OTTAWA, le 8 nov. 2019 /CNW/ - Lawrence MacAulay, ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale, Harjit S. Sajjan, ministre de la Défense nationale, Carolyn Bennett, ministre des Relations Couronne?Autochtones et Seamus O'Reagan, ministre des Services aux Autochtones, ont publié aujourd'hui la déclaration commune suivante pour souligner la Journée des vétérans autochtones :

« Lors de la Journée des vétérans autochtones, nous rendons hommage aux Premières Nations, aux Inuits et aux Métis qui ont servi notre pays avec courage et dévouement, afin que tous les Canadiens puissent jouir de la paix et de la liberté.

Alors que nous soulignons le 75e anniversaire de la participation du Canada à la campagne d'Italie, nous nous souvenons des militaires autochtones qui ont servi en Sicile et en Italie continentale durant la Seconde Guerre mondiale.

Chaque année, nous honorons les contributions et les sacrifices des vétérans autochtones en partageant certaines de leurs histoires.

Nous honorons le sergent Tommy Prince de la nation ojibwée de Brokenhead, au Manitoba. En février 1944, près de Littoria en Italie, il s'est déguisé en cultivateur afin de raccorder les fils du système de communications, et ce, sous le nez des troupes ennemies. Ce rapport de reconnaissance a mené à la destruction de quatre positions d'artillerie allemandes. Tommy Prince a été l'un des trois seuls Canadiens à recevoir la Médaille militaire et la médaille américaine Silver Star pendant la Seconde Guerre mondiale.

Nous honorons le caporal Huron Brant de Tyendinaga, qui a été décoré de la Médaille militaire en Italie en 1943 pour sa grande bravoure pendant les combats acharnés de Grammichele, en Sicile. Un an plus tard, à 34 ans, le soldat du Hastings and Prince Edward Regiment a été tué au cours d'une attaque près de Rimini, dans le nord de l'Italie.

Nous honorons Harry Lavallee, un vétéran métis de Stonewall, au Manitoba, qui a servi avec fierté pendant la Seconde Guerre mondiale. Harry s'est joint au Corps royal canadien des magasins militaires et a combattu dans le nord?ouest de l'Europe en tant que carabinier au service de la Queen's Own Cameron Highlanders.

Nous honorons John Shiwak, un soldat inuit né à Rigolet, au Labrador, qui s'est enrôlé en juillet 1915 comme membre du Newfoundland Regiment. Il a servi au front en France le 24 juillet 1916, trois semaines après les pertes dévastatrices subies par le régiment à Beaumont?Hamel. Au cours d'une guerre de tranchées qui s'est déroulée au cours des 15 mois suivants, il a impressionné tout le monde par ses exploits comme éclaireur et tireur de précision. Par les actions qu'il a accomplies dans ces conditions difficiles, il a été promu au grade de caporal suppléant en avril 1917.

Nous honorons la soldate Mary Greyeyes de la nation crie de Muskeg Lake, en Saskatchewan. Au cours de la Seconde Guerre mondiale, elle a rejoint le Service féminin de l'Armée canadienne et a été la première femme autochtone à joindre l'Armée canadienne. Elle a servi à Aldershot, en Angleterre, en tant que membre du personnel de soutien militaire avant de revenir au Canada en 1946.

Nous honorons également son frère, le lieutenant David Greyeyes qui a commandé un peloton de mortiers et livré de lourds combats en Sicile et en Italie continentale. Il est l'un des 14 Canadiens ayant obtenu la Croix militaire grecque (troisième classe) pour avoir aidé la Brigade de montagne grecque pendant les combats acharnés près de Rimini en septembre 1944.

Aujourd'hui, nous nous souvenons des Autochtones qui ont servi notre pays avec courage et bravoure, et nous sommes reconnaissants envers tous les membres autochtones des Forces armées canadiennes qui ont aidé généreusement à préserver notre liberté aujourd'hui. »

