Le service PrescripTIon(MD) maintenant supporté par le DME de Microquest

EDMONTON, le 8 nov. 2019 /CNW/ - Microquest a annoncé aujourd'hui l'intégration du service d'ordonnances électroniques PrescripTIonMD à son dossier médical électronique Healthquest.

PrescripTIonMD est un service national d'ordonnances électroniques mis au point par Inforoute Santé du Canada (Inforoute), qui permet à des prescripteurs d'utiliser leur dossier médical électronique (DME) pour transmettre en toute sécurité avec la plus grande commodité une ordonnance par voie électronique au système de gestion de la pharmacie (SGP) choisie par le patient.

Microquest est le deuxième fabricant de DME en Alberta à intégrer le service PrescripTIonMD à sa solution. Deux médecins de la clinique Campbell de Coaldale, qui fait partie du réseau de soins primaires Chinook, ont été les premiers prescripteurs à expérimenter les avantages de PrescripTIonMD en utilisant leur DME Healthquest pour envoyer directement leurs ordonnances par voie électronique à la pharmacie PharmaChoice du Good Health Dispensary de Coaldale.

« PrescripTIonMD est une solution beaucoup plus sûre que de remettre une ordonnance papier au patient ou de la télécopier à la pharmacie, précise Jeffrey Steed, médecin de famille à la clinique Campbell de Coaldale. De leur côté, mes patients l'adorent parce que leurs médicaments sont prêts à être ramassée dès leur arrivée à la pharmacie. »

PrescripTIonMD sera mis à la disposition de plus de 1 300 médecins qui utilisent Healthquest dans plus de 300 cliniques un peu partout en Alberta.

« Nous sommes ravis que notre collaboration avec Microquest permette à plus de prescripteurs en Alberta de profiter des avantages de l'ordonnance électronique, souligne Michael Green, président et chef de la direction d'Inforoute. Voilà un outil qui rend les ordonnances plus sûres, plus faciles à traiter et plus commodes en éliminant les ordonnances papier et télécopiées. »

« Les médecins de l'Alberta qui se servent de notre DME Healthquest retireront d'immenses avantages de la possibilité d'envoyer leurs ordonnances directement à la pharmacie choisie par le patient, précise pour sa part Brandon Blanck, vice-président et chef de l'exploitation de Microquest. PrescripTIonMD va faciliter le déroulement du travail des pharmacies tout en leur donnant plus de temps pour s'occuper de leurs patients; nous avons donc très hâte de le déployer partout dans la province. »

Healthquest est le quatrième DME à s'intégrer avec succès à PrescripTIonMD. En plus d'être utilisé en Alberta, PrescripTIonMD est exploité en Ontario et au Nouveau-Brunswick, et des accords pour sa mise en service ont été conclus dans sept autres provinces/territoires.

À propos de Microquest

Fondée en 1993, Microquest a pour vision de mettre à la disposition des professionnels de la santé les outils logiciels dont ils ont besoin. À partir de son siège social situé à Edmonton, en Alberta, elle fournir à ses clients de partout au Canada le logiciel de dossier médical électronique Healthquest et le système de messagerie sécurisée dr2dr. Pour en savoir plus, visitez son site à https://www.microquest.ca/ .

À propos de Healthquest

À partir d'un simple clic sur un bouton, Healthquest vous donne accès à votre information médicale personnelle, aux données de facturation et au calendrier de vos rendez-vous médicaux, le tout de façon organisée, conviviale, partageable et sécurisée. Conçu et développé pour la pratique médicale d'aujourd'hui, Healthquest simplifie toutes les démarches et facilite l'organisation, la planification et la prise de décisions. Pour en savoir plus, visitez https://www.microquest.ca/products-services/healthquest/.

À propos de PrescripTIonMD

Inforoute Santé du Canada collabore avec Santé Canada, les provinces et les territoires, ainsi que les intervenants de l'industrie en vue de développer, puis d'exploiter et de maintenir en état un service national d'ordonnances électroniques appelé PrescripTIonMD. Au service de l'ensemble des patients, des pharmacies et des prescripteurs, PrescripTIonMD rendra la gestion des médicaments plus sûre et plus efficace, puisque les prescripteurs pourront transmettre à partir de leur dossier médical électronique (DME) une ordonnance au système de gestion de pharmacie (SGP) de la pharmacie choisie par le patient. Tous les détails à www.PrescripTioncan.ca.

À propos d'Inforoute Santé du Canada

Inforoute contribue à améliorer la santé des Canadiens en travaillant avec ses partenaires afin d'accélérer la création, l'adoption et l'utilisation efficace d'outils de santé numériques partout au pays. Par ses investissements, elle contribue à améliorer l'accès aux soins, leur qualité et l'efficience des services de santé pour les patients et les cliniciens. Inforoute est une organisation indépendante, à but non lucratif, financée par le gouvernement fédéral. Pour en savoir plus, visitez www.inforoute.ca.

