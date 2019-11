Alliance Laundry Systems lance un système de gestion des équipements de laverie pour IPSO et Primus





BARCELONE, Espagne, 8 novembre 2019 /PRNewswire/ -- Alliance Laundry Systems, leader mondial des équipements pour laveries commerciales, a confirmé sa position de chef de file avec le lancement de WASH IT, une solution numérique de gestion des laveries automatiques pour les machines IPSO et Primus.

Grâce à WASH IT, les gérants de laveries automatiques ont accès à un éventail de fonctionnalités pour faciliter et rendre plus efficace l'exploitation à distance de leur entreprise. Les tableaux de bord du système sont conviviaux et offrent une vue en temps réel des recettes et de l'utilisation des machines, sans oublier un ensemble d'autres points de données. Les gérants peuvent démarrer à distance les lessiveuses-essoreuses et les sèche-linge en cas d'incident, ce qui leur évite de se déplacer dans le local pour résoudre le problème rencontré par le client.

« Nous sommes convaincus que la mission d'Alliance s'étend au-delà de la simple fabrication des meilleurs lave-linge et sèche-linge automatiques. Nous savons que les équipements des laveries automatiques ne peuvent plus se limiter uniquement à d'excellents résultats de blanchisserie », a indiqué Christophe Sisternas, vice-président du marketing international, Alliance Laundry Systems. « Alliance Laundry Systems s'engage à commercialiser des outils stratégiques qui aident les gérants de laveries automatiques à maximiser le confort de l'utilisateur final, tout en facilitant le fonctionnement au quotidien. »

L'un des atouts clés du système WASH IT réside dans sa facilité d'installation et sa compatibilité de configuration avec les actuelles machines IPSO et Primus - nul besoin d'installer immédiatement de nouveaux modèles. Il est également compatible avec la plupart des systèmes de paiement centralisés. De plus, sa connectivité permet aux gérants de contrôler les caméras et les éclairages. Cette facilité concerne aussi le fonctionnement du système qui crée des rapports synthétiques sur l'activité de l'entreprise. WASH IT est disponible dans plusieurs langues, notamment en anglais, en espagnol, en italien, en français, en allemand, en néerlandais, en polonais et en tchèque.

WASH IT s'accompagne d'une appli client qui permet aux utilisateurs de laveries automatiques de vérifier la disponibilité des machines, de sélectionner leurs cycles de lavage et de séchage, mais aussi de payer leurs cycles depuis leur appareil mobile (iOS et Android).

Pour en savoir plus sur WASH IT ou trouver un distributeur dans votre région, rendez-vous sur les sites https://ipso.alliancels.net/washit/ et https://primus.alliancels.net/washit/ .

À propos d'Alliance Laundry Systems

Alliance Laundry Systems, principal fournisseur de solutions pour laveries, contribue à rendre le monde plus propre. L'entreprise affiche un bilan exceptionnel grâce à ses collaborateurs de talent, une qualité inégalée et un engagement en faveur de l'innovation. Présente dans plus de 140 pays, elle emploie plus de 3 500 personnes. Son portefeuille de marques comprend Speed Queen®, UniMac®, Huebsch®, Primus® et IPSO®. Rendez-vous sur le site www.alliancelaundry.com.

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1016809/Alliance_LS_Logo.jpg

