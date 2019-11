Programme d'infrastructures municipales d'eau - Le gouvernement du Québec octroie 778 000 $ à la Ville de Rouyn-Noranda





ROUYN-NORANDA, QC, le 8 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Au nom de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme Andrée Laforest, le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs et ministre responsable des régions de l'Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec, M. Pierre Dufour, est fier d'annoncer qu'une aide financière de 778 000 $ a été accordée à la Ville de Rouyn-Noranda pour la réalisation de travaux d'infrastructures d'eau.

« L'annonce de cet investissement est une excellente nouvelle pour la municipalité de Rouyn-Noranda et pour ses citoyens. Assurer le maintien de services publics de qualité dans toutes les régions est une priorité pour notre gouvernement. »

Pierre Dufour, ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs et ministre responsable des régions de l'Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec

« Notre gouvernement accorde une grande importance à la modernisation des infrastructures d'eau. C'est en travaillant en étroite collaboration avec nos partenaires municipaux que nous sommes en mesure de concrétiser des projets porteurs pour les collectivités. Je salue la Ville de Rouyn-Noranda qui, en effectuant le maintien de ses infrastructures, contribue à l'atteinte des objectifs de la Stratégie québécoise d'économie d'eau potable. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

« Cet investissement du gouvernement du Québec nous permet de prolonger de façon significative la durée de vie de nos infrastructures souterraines d'eau potable dans différents secteurs de notre ville. Nous pouvons également procéder à la réfection de certaines rues et ainsi améliorer la qualité de vie de nos citoyens. »

Diane Dallaire, mairesse de Rouyn-Noranda

Les travaux incluaient le remplacement de conduites d'eau potable sous la rue Tardif Est ainsi que la réhabilitation de conduites d'eau potable sous l'avenue Québec et sous les ruelles Gatineau , Chadbourne, Frédéric-Hébert et Richard-Larivière.

, Chadbourne, Frédéric-Hébert et Richard-Larivière. L'aide financière provient du Programme d'infrastructures municipales d'eau (PRIMEAU) .

. Le Plan québécois des infrastructures 2019-2029 prévoit des investissements de près de 7,2 milliards de dollars dans le secteur des infrastructures municipales, sous la responsabilité du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH). En y ajoutant les contributions du gouvernement du Canada et des municipalités, c'est plus de 16,7 milliards de dollars qui seront investis dans les infrastructures municipales au Québec au cours de cette période.

Stratégie québécoise d'économie d'eau potable 2019-2025

