Les JNA Awards 2020 continuent de bénéficier d'un soutien massif de la part des dirigeants du secteur





Les partenaires principaux et partenaires d'honneur renouvellent leur partenariat

HONG KONG, 8 novembre 2019 /PRNewswire/ -- Les JNA Awards annoncent la neuvième édition des JNA Awards en 2020, qui demeureront soutenus par les partenaires principaux Chow Tai Fook Jewellery Group (CTF), Bahrain Institute for Pearls and Gemstones (DANAT) et Shanghai Diamond Exchange (SDE), aux côtés des partenaires d'honneur KGK Group et China Gems & Jade Exchange (CGE). La cérémonie de signature des partenaires des JNA Awards 2020 a été organisée le 17 septembre.

Découvrez le communiqué de presse multicanal interactif ici : https://www.multivu.com/players/English/8645751-jna-awards-2020-partners/

« Chow Tai Fook est partenaire principal des JNA Awards depuis neuf années consécutives, et partage la mission des JNA Awards consistant à faire progresser l'industrie de la joaillerie en encourageant l'innovation et les bonnes pratiques. En collaboration avec les autres partenaires, nous continuerons de nous employer à promouvoir le développement durable dans le secteur de la joaillerie », a déclaré Kent Wong, directeur général de CTF.

Lin Qiang, président et directeur général de SDE, a expliqué : « Aujourd'hui, à l'heure où l'industrie est confrontée à une série de défis, il est important que les JNA Awards continuent de promouvoir le secteur de la joaillerie et d'inspirer l'optimisme dans cette industrie. Il est temps pour les partenaires des JNA Awards de travailler en étroite collaboration pour fournir un appui plus solide au programme. »

Letitia Chow, présidente des JNA Awards et directrice du développement commercial du groupe Joaillerie chez Informa Markets, a déclaré : « Le soutien continu de nos partenaires témoigne de l'importance et de l'influence croissante des JNA Awards dans le secteur de la joaillerie. Ensemble, nous entendons rendre l'événement plus inclusif et pertinent, ainsi que mettre en valeur les points positifs et les accomplissements dans l'industrie. »

« Pour citer Henry Ford, "Si tout le monde avance ensemble, le succès viendra tout seul". KGK travaille depuis quelques années avec les JNA Awards ; l'aventure est extraordinaire et je suis persuadé qu'il s'agira d'une année productive. Cette collaboration nous permet de découvrir les meilleurs de l'industrie et d'apporter notre contribution à l'industrie », a confié Sanjay Kothari, vice-président de KGK Group.

Simon Chan, cofondateur, membre du conseil d'administration et vice-président exécutif de CGE, a ajouté : « China Gems & Jade Exchange est extrêmement honorée de s'associer aux JNA Awards. À partir d'aujourd'hui, CGE continuera de travailler en étroite collaboration avec les JNA Awards pour encourager l'innovation et les progrès dans l'industrie des pierres précieuses, en laissant un brillant héritage pour l'avenir. »

Organisés par Informa Markets, les JNA Awards ont été créés en 2012 avec pour mission de promouvoir l'excellence, les bonnes pratiques et l'innovation dans l'industrie, et sont considérés comme le programme de récompense le plus prestigieux et le plus reconnu de l'industrie mondiale de la joaillerie et des pierres précieuses.

Organisés le 17 septembre, la cérémonie et le dîner de gala 2019 des JNA Awards ont récompensé 16 lauréats dans 11 catégories, et plus de 500 dirigeants et élites du secteur y ont participé.

