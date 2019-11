Le Centre 9-1-1 de Saint-Eustache remporte le prix Appel méritoire 2019





QUÉBEC, le 8 nov. 2019 /CNW Telbec/ - C'est pour avoir aidé à sauver la vie d'une jeune fille que deux répartiteurs du Centre d'appels 9-1-1 de St-Eustache ont reçu le prix « Appel méritoire » décerné par l'Association des centres d'urgence du Québec (ACUQ), au cours d'une cérémonie qui a eu lieu hier soir à Québec. Ce prix, décerné pour la première fois par l'ACUQ, vise à mettre en valeur le travail remarquable d'un préposé ou d'une équipe de préposés qui s'est distingué dans le traitement d'un appel d'urgence.

« Les préposés aux appels d'urgence sont les premiers dans la chaîne d'intervention d'urgence. Leur professionnalisme, leur rigueur et leur sang-froid sont des éléments clés dans la maîtrise et l'intervention de situations où la vie humaine est en danger. La reconnaissance de leur travail est essentielle autant sur un plan professionnel et humain que pour leur apport au sentiment de sécurité des citoyens » fait remarquer Carole Raîche, présidente de l'ACUQ.

Le 14 mars 2019, à 22h33, la répartitrice Catherine Cyr reçoit un appel d'un jeune homme de Cornwall, en Ontario, concernant une jeune fille de 14 ans, de la région de Deux-Montagnes, ayant tenu des propos suicidaires dans un fil de discussion sur les réseaux sociaux. Son collègue répartiteur Carl Dominique prend connaissance de l'appel et ensemble ils entreprennent des démarches qui amèneront les policiers à localiser et à prendre en charge la jeune fille à Deux-Montagnes.

L'ACUQ a pour mandat de représenter les centres d'appels d'urgence du Québec devant les pouvoirs publics afin que la législation et la réglementation corresponde aux besoins de notre secteur d'activité, et ce, dans une perspective d'amélioration constante des services d'appels d'urgence fournis aux citoyens.

SOURCE Association des centres d'urgence du Québec

Communiqué envoyé le 8 novembre 2019 à 08:35 et diffusé par :