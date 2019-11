Dorel publie ses résultats du troisième trimestre





Hausse de 14,2 % du total des produits de la division Dorel Sports et progression de 15,7 % de son chiffre d'affaires sur une base comparable ajusté 1

Prix d'innovation pour la division Dorel Produits de puériculture dans le cadre de la plus grande foire mondiale de produits pour enfants

MONTRÉAL, 08 nov. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- La société Les Industries Dorel Inc. (TSX : DII.B, DII.A) a annoncé aujourd'hui les résultats de son troisième trimestre et de la période de neuf mois clos le 30 septembre 2019. Le chiffre d'affaires a atteint 685,7 millions de dollars US au troisième trimestre, en hausse de 2,3 % par rapport à celui de 670,4 millions de dollars US réalisé lors de la même période un an plus tôt. La perte nette déclarée s'est élevée à 4,3 millions de dollars US, soit 0,13 $ US par action après dilution, comparativement à un bénéfice net déclaré de 9,6 millions de dollars US, ou 0,29 $ US par action après dilution, l'an dernier. Le bénéfice net ajusté1 s'est établi à 2,4 millions de dollars US, soit 0,07 $ US par action après dilution, comparativement à 11,0 millions de dollars US, ou 0,34 $ US par action après dilution, en 2018.



Pour les neuf mois de l'exercice, le chiffre d'affaires s'est établi à 1,98 milliard de dollars US, en hausse de 2,3 % par rapport au chiffre d'affaires de 1,94 milliard de dollars US réalisé douze mois plus tôt. La perte nette déclarée depuis le début de l'exercice s'est élevée à 9,8 millions de dollars US, soit 0,30 $ US par action après dilution, comparativement à 0,4 million de dollars US, ou 0,01 $ US par action après dilution, en 2018. Le bénéfice net ajusté s'établit à 14,5 millions de dollars US, soit 0,44 $ US par action après dilution, depuis le début de l'exercice, comparativement à 29,2 millions de dollars US, ou 0,89 $ US par action après dilution, un an plus tôt.



«?Comme prévu et comme nous l'avions déjà indiqué, le troisième trimestre a été difficile en raison essentiellement de différents enjeux liés à l'imposition des tarifs douaniers par les États-Unis. Nous avons augmenté nos prix de vente au cours du trimestre et cette décision a eu de nombreuses conséquences négatives. Les détaillants ont modifié leurs décisions d'achat, ce qui a eu des répercussions sur l'équilibre de notre composition des ventes. De plus, certains de nos grands clients américains ont repoussé de septembre à octobre leurs commandes pour la période des fêtes.



Les trois divisions de Dorel ont fait un excellent travail et ont bien maîtrisé la majeure partie de leurs dépenses, tandis que les efforts consacrés au développement de produits ont donné lieu au lancement de plusieurs nouveaux produits prometteurs. La nouvelle gamme de vélos Cannondale contribue de manière importante au succès que remporte l'unité d'exploitation Cycling Sports Group. Le processus de développement de nouveaux produits à la division Dorel Produits de puériculture a amélioré de façon considérable les délais de mise en marché, bien que les retombées positives sur les résultats ne se sont pas encore matérialisées. Nous consacrons beaucoup d'efforts à la réduction des stocks dans l'ensemble des divisions et nous sommes en voie d'y parvenir, et de nouvelles stratégies d'approvisionnement sont mises en oeuvre là où la situation l'exige,?» a déclaré le président et chef de la direction de Dorel, Martin Schwartz.

«?Les ventes de la division Dorel Sports ont été très robustes malgré le report de certaines commandes au quatrième trimestre. Les marges dégagées dans le réseau des grands détaillants ont été affectées par les tarifs douaniers, mais le chiffre d'affaires a enregistré une hausse à deux chiffres pour la première fois en cinq ans. Nos bicyclettes se vendent bien dans l'ensemble des canaux de vente. Le profit opérationnel ajusté1 de la division Dorel Produits de puériculture a augmenté en général, mais des défis persistent en Europe. Des enjeux liés aux tarifs douaniers ont retardé les améliorations anticipées à la division Dorel Maison. Les marges et la rentabilité n'ont pas encore atteint le niveau souhaité, mais les signes sont positifs et des progrès sont réalisés, » a conclu M. Schwartz.

1 Il s'agit d'une mesure financière non conforme aux PCGR. Veuillez consulter la rubrique intitulée «?Mesures financières non conformes aux PCGR?» à la fin du présent communiqué.

Sommaire de l'information financière (non audité) Troisièmes trimestres clos les 30 septembre Tous les chiffres sont en milliers de dollars US, sauf les montants par action 2019 2018 * Variation $ $ % Total des produits 685 669 670 437 2,3% Bénéfice (perte) net(te) (4 337 ) 9 594 (145,2%) Par action ? De base (0,13 ) 0,30 (143,3%) Par action ? Dilué(e) (0,13 ) 0,29 (144,8%) Bénéfice net ajusté 2 355 10 988 (78,6%) Par action ? De base 0,07 0,34 (79,4%) Par action ? Dilué 0,07 0,34 (79,4%) Nombre d'actions en circulation ? Nombre de base, moyenne pondérée 32 444 656 32 438 503 Nombre dilué, moyenne pondérée 32 444 656 32 738 830 Sommaire de l'information financière (non audité) Neuf mois clos les 30 septembre Tous les chiffres sont en milliers de dollars US, sauf les montants par action 2019 2018 * Variation $ $ % Total des produits 1 981 211 1 935 967 2,3% Perte nette (9 814 ) (445 ) (2 105,4%) Par action ? De base (0,30 ) (0,01 ) (2 900,0%) Par action ? Diluée (0,30 ) (0,01 ) (2 900,0%) Bénéfice net ajusté 14 463 29 186 (50,4%) Par action ? De base 0,45 0,90 (50,0%) Par action ? Dilué 0,44 0,89 (50,6%) Nombre d'actions en circulation ? Nombre de base, moyenne pondérée 32 442 592 32 438 465 Nombre dilué, moyenne pondérée 32 442 592 32 438 465 * La Société a appliqué l'IFRS 16 pour la première fois le 31 décembre 2018. Selon la méthode de transition choisie, l'information comparative n'est pas retraitée.

Dorel Sports

Tous les chiffres sont en milliers de dollars US Troisièmes trimestres clos les 30 septembre (non audité) 2019 2018 * Variation $ % des produits $ % des produits % Total des produits 250 277 219 120 14,2% Profit brut 46 895 18,7% 46 144 21,1% 1,6% Profit opérationnel 5 957 2,4% 6 993 3,2% (14,8%) Profit brut ajusté 46 769 18,7% 46 244 21,1% 1,1% Profit opérationnel ajusté 5 601 2,2% 7 549 3,4% (25,8%) Tous les chiffres sont en milliers de dollars US Neuf mois clos les 30 septembre (non audité) 2019 2018 * Variation $ % des produits $ % des produits % Total des produits 675 850 650 320 3,9% Profit brut 135 925 20,1% 139 621 21,5% (2,6%) Profit opérationnel 20 553 3,0% 2 937 0,5% 599,8% Profit brut ajusté 135 799 20,1% 141 305 21,7% (3,9%) Profit opérationnel ajusté 20 197 3,0% 14 730 2,3% 37,1% * La Société a appliqué l'IFRS 16 pour la première fois le 31 décembre 2018. Selon la méthode de transition choisie, l'information comparative n'est pas retraitée.

Le chiffre d'affaires a augmenté de 31,2 millions de dollars US, soit 14,2 %, au troisième trimestre pour atteindre 250,3 millions de dollars US. Les trois unités d'exploitation de la division ont enregistré une croissance de leur chiffre d'affaires, notamment l'unité d'exploitation Cycling Sports Group (CSG) dont la performance a été robuste. Si l'on exclut l'incidence des fluctuations des taux de change d'un exercice sur l'autre, ainsi que l'impact de la cession des activités liées aux vêtements de performance (SUGOI), le chiffre d'affaires sur une base comparable ajusté a progressé de 15,7 %. Pour la période de neuf mois, le chiffre d'affaires a augmenté de 25,5 millions de dollars US, soit 3,9 %, pour atteindre 675,9 millions de dollars US.

La croissance de l'unité d'exploitation CSG au troisième trimestre a été stimulée par l'enthousiasme soutenu à l'égard de la gamme de produits de l'année-modèle 2020 et l'augmentation des ventes. Les marges dégagées par l'unité d'exploitation CSG sont demeurées élevées grâce à l'augmentation des ventes de produits de la gamme courante vendus à plein prix et de la vigueur des ventes en magasins qui maintiennent une tendance à la hausse. Depuis le début de l'exercice, le volume d'affaires de l'unité d'exploitation CSG réalisé auprès du réseau des détaillants de bicyclettes indépendants (DBI) est demeuré supérieur au reste de l'industrie. La croissance en Europe a été principalement alimentée par la catégorie des vélos électriques dont les ventes ont doublé grâce aux lancements de vélos de montagne électriques comme les modèles Moterra et Habit Neo. Le chiffre d'affaires de l'unité d'exploitation Caloi a enregistré une forte croissance à deux chiffres et l'augmentation du volume observée est attribuable au succès que remporte le programme de vélos jaunes en libre-service du Brésil ainsi qu'à une composition des ventes plus avantageuse. L'unité d'exploitation Caloi constate également de meilleurs résultats grâce à l'intensification des efforts de marketing déployés par la marque Cannondale. Les ventes en magasins des produits de l'unité d'exploitation Pacific Cycle ont été robustes, bien que la compression des marges ait eu des répercussions négatives sur l'unité d'exploitation. En outre, de grands détaillants ont repoussé au quatrième trimestre en cours leurs livraisons pour la période des fêtes.

Le profit opérationnel s'est chiffré à 6,0 millions de dollars US au troisième trimestre, comparativement à 7,0 millions de dollars US un an plus tôt. Le profit opérationnel ajusté s'est établi à 5,6 millions de dollars US, comparativement à 7,5 millions de dollars US l'an dernier. Les difficultés décrites plus haut auxquelles a fait face l'unité d'exploitation Pacific Cycle ainsi que les coûts d'entreposage supplémentaires engagés expliquent à eux seuls le recul du profit opérationnel. Pour les neuf mois de l'exercice, le profit opérationnel s'est établi à 20,6 millions de dollars US, comparativement à 2,9 millions de dollars US en 2018. Le profit opérationnel ajusté s'est chiffré à 20,2 millions de dollars US, contre 14,7 millions de dollars US lors du précédent exercice.

Dorel Produits de puériculture

Tous les chiffres sont en milliers de dollars US Troisièmes trimestres clos les 30 septembre (non audité) 2019 2018 * Variation $ % des produits $ % des produits % Total des produits 222 925 229 690 (2,9%) Profit brut 56 219 25,2% 57 846 25,2% (2,8%) Profit (perte) opérationnel(le) (4 563) (2,0%) 1 038 0,5% (539,6%) Profit opérationnel ajusté 2 592 1,2% 1 675 0,7% 54,7% Tous les chiffres sont en milliers de dollars US Neuf mois clos les 30 septembre (non audité) 2019 2018 * Variation $ % des produits $ % des produits % Total des produits 674 682 690 462 (2,3%) Profit brut 175 438 26,0% 182 735 26,5% (4,0%) Perte opérationnelle (9 321) (1,4%) (18 754) (2,7%) 50,3% Profit brut ajusté 176 826 26,2% 182 822 26,5% (3,3%) Profit opérationnel ajusté 16 477 2,4% 9 010 1,3% 82,9% * La Société a appliqué l'IFRS 16 pour la première fois le 31 décembre 2018. Selon la méthode de transition choisie, l'information comparative n'est pas retraitée.

Le chiffre d'affaires de la division a baissé de 6,8 millions de dollars US, soit 2,9 %, au troisième trimestre pour s'établir à 222,9 millions de dollars US, tandis que le chiffre d'affaires sur une base comparable a fléchi de 0,5 %. Les ventes de produits de l'unité d'exploitation Dorel Juvenile États-Unis ont augmenté dans les magasins de la plupart des détaillants, par rapport au précédent exercice, et l'unité d'exploitation a fait des gains de parts de marché au détriment de la concurrence. Les ventes de l'unité d'exploitation Dorel Juvenile Brésil ont continué d'afficher une croissance à deux chiffres, tandis qu'au Chili, les ventes au détail des magasins comparables ont aussi augmenté de manière substantielle par rapport au précédent exercice. Pour les neuf mois de l'exercice, le chiffre d'affaires sur une base comparable a progressé de 1,3 %, mais le chiffre d'affaires déclaré a reculé de 15,8 millions de dollars US, soit 2,3 %, pour s'établir à 674,7 millions de dollars US.

Les nouveaux produits récemment lancés en Europe gagnent en popularité et d'autres nouveaux produits seront lancés au cours du quatrième trimestre et au début de 2020, ce qui devrait contribuer à accélérer l'amélioration du chiffre d'affaires. Dans le cadre de la plus grande foire commerciale mondiale de produits pour enfants qui s'est tenue à Cologne en septembre, la division Dorel Produits de puériculture a remporté le convoité prix d'innovation pour son nouveau siège d'auto pour enfant Coral de marque Maxi-Cosi. Ce siège révolutionnaire, qui jumelle un siège d'auto et un porte-bébé, résout les inconvénients des sièges encombrants, grâce à son porte-bébé amovible souple qui ne pèse que 1,7 kg, et qui établit de nouvelles normes en matière de légèreté et de commodité.

La perte opérationnelle s'est élevée à 4,6 millions de dollars US, comparativement à un profit opérationnel de 1,0 million de dollars US l'an dernier. Les résultats de 2019 comprennent une perte de valeur sur les créances clients de 1,6 million de dollars US du fait qu'une importante chaîne de vente au détail au Royaume-Uni a été placée sous administration judiciaire. Si l'on exclut les frais de restructuration et autres coûts, le profit opérationnel ajusté a augmenté de 0,9 million de dollars US pour s'établir à 2,6 millions de dollars US, contre 1,7 million de dollars US en 2018. Pour la période de neuf mois, la perte opérationnelle s'élève à 9,3 millions de dollars US, contre 18,8 millions de dollars US un an plus tôt. Si l'on exclut la perte de valeur des immobilisations incorporelles ainsi que les frais de restructuration et autres coûts, le profit opérationnel ajusté a augmenté de 82,9 % pour atteindre 16,5 millions de dollars US, comparativement à 9,0 millions de dollars US en 2018.

La mise en oeuvre du programme de restructuration en Europe est en cours et le programme progresse comme prévu. Des économies de 5,0 millions de dollars US sont en voie de se matérialiser, tel que budgété pour l'exercice en cours. Le programme de restructuration devrait permettre de réaliser des économies globales annualisées de l'ordre de 12,0 millions de dollars US à 15,0 millions de dollars US une fois sa mise en oeuvre complétée.

Dorel Maison

Tous les chiffres sont en milliers de dollars US Troisièmes trimestres clos les 30 septembre (non audité) 2019 2018 * Variation $ % des produits $ % des produits % Total des produits 212 467 221 627 (4,1%) Profit brut 32 376 15,2% 34 844 15,7% (7,1%) Profit opérationnel 15 665 7,4% 19 504 8,8% (19,7%) Tous les chiffres sont en milliers de dollars US Neuf mois clos les 30 septembre (non audité) 2019 2018 * Variation $ % des produits $ % des produits % Total des produits 630 679 595 185 6,0% Profit brut 91 569 14,5% 99 389 16,7% (7,9%) Profit opérationnel 44 189 7,0% 52 677 8,9% (16,1%) * La Société a appliqué l'IFRS 16 pour la première fois le 31 décembre 2018. Selon la méthode de transition choisie, l'information comparative n'est pas retraitée.

Le chiffre d'affaires de la division Dorel Maison a reculé de 9,2 millions de dollars US, soit 4,1 %, au troisième trimestre pour s'établir à 212,5 millions de dollars US. Les prix de vente ont été augmentés au milieu du trimestre afin de tenir compte de la hausse des tarifs douaniers, ce qui a eu une conséquence négative sur les décisions d'achat des détaillants. Malgré les défis dans les conditions du marché, les ventes réalisées par le biais du commerce électronique ont progressé à 61 % des ventes brutes totales de la division, comparativement à 58 % l'an dernier. Les ventes de produits de marques CosmoLiving et Novogratz ont surpassé de beaucoup celles du précédent trimestre. Pour les neuf mois de l'exercice, le chiffre d'affaires a enregistré une hausse de 35,5 millions de dollars US, soit 6,0 %, pour atteindre 630,7 millions de dollars US.

Le profit brut s'est établi à 15,2 % au troisième trimestre, en baisse de 50 points de base par rapport au précédent exercice, mais il affiche une amélioration de 100 points de base par rapport au profit brut du deuxième trimestre. Les défis causés par l'imposition des tarifs douaniers qui ont eu des répercussions sur la division durant la première moitié de l'exercice, notamment les niveaux plus élevés des stocks, la hausse des coûts d'entreposage, ainsi qu'une composition des ventes moins rentable, ont persisté au troisième trimestre, mais sont atténués par des mesures rigoureuses d'amélioration des activités opérationnelles. Les ventes et le profit opérationnel ont augmenté par rapport au deuxième trimestre. Le profit opérationnel a diminué de 3,8 millions de dollars US, soit 19,7 %, d'un exercice sur l'autre pour s'établir à 15,7 millions de dollars US. Pour les neuf mois de l'exercice, le profit opérationnel a reculé de 8,5 millions de dollars US, soit 16,1 %, pour s'établir à 44,2 millions de dollars US.

Autres

Pour le troisième trimestre et les neuf mois clos le 30 septembre 2019, les taux d'imposition effectifs déclarés de la Société se sont élevés respectivement à (130,4) % et 1 640,7 %, comparativement à 28,2 % et 90,4 % pour les périodes correspondantes de l'exercice précédent. Si l'on exclut l'impôt sur les frais de restructuration et autres coûts, le taux d'imposition ajusté1 de la Société au troisième trimestre s'est établi à 52,1 % en 2019, contre 24,5 % en 2018. Si l'on exclut l'impôt sur la perte de valeur des immobilisations incorporelles ainsi que sur les frais de restructuration et autres coûts, le taux d'imposition ajusté de la Société pour les neuf mois de l'exercice s'est établi à 44,5 % en 2019, comparativement à 16,5 % en 2018. Du fait des importantes pertes de valeur comptabilisées au quatrième trimestre de 2018, la Société n'a pas pu comptabiliser certaines économies fiscales liées à des pertes fiscales et des différences temporaires. Cette situation a engendré une hausse des taux d'imposition effectifs déclarés pour les deux périodes, comparativement à l'exercice précédent. Le reste de l'augmentation du taux d'imposition effectif déclaré et du taux d'imposition effectif ajusté est attribuable à l'évolution de la provenance géographique des bénéfices de la Société. La Société s'attend à ce que son taux d'imposition annuel ajusté pour l'ensemble de l'exercice se situe dans une fourchette de 35 % à 40 %.

Les frais financiers ont augmenté de 4,5 millions de dollars US pour atteindre 12,8 millions de dollars US au troisième trimestre, tandis que depuis le début de l'exercice, ces frais ont enregistré une hausse de 11,8 millions de dollars US pour s'établir à 35,9 millions de dollars US. Ces augmentations sont principalement attribuables à la charge d'intérêts sur les obligations locatives à la suite de l'adoption d'IFRS 16, pour laquelle les chiffres correspondants du précédent exercice n'ont pas été retraités. En outre, l'augmentation observée en 2019 s'explique par une hausse des emprunts moyens et une hausse des taux d'intérêt moyens sur le marché.

Perspectives

«?À la division Dorel Sports, la dynamique favorable dont jouissent les activités commerciales de l'unité d'exploitation Cycling Sports Group dans le réseau des DBI devrait se maintenir. Ce facteur, jumelé au déplacement des commandes du troisième au quatrième trimestre à l'unité d'exploitation Pacific Cycle, nous donne confiance que la division connaîtra un quatrième trimestre robuste tant au chapitre des ventes que du profit opérationnel ajusté,?»?a commenté le président et chef de la direction de Dorel, Martin Schwartz.

«?À la division Dorel Maison, nous anticipons pour le quatrième trimestre des résultats similaires à ceux obtenus tout au long de l'exercice 2019. Nous observons actuellement une atténuation de la pression engendrée par les tarifs douaniers imposés par les États-Unis. La demande est de nouveau en croissance, les niveaux de service de nos entrepôts s'améliorent et nos stocks sont en voie de retrouver des niveaux adéquats. Nous anticipons une amélioration du profit opérationnel ajusté au début de 2020.

«?Enfin, à la division Dorel Produits de puériculture, les lancements de nouveaux produits commencent à avoir un impact positif et plusieurs autres lancements importants sont prévus au quatrième trimestre et au début du prochain exercice. Du point de vue des résultats, la transformation se poursuit en Europe. La mise en oeuvre du programme de restructuration en Europe progresse et la majeure partie des économies attendues se matérialiseront en 2020. Le profit opérationnel ajusté du quatrième trimestre est compromis en raison des manifestations en cours et des troubles civils au Chili, qui ont débuté en octobre, et qui ont des répercussions négatives sur l'ensemble du secteur de la vente au détail, y compris les nombreux magasins de la division Dorel Produits de puériculture. Cette situation pourrait entraîner une baisse des résultats du trimestre et avoir un impact sur l'importante période de Noël dans ce pays,?» a conclu M. Schwartz.

Téléconférence

Les Industries Dorel Inc. tiendra une conférence téléphonique aujourd'hui, le 8 novembre 2019 à 13 h, heure de l'Est, pour discuter de ces résultats. Les personnes intéressées peuvent se joindre à l'appel en composant le 1-877-223-4471. Il sera également possible de participer à la conférence en direct sur le Web en se rendant à http://www.dorel.com . Si vous êtes dans l'impossibilité d'y participer, vous pourrez avoir accès à un enregistrement de la conférence téléphonique en téléphonant au 1-800-585-8367 et en entrant le code 1156908 sur votre clavier téléphonique. L'enregistrement sera accessible à compter de 16 h, le vendredi 8 novembre 2019 jusqu'à 23 h 59 le vendredi 15 novembre 2019.

Des états financiers intermédiaires consolidés résumés complets au 30 septembre 2019 seront disponibles sur le site Web de la Société, www.dorel.com , et seront mis à votre disposition sur le site Web SEDAR.

Profil

Les Industries Dorel Inc. (TSX : DII.B, DII.A) est une entreprise mondiale qui exerce ses activités dans trois secteurs distincts soit les produits de puériculture, les bicyclettes et les produits pour la maison. La force de Dorel tient à la diversité, l'innovation et la qualité de ses produits ainsi qu'à la supériorité de ses marques. La division Dorel Produits de puériculture possède un portefeuille de marques de grande notoriété, notamment les marques mondiales Maxi-Cosi, Quinny et Tiny Love, auxquelles s'ajoutent des marques régionales comme Safety 1st, Bébé Confort, Cosco et Infanti. Les marques de la division Dorel Sports comprennent Cannondale, Schwinn, GT, Mongoose, Caloi et IronHorse. La division Dorel Maison, qui a développé une plateforme complète de commerce électronique, commercialise un vaste assortiment de meubles dont certains fabriqués aux États-Unis et au Canada et d'autres importés. Dorel, dont le chiffre d'affaires annuel atteint 2,6 milliards de dollars US, compte environ 9 200 employés qui oeuvrent dans des installations réparties dans vingt-cinq pays à travers le monde.

Mesures financières non conformes aux PCGR

La Société inclut dans le présent communiqué certaines mesures financières non conformes aux PCGR, comme indiqué ci-après. Ces mesures financières non conformes aux PCGR n'ont pas de signification normalisée prescrite par les Normes internationales d'information financière («?IFRS?») et, par conséquent, il est peu probable qu'elles puissent être comparées à des mesures semblables présentées par d'autres émetteurs. Ces mesures financières non conformes aux PCGR ne devraient pas être considérées de façon isolée, ni comme un substitut aux mesures calculées conformément aux IFRS.

Le présent communiqué comprend les rapprochements entre ces mesures financières non conformes aux PCGR et les mesures financières qui sont les plus directement comparables calculées conformément aux PCGR.



Les termes et définitions des mesures financières non conformes aux PCGR contenues dans le présent communiqué sont les suivants :

Chiffre d'affaires sur une base comparable et chiffre d'affaires sur une base comparable ajusté

Chiffre d'affaires sur une base comparable : Croissance du total des produits par rapport à la période précédente, en excluant l'incidence des fluctuations des taux de change Chiffre d'affaires sur une base comparable ajusté : Croissance du total des produits par rapport à la période précédente, en excluant l'incidence des fluctuations des taux de change et l'impact de la cession des activités liées aux vêtements de performance (Sugoi)

La Société estime que ces mesures fournissent aux investisseurs une meilleure comparabilité de l'évolution du total des produits de la Société en leur présentant la croissance du total des produits de façon uniforme d'une période à l'autre.

Autres informations financières préparées conformément aux IFRS puis ajustées afin d'exclure la perte de valeur des immobilisations incorporelles ainsi que les frais de restructuration et autres coûts

Coût des produits vendus ajusté : Coût des produits vendus excluant les frais de restructuration et autres coûts Profit brut ajusté : Profit brut excluant les frais de restructuration et autres coûts Profit opérationnel ajusté : Profit opérationnel excluant la perte de valeur des immobilisations incorporelles ainsi que les frais de restructuration et autres coûts Bénéfice avant impôts sur le

résultat ajusté : Bénéfice avant impôts sur le résultat excluant la perte de valeur des immobilisations incorporelles ainsi que les frais de restructuration et autres coûts Charge d'impôts sur le résultat ajusté : Charge d'impôts sur le résultat excluant l'incidence fiscale de la perte de valeur des immobilisations incorporelles ainsi que des frais de restructuration et autres coûts Taux d'imposition ajusté : Taux d'imposition excluant l'incidence fiscale de la perte de valeur des immobilisations incorporelles ainsi que des frais de restructuration et autres coûts Bénéfice net ajusté : Bénéfice net excluant la perte de valeur des immobilisations incorporelles ainsi que les frais de restructuration et autres coûts, déduction faite des impôts Bénéfice par action ajusté de base

et dilué : Bénéfice par action de base et dilué calculé en fonction du bénéfice net ajusté

La Société estime que l'information financière ajustée fournit aux investisseurs des renseignements supplémentaires pour leur permettre de mesurer la performance financière de la Société en excluant certains éléments qui, de l'avis de la Société, ne reflètent pas la performance de ses activités principales et offre ainsi une meilleure comparabilité d'une période à l'autre. De ce fait, la Société considère que l'information financière ajustée aide les investisseurs à analyser les résultats et la performance financière de la Société. L'information financière ajustée est également utilisée par la direction pour évaluer la performance financière de la Société et prendre des décisions opérationnelles et stratégiques.

Mise en garde concernant les énoncés prospectifs

Certains des énoncés contenus dans le présent communiqué de presse peuvent constituer des «?énoncés prospectifs?» au sens de la législation canadienne sur les valeurs mobilières applicable. Sous réserve de ce qui pourrait être exigé par les lois canadiennes sur les valeurs mobilières, Dorel n'assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs, que ce soit à la suite de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autrement. De par leur nature, les énoncés prospectifs sont assujettis à de nombreux risques et incertitudes, et ils sont fondés sur plusieurs hypothèses qui laissent entrevoir la possibilité que les résultats réels puissent ne pas correspondre, pour l'essentiel, aux attentes de Dorel telles qu'elles sont exprimées de manière explicite ou implicite dans ces énoncés, et que les objectifs, plans, priorités stratégiques et perspectives commerciales pourraient ne pas se matérialiser. Par conséquent, Dorel ne peut garantir qu'un énoncé prospectif se matérialisera ou, s'il se matérialise, ce que Dorel en bénéficiera. Les énoncés prospectifs sont présentés dans le présent communiqué de presse aux fins de communiquer des renseignements sur les attentes et les plans actuels de la direction et de permettre aux investisseurs et à d'autres personnes de mieux comprendre le contexte d'exploitation de Dorel. Cependant, le lecteur est mis en garde qu'il pourrait ne pas être opportun d'utiliser ces énoncés prospectifs à d'autres fins.

Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse sont fondés sur plusieurs hypothèses que Dorel estimait raisonnables le jour où elle les a exprimés. Les facteurs susceptibles de faire varier de façon importante les résultats réels par rapport aux attentes de Dorel exprimées directement ou de manière implicite dans les énoncés prospectifs sont notamment les suivants : la conjoncture économique générale; des changements survenus dans les coûts des produits et les réseaux d'approvisionnement; les fluctuations des devises étrangères; le risque lié à la clientèle et au crédit y compris la concentration de revenus auprès d'un petit nombre de clients; les coûts associés à la responsabilité civile produits; les changements intervenus à la législation fiscale, ou l'interprétation ou l'application de ces règles; la capacité continue de mettre au point des produits et de soutenir les noms de marques; des changements apportés dans l'environnement réglementaire; un accès continu aux ressources en capital, y compris le respect des clauses restrictives, ainsi que les coûts des emprunts relatifs; les défaillances liées aux systèmes de technologie de l'information; des changements survenus aux hypothèses servant à l'évaluation du goodwill et d'autres actifs incorporels, ainsi qu'une future diminution de la capitalisation boursière de la Société; et il n'y a aucune certitude que la politique de dividendes actuelle de Dorel sera maintenue. Ces facteurs de risque et d'autres facteurs de risque susceptibles de faire varier considérablement les résultats réels par rapport aux attentes exprimées directement ou de manière implicite dans les énoncés prospectifs sont discutés dans le rapport de gestion annuel et dans la notice annuelle de Dorel déposés auprès des autorités canadiennes en valeurs mobilières compétentes. Les facteurs de risque qui ont été soulignés dans les documents précédemment mentionnés sont intégrés par renvoi au présent communiqué de presse.

Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse en lien avec l'information financière prévue pour l'exercice 2019 ne tiennent pas compte de l'incidence de l'adoption d'IFRS 16, Contrats de location, le 31 décembre 2018.

Dorel met en garde le lecteur sur le fait que les risques décrits précédemment ne sont pas les seuls susceptibles d'avoir des répercussions. D'autres risques et incertitudes dont Dorel n'a pas connaissance à l'heure actuelle ou que Dorel estime non importants peuvent aussi avoir une incidence défavorable importante sur ses activités, sa situation financière ou ses résultats opérationnels. Compte tenu de ces risques et incertitudes, les investisseurs ne devraient pas se fier de manière indue aux énoncés prospectifs pour en prédire les résultats réels.

Tous les chiffres des tableaux qui suivent sont exprimés en milliers de dollars US, sauf les montants par action

Tableaux de rapprochement des mesures financières non conformes aux PCGR Chiffre d'affaires sur une base comparable et chiffre d'affaires sur une base comparable ajusté Troisièmes trimestres clos les 30 septembre Total Dorel Maison Dorel Produits de puériculture Dorel Sports 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 % % % % % % % % Augmentation (diminution) du total des produits 2,3 4,3 (4,1) 10,0 (2,9) (2,5) 14,2 6,6 Incidence des fluctuations des taux de change 1,3 1,8 - 0,2 2,4 2,1 1,4 3,0 Augmentation (diminution) du chiffre d'affaires sur une base comparable 3,6 6,1 (4,1) 10,2 (0,5) (0,4) 15,6 9,6 Incidence de la cession des activités liées aux vêtements de performance (SUGOI) - 0,7 - - - - 0,1 2,2 Augmentation (diminution) du chiffre d'affaires sur une base comparable ajusté 3,6 6,8 (4,1) 10,2 (0,5) (0,4) 15,7 11,8





Neuf mois clos les 30 septembre Total Dorel Maison Dorel Produits de puériculture Dorel Sports 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 % % % % % % % % Augmentation (diminution) du total des produits 2,3 1,9 6,0 0,9 (2,3) 1,2 3,9 3,5 Incidence des fluctuations des taux de change 2,1 (0,9) 0,1 - 3,6 (2,2) 2,3 (0,3) Augmentation (diminution) du chiffre d'affaires sur une base comparable 4,4 1,0 6,1 0,9 1,3 (1,0) 6,2 3,2 Incidence de la cession des activités liées aux vêtements de performance (SUGOI) 0,5 0,2 - - - - 1,5 0,7 Augmentation du chiffre d'affaires sur une base comparable ajusté 4,9 1,2 6,1 0,9 1,3 (1,0) 7,7 3,9

Autres informations financières préparées conformément aux IFRS puis ajustées afin d'exclure la perte de valeur des immobilisations incorporelles ainsi que les frais de restructuration et autres coûts :

Dorel Consolidé Troisièmes trimestres clos les 30 septembre 2019 2018 * Frais de Frais de % des restructuration % des % des restructuration % des Déclaré produits et autres coûts Ajusté produits Déclaré produits et autres coûts Ajusté produits $ % $ $ % $ % $ $ % TOTAL DES PRODUITS 685 669 100,0 - 685 669 100,0 670 437 100,0 - 670 437 100,0 Coût des produits vendus 550 179 80,2 126 550 305 80,3 531 603 79,3 (100) 531 503 79,3 PROFIT BRUT 135 490 19,8 (126) 135 364 19,7 138 834 20,7 100 138 934 20,7 Frais de vente 57 203 8,3 - 57 203 8,3 59 177 8,8 - 59 177 8,8 Frais généraux et administratifs 47 326 6,9 - 47 326 6,9 47 431 7,1 - 47 431 7,1 Frais de recherche et de développement 9 672 1,4 - 9 672 1,4 9 276 1,4 - 9 276 1,4 Perte de valeur sur les créances clients et autres créances 3 449 0,5 - 3 449 0,5 246 - - 246 - Frais de restructuration et autres coûts 6 925 1,1 (6 925) - - 1 093 0,2 (1 093) - - PROFIT OPÉRATIONNEL 10 915 1,6 6 799 17 714 2,6 21 611 3,2 1 193 22 804 3,4 Frais financiers 12 797 1,8 - 12 797 1,8 8 254 1,2 - 8 254 1,2 BÉNÉFICE (PERTE) AVANT IMPÔTS SUR LE RÉSULTAT (1 882) (0,2) 6 799 4 917 0,8 13 357 2,0 1 193 14 550 2,2 Charge d'impôts sur le résultat 2 455 0,4 107 2 562 0,5 3 763 0,6 (201) 3 562 0,6 Taux d'imposition (130,4)% 52,1% 28,2% 24,5% BÉNÉFICE (PERTE) NET(TE) (4 337) (0,6) 6 692 2 355 0,3 9 594 1,4 1 394 10 988 1,6 BÉNÉFICE (PERTE) PAR ACTION De base (0,13) 0,20 0,07 0,30 0,04 0,34 Dilué(e) (0,13) 0,20 0,07 0,29 0,05 0,34 NOMBRE D'ACTIONS EN CIRCULATION De base - moyenne pondérée 32 444 656 32 444 656 32 438 503 32 438 503 Dilué - moyenne pondérée 32 444 656 32 838 148 32 738 830 32 738 830 * La Société a appliqué l'IFRS 16 pour la première fois le 31 décembre 2018. Selon la méthode de transition choisie, l'information comparative n'est pas retraitée.

Neuf mois clos les 30 septembre 2019 2018 * Perte de valeur des immobilisations incorporelles, Frais de frais de % des restructuration % des % des restructuration % des Déclaré produits et autres coûts Ajusté produits Déclaré produits et autres coûts Ajusté produits $ % $ $ % $ % $ $ % TOTAL DES PRODUITS 1 981 211 100,0 - 1 981 211 100,0 1 935 967 100,0 - 1 935 967 100,0 Coût des produits vendus 1 578 279 79,7 (1 262) 1 577 017 79,6 1 514 222 78,2 (1 771) 1 512 451 78,1 PROFIT BRUT 402 932 20,3 1 262 404 194 20,4 421 745 21,8 1 771 423 516 21,9 Frais de vente 166 114 8,4 - 166 114 8,4 176 965 9,1 - 176 965 9,1 Frais généraux et administratifs 143 414 7,2 - 143 414 7,2 146 841 7,7 - 146 841 7,7 Frais de recherche et de développement 28 821 1,5 - 28 821 1,5 27 337 1,4 - 27 337 1,4 Perte de valeur sur les créances clients et autres créances 3 901 0,2 - 3 901 0,2 13 407 0,7 - 13 407 0,7 Frais de restructuration et autres coûts 24 180 1,2 (24 180) - - 13 593 0,7 (13 593) - - Perte de valeur des immobilisations incorporelles - - - - - 24 193 1,2 (24 193) - - PROFIT OPÉRATIONNEL 36 502 1,8 25 442 61 944 3,1 19 409 1,0 39 557 58 966 3,0 Frais financiers 35 865 1,8 - 35 865 1,8 24 024 1,2 - 24 024 1,2 BÉNÉFICE (PERTE) AVANT IMPÔTS SUR LE RÉSULTAT 637 - 25 442 26 079 1,3 (4 615) (0,2) 39 557 34 942 1,8 Charge (recouvrement) d'impôts sur le résultat 10 451 0,5 1 165 11 616 0,6 (4 170) (0,2) 9 926 5 756 0,3 Taux d'imposition 1 640,7% 44,5% 90,4% 16,5% BÉNÉFICE (PERTE) NET(TE) (9 814) (0,5) 24 277 14 463 0,7 (445) - 29 631 29 186 1,5 BÉNÉFICE (PERTE) PAR ACTION De base (0,30) 0,75 0,45 (0,01) 0,91 0,90 Dilué(e) (0,30) 0,74 0,44 (0,01) 0,90 0,89 NOMBRE D'ACTIONS EN CIRCULATION De base - moyenne pondérée 32 442 592 32 442 592 32 438 465 32 438 465 Dilué - moyenne pondérée 32 442 592 32 797 585 32 438 465 32 722 433 * La Société a appliqué l'IFRS 16 pour la première fois le 31 décembre 2018. Selon la méthode de transition choisie, l'information comparative n'est pas retraitée.





Dorel Produits de puériculture Troisièmes trimestres clos les 30 septembre 2019 2018 * Frais de Frais de % des restructuration % des % des restructuration % des Déclaré produits et autres coûts Ajusté produits Déclaré produits et autres coûts Ajusté produits $ % $ $ % $ % $ $ % TOTAL DES PRODUITS 222 925 100,0 - 222 925 100,0 229 690 100,0 - 229 690 100,0 Coûts des produits vendus 166 706 74,8 - 166 706 74,8 171 844 74,8 - 171 844 74,8 PROFIT BRUT 56 219 25,2 - 56 219 25,2 57 846 25,2 - 57 846 25,2 Frais de vente 26 789 12,0 - 26 789 12,0 29 726 12,9 - 29 726 12,9 Frais généraux et administratifs 18 079 8,1 - 18 079 8,1 19 055 8,4 - 19 055 8,4 Frais de recherche et de développement 7 137 3,2 - 7 137 3,2 6 987 3,0 - 6 987 3,0 Perte de valeur sur les créances clients et autres créances 1 622 0,7 - 1 622 0,7 403 0,2 - 403 0,2 Frais de restructuration et autres coûts 7 155 3,2 (7 155) - - 637 0,2 (637) - - PROFIT (PERTE) OPÉRATIONNEL(LE) (4 563) (2,0) 7 155 2 592 1,2 1 038 0,5 637 1 675 0,7





Neuf mois clos les 30 septembre 2019 2018 * Perte de valeur des immobilisations incorporelles, Frais de frais de % des restructuration % des % des restructuration % des Déclaré produits et autres coûts Ajusté produits Déclaré produits et autres coûts Ajusté produits $ % $ $ % $ % $ $ % TOTAL DES PRODUITS 674 682 100,0 - 674 682 100,0 690 462 100,0 - 690 462 100,0 Coût des produits vendus 499 244 74,0 (1 388) 497 856 73,8 507 727 73,5 (87) 507 640 73,5 PROFIT BRUT 175 438 26,0 1 388 176 826 26,2 182 735 26,5 87 182 822 26,5 Frais de vente 81 076 12,0 - 81 076 12,0 89 106 12,9 - 89 106 12,9 Frais généraux et administratifs 56 083 8,4 - 56 083 8,4 60 412 8,8 - 60 412 8,8 Frais de recherche et de développement 21 145 3,1 - 21 145 3,1 20 108 2,9 - 20 108 2,9 Perte de valeur sur les créances clients et autres créances 2 045 0,3 - 2 045 0,3 4 186 0,6 - 4 186 0,6 Frais de restructuration et autres coûts 24 410 3,6 (24 410) - - 3 484 0,5 (3 484) - - Perte de valeur des immobilisations incorporelles - - - - - 24 193 3,5 (24 193) - - PROFIT (PERTE) OPÉRATIONNEL(LE) (9 321) (1,4) 25 798 16 477 2,4 (18 754) (2,7) 27 764 9 010 1,3 * La Société a appliqué l'IFRS 16 pour la première fois le 31 décembre 2018. Selon la méthode de transition choisie, l'information comparative n'est pas retraitée.





Dorel Sports Troisièmes trimestres clos les 30 septembre 2019 2018 * Frais de Frais de % des restructuration % des % des restructuration % des Déclaré produits et autres coûts Ajusté produits Déclaré produits et autres coûts Ajusté produits $ % $ $ % $ % $ $ % TOTAL DES PRODUITS 250 277 100,0 - 250 277 100,0 219 120 100,0 - 219 120 100,0 Coût des produits vendus 203 382 81,3 126 203 508 81,3 172 976 78,9 (100) 172 876 78,9 PROFIT BRUT 46 895 18,7 (126) 46 769 18,7 46 144 21,1 100 46 244 21,1 Frais de vente 23 571 9,4 - 23 571 9,4 22 834 10,4 - 22 834 10,4 Frais généraux et administratifs 15 691 6,4 - 15 691 6,4 14 846 6,9 - 14 846 6,9 Frais de recherche et de développement 1 351 0,5 - 1 351 0,5 1 174 0,5 - 1 174 0,5 Perte (reprise) de valeur sur les créances clients et autres créances 555 0,2 - 555 0,2 (159) (0,1) - (159) (0,1) Frais de restructuration et autres coûts (230) (0,2) 230 - - 456 0,2 (456) - - PROFIT OPÉRATIONNEL 5 957 2,4 (356) 5 601 2,2 6 993 3,2 556 7 549 3,4





Neuf mois clos les 30 septembre 2019 2018 * Frais de Frais de % des restructuration % des % des restructuration % des Déclaré produits et autres coûts Ajusté produits Déclaré produits et autres coûts Ajusté produits $ % $ $ % $ % $ $ % TOTAL DES PRODUITS 675 850 100,0 - 675 850 100,0 650 320 100,0 - 650 320 100,0 Coût des produits vendus 539 925 79,9 126 540 051 79,9 510 699 78,5 (1 684) 509 015 78,3 PROFIT BRUT 135 925 20,1 (126) 135 799 20,1 139 621 21,5 1 684 141 305 21,7 Frais de vente 64 758 9,6 - 64 758 9,6 67 920 10,4 - 67 920 10,4 Frais généraux et administratifs 46 361 6,8 - 46 361 6,8 47 507 7,3 - 47 507 7,3 Frais de recherche et de développement 4 050 0,6 - 4 050 0,6 3 981 0,6 - 3 981 0,6 Perte de valeur sur les créances clients et autres créances 433 0,1 - 433 0,1 7 167 1,1 - 7 167 1,1 Frais de restructuration et autres coûts (230) - 230 - - 10 109 1,6 (10 109) - - PROFIT OPÉRATIONNEL 20 553 3,0 (356) 20 197 3,0 2 937 0,5 11 793 14 730 2,3 * La Société a appliqué l'IFRS 16 pour la première fois le 31 décembre 2018. Selon la méthode de transition choisie, l'information comparative n'est pas retraitée.

