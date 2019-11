RobotShop étend ses activités aux Pays-Bas et à la Belgique





RobotShop.com, la principale source de technologies robotiques au monde, poursuit sa stratégie de développement européenne en lançant de nouvelles activités aux Pays-Bas et en Belgique, au service de sa clientèle en langue néerlandaise.

HEERLEN, Pays-Bas, 8 novembre 2019 /PRNewswire/ -- RobotShop Inc. a annoncé ce jour l'élargissement de ses activités européennes en lançant deux nouvelles boutiques pour sa clientèle aux Pays-Bas et en Belgique ; RobotShop.com/nl et RobotShop.com/be accueilleront désormais les clients néerlandophones et anglophones pour les Pays-Bas et francophones pour la Belgique. Ces clients bénéficieront également d'une expérience améliorée en matière d'achats, avec une optimisation de la logistique et du service à la clientèle.

Spécialisé dans la vente de technologie robotique, RobotShop dessert déjà de nombreux clients européens par l'intermédiaire de boutiques de commerce électronique localisées en France, au Royaume-Uni, en Allemagne et en Espagne. Les clients néerlandais et belges pourront désormais acheter des produits robotiques dans des boutiques locales, dans leur devise et leur langue maternelle. Les acheteurs néerlandais auront également accès à des frais d'expédition abordables, en particulier la livraison gratuite pour les commandes de plus de 200 ? (avant impôt), à des temps de transit courts et ils ne devront pas payer de frais de douane à la livraison.

« Il s'agit d'une étape très importante pour développer nos activités européennes auprès de nos clients néerlandophones », a déclaré Julie Gendron, vice-présidente du développement des marchés et du commerce électronique chez RobotShop. « Une fois de plus, nous améliorons la satisfaction des clients en proposant des boutiques qui offrent une expérience d'achat localisée. »

RobotShop dessert également les acheteurs en ligne dans le monde entier par le biais de magasins de commerce électronique en Europe, aux États-Unis, au Canada et au Japon, dans six langues, y compris depuis peu le néerlandais. Les clients peuvent effectuer leurs achats dans les magasins disponibles de RobotShop en fonction de leur proximité, de leur langue et de leur devise.

À propos de RobotShop Inc. :

RobotShop est la principale source de technologies robotiques au monde. La société fournit des robots personnels, domestiques et professionnels, des plateformes de développement, des kits et des pièces robotiques spécialisées. RobotShop est également une importante source en matière de formation, d'innovation et de recherche autour de la robotique.

Pour en savoir plus, veuillez consulter le site www.robotshop.com.

Contact : Julie Gendron, (450) 420-1446

Communiqué envoyé le 8 novembre 2019 à 07:00 et diffusé par :