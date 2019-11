/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Annonce concernant la préservation de deux immeubles patrimoniaux à Lachute/





QUÉBEC, le 7 nov. 2019 /CNW Telbec/ - La ministre de la Culture et des Communications, madame Nathalie Roy, et la députée d'Argenteuil, madame Agnès Grondin, convient les représentantes et représentants des médias à une conférence de presse au cours de laquelle une annonce sera faite concernant l'édifice centenaire de la municipalité régionale de comté d'Argenteuil et la gare de Lachute. Le préfet de la MRC d'Argenteuil, monsieur Scott Pearce, sera également présent.

Date : Vendredi 8 novembre 2019



Heure : 11 h 30



Lieu : Édifice centenaire de la MRC d'Argenteuil Salle Lucien-Durocher (2e étage) 430, rue Grâce Lachute (Québec) J8H 1M6

N.B. : L'entrée principale est fermée en raison des travaux en cours. Veuillez entrer par l'arrière de l'édifice.

