Fleet Complete® figure dans le classement 2019 Entreprise Fast 15tm de Deloitte dressant la liste des entreprises technologiques canadiennes à la croissance la plus rapide parmi le programme Fast 500





Fleet Complete attribue la croissance de 227 % de ses revenus à une innovation de pointe dans le domaine de la mobilité connectée.

TORONTO, Ontario, 8 novembre 2019 /CNW/ - Fleet Complete® se classe au 14e rang du programme de remise de prix 2019 Enterprise Fast 15 de Deloitte et au 405e rang du Technology Fast 500tm de Deloitte, un classement qui depuis 25 ans dresse la liste des 500 entreprises les plus florissantes dans les secteurs de la technologie, des médias, des télécommunications, des sciences de la vie et des technologies de l'énergie en Amérique du Nord.

Pour la deuxième année consécutive, Fleet Complete décroche un prix Enterprise Fast 15tm et figure au classement Technology Fast 500tm des entreprises nord-américaines.

La société a enregistré une croissance de 227 % entre 2015 et 2018.

« C'est un véritable honneur pour Fleet Complete », a déclaré Tony Lourakis, fondateur et directeur général de Fleet Complete. « Le fait d'être lauréat d'un prix Entreprise Fast 15 de Deloitte met en évidence l'impact de notre innovation de pointe dans le domaine de la mobilité connectée, alors que nos solutions de classe mondiale continuent de contribuer à la transformation de plus en plus d'entreprises à travers le monde. Nous en sommes ravis et nous avons hâte de poursuivre notre croissance dans le secteur de la télématique. »

« Cette année marque le 25e anniversaire du classement Technology Fast 500 de Deloitte, nous sommes donc particulièrement heureux d'annoncer et de féliciter les lauréats 2019 », a déclaré Sandra Shirai , vice-présidente de Deloitte LLP et responsable de la technologie, des médias et des télécommunications aux États-Unis. « Une fois encore, nous avons vu des innovations à tous les niveaux, les éditeurs de logiciels continuant de dominer le top 10. Il est toujours passionnant de voir comment les sociétés du classement Fast 500 transforment les entreprises et le monde dans lequel nous vivons et travaillons. »

« Alors que l'innovation technologique tend vers le "tout en tant que service", il n'est pas surprenant que les éditeurs de logiciels dominent cette année encore la liste des gagnants », a déclaré Mohana Dissanayake, associée chez Deloitte & Touche LLP et responsable de secteur pour la technologie, les médias et les télécommunications au sein du cabinet d'audit et de certification de Deloitte. « Ce qui est particulièrement intéressant dans cette 25e édition du classement Tech Fast 500, c'est que nous disposons maintenant d'un quart de siècle d'histoires d'innovation dans lesquelles puiser pour alimenter nos réflexions. Ce sont des entreprises qui repoussent les limites, aident les organisations à devenir plus efficaces et productives et leur permettent à terme de générer de la croissance et des revenus. Nous félicitons tous les gagnants qui méritent amplement ces prix. »

Dans l'ensemble, les sociétés du classement 2019 Technology Fast 500tm ont enregistré une croissance de leurs revenus allant de 166 % à 37 458 % entre 2015 et 2018, avec une croissance médiane de 439 %.

À propos de Fleet Complete®

Fournisseur mondial de premier plan de technologies automobiles connectées, Fleet Complete® propose des solutions de gestion de flottes, d'actifs et d'effectifs mobiles qui répondent à des besoins critiques. La société fournit ses services à près de 500 000 abonnés et plus de 35 000 entreprises au Canada, aux États-Unis, au Mexique, en Australie, aux Pays-Bas, en Belgique, au Luxembourg, en Autriche, en Allemagne, en Grèce, au Danemark, en Suède, en Finlande, en Norvège, en Estonie, en Lettonie et en Lituanie. Elle a noué des partenariats de distribution clés avec AT&T aux États-Unis, TELUS au Canada, Telstra en Australie et Deutsche Telekom (T-Mobile) dans plusieurs pays européens. Fleet Complete entretient de solides partenariats OEM avec des leaders mondiaux du marché, tels que, entre autres, General Motors, Toyota, Mitsubishi Australie et Cummins. Elle reste l'une des sociétés à la croissance la plus rapide au monde et a obtenu de nombreux prix pour son innovation et sa croissance. Pour plus d'informations, consultez fleetcomplete.com.

À propos du Technology Fast 50tm de Deloitte

Le Technology Fast 50 de Deloitte est le principal programme de remise de prix technologiques du Canada. Récompensant la croissance commerciale, l'innovation et l'esprit entrepreneurial, le programme se décline en trois catégories : Technology Fast 50 Ranking, Enterprise Fast 15 (qui récompense les sociétés des secteurs de la technologie, des médias et des télécommunications les plus florissantes d'après le pourcentage de croissance de leurs revenus au cours des quatre dernières années) et Companies-to-Watch Awards (jeunes sociétés canadiennes de haute technologie susceptibles de devenir de futures candidates au Deloitte Technology Fast 50). Parmi les sponsors du programme figurent Deloitte, la Banque de Montréal, CBRE, First West Capital, Miller Thomson, OMERS Ventures, 3C et Lafond. Pour plus d'informations, consultez le site www.fast50.ca.

À propos de l'édition 2019 du Technology Fast 500tm de Deloitte

Célébrant cette année sa 25e édition, le Technology Fast 500 de Deloitte est un classement des entreprises ? aussi bien publiques que privées ? connaissant la croissance la plus rapide en Amérique du Nord dans les secteurs de la technologie, des médias, des télécommunications, des sciences de la vie et des technologies de l'énergie. Les entreprises figurant dans le classement Technology Fast 500 sont sélectionnées sur la base du pourcentage de croissance de leurs revenus pour l'exercice financier de 2015 à 2018.

Pour être admissibles au classement Technology Fast 500, les entreprises doivent détenir une propriété intellectuelle exclusive ou une technologie vendue à des clients dans des produits contribuant pour une grande part à leurs recettes d'exploitation. Leurs recettes d'exploitation doivent s'élever à 50 000 USD minimum pour l'année de base et 5 millions USD minimum pour l'année en cours. Les entreprises doivent également être en activité depuis au moins quatre ans et leur siège doit être situé en Amérique du Nord.

À propos de Deloitte

Deloitte fait référence à un ou plusieurs des cabinets de Deloitte Touche Tohmatsu Limited, une société privée britannique à responsabilité limitée par garantie (« DTTL »), à son réseau de cabinets membres et à leurs entités connexes. DTTL et chacun de ses cabinets membres constituent des entités juridiquement distinctes et indépendantes. DTTL (appelée également « Deloitte Global ») ne fournit pas de services aux clients. Aux États-Unis, Deloitte fait référence à un ou plusieurs des cabinets américains membres de DTTL, à leurs entités connexes qui exercent leurs activités sous le nom « Deloitte » dans ce pays et à leurs sociétés affiliées respectives. Il se peut que certains services d'attestation ne soient pas disponibles pour attester des clients selon la réglementation de la comptabilité publique. Veuillez consulter www.deloitte.com/about pour en savoir plus sur notre réseau mondial de cabinets membres.

