Ecolog International et Mireo ont signé un accord de partenariat stratégique visant à fournir des solutions numériques fondées sur « SPACE-TIMEtm »





- Cette solution numérique intégrée permet des applications innovantes dans les secteurs de la défense, de la logistique intelligente, de la mobilité connectée, de la maintenance industrielle prédictive, ainsi que ceux de l'énergie et des réseaux intelligents.

- Des solutions conçues pour exploiter la plateforme innovante « SPACE-TIMEtm », capable de sauvegarder et d'analyser des pétaoctets de données à une rapidité inégalée.

DUBAÏ, EAU et DÜSSELDORF, Allemagne, 8 novembre 2019 /PRNewswire/ -- Ecolog International, l'un des principaux fournisseurs mondiaux de services intégrés, de technologies, de logistique, de gestion d'installations, de construction et de solutions environnementales et Mireo, un fournisseur pionnier dans le domaine des technologies logicielles avancées pour les systèmes d'information géographique et l'analyse des gros volumes de données, ainsi que la localisation GPS et les solutions de gestion de flottes, ont signé un accord de partenariat stratégique afin de fournir une solution numérique intégrée révolutionnaire qui pourrait redéfinir l'avenir de certaines applications dans la logistique intelligente, le suivi et la gestion des ressources, la maintenance prédictive et l'optimisation avancée des algorithmes d'IA.

Selon les termes de cet accord signé lors de la 1ère Conférence économique germano-arabe qui s'est tenue à Düsseldorf, Ecolog s'engage à créer un centre international intégré de solutions, fournissant des services et des solutions aux secteurs de la défense et de l'humanitaire, ainsi qu'aux marchés commerciaux et à ceux de la logistique. En se fondant sur la plateforme innovante SPACE-TIMEtm de Mireo qui est capable de procéder instantanément à la sauvegarde et à l'analyse de pétaoctets d'espace, de temps et de capteurs de données, Ecolog fournira une gamme complète de solutions numérique dédiées à la mobilité urbaine, à la logistique intelligente, l'analyse et la maintenance prédictives, ainsi qu'à l'optimisation avancée des algorithmes d'IA.

Commentant cet accord, Ali Vezvaei, le président-directeur général d'Ecolog, a déclaré : « Ce partenariat va nous permettre de redéfinir les limites actuelles du possible pour une vaste gamme d'applications allant de l'analyse prédictive, la distribution d'énergie ou la surveillance des ressources en passant par la mobilité autonome connectée. Nous sommes très excités de pouvoir passer à la prochaine étape et de fournir à nos clients des services qui dépassent de loin leur imagination actuelle. »

Leonardo Siladic, le président-directeur général de Mireo a ajouté : « L'innovation représente une valeur clé de Mireo. Nous nous focalisons sur la fourniture de technologies sophistiquées de classe internationale afin d'apporter des solutions aux défis que nous réserve l'avenir. L'accord passé avec Ecolog va nous permettre d'effectuer ensemble un pas de géant dans le développement d'une gamme étendue d'applications utilisant SPACE-TIMEtm".

À propos d'Ecolog International

Ecolog est un fournisseur leader de solutions intégrées dans les domaines de la chaîne d'approvisionnement et de la logistique, des technologies, de la construction, de la gestion d'installations et des services environnementaux. Elle fournit des solutions et services clé en main et personnalisés aux gouvernements et à la défense, ainsi qu'à des clients commerciaux dans les secteurs de l'énergie, les secteurs pétroliers et gaziers, ceux de l'exploitation minière et des infrastructures, de même qu'à des organisations humanitaires. Créée il y a plus de deux décennies, Ecolog a réalisé plus de 1 100 projets, opère dans plus de 40 pays et emploie près de 12 000 personnes dans plus de 150 sites à travers le monde.

À propos de Mireo

MIREO est un fournisseur de technologies logicielles allant de la localisation GPS à des solutions de gestion des flottes en passant par des systèmes d'information géographique et l'analyse de gros volumes de données. Fondée en 2001, Mireo joue un rôle pionnier dans le développement de solutions de navigation GPS et logicielles pour le suivi et la gestion des flottes récompensées par plusieurs prix. L'entreprise a redéfini les limites de la vitesse et les capacités d'analyse spatio-temporelle.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1025871/Ecolog_International.jpg

Communiqué envoyé le 8 novembre 2019 à 06:35 et diffusé par :