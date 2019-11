The Second Cup Ltd. annonce une nouvelle structure et sa stratégie





MISSISSAUGA, ON, le 8 nov. 2019 /CNW/ - The Second Cup Ltd. (« Second Cup » ou « la société ») annonce aujourd'hui son intention d'implanter une nouvelle structure d'exploitation afin de soutenir sa nouvelle stratégie. Sous réserve de l'approbation de la TSX et des actionnaires, la société publique actuelle adoptera le nouveau nom Aegis Brands Inc. (« Aegis » ou « Aegis Brands »), qui détiendra et exploitera Second Cup CAFÉ & Cie, l'entreprise de cafés de spécialité existante, comme une des marques faisant partie de son portefeuille. Le président et chef de la direction de Second Cup CAFÉ & Cie, monsieur Steven Pelton, assurera la fonction de chef de la direction de la société Aegis Brands.



« Nous avons créé Aegis avec l'intention de bâtir un portefeuille de marques sensationnelles qui pourront croître et prospérer en ayant accès à nos ressources et notre expertise, dit monsieur Pelton. Nous entendons laisser chaque société sous la bannière Aegis agir de façon indépendante, et nous travaillerons avec elles en partageant notre expertise et nos services afin de soutenir leur succès. »

La société entend contribuer aux activités commerciales de Second Cup CAFÉ & Cie comme une filiale détenue à 100 % l'an prochain. Bien que Second Cup soit la seule marque sous la bannière Aegis actuellement, monsieur Pelton a confirmé que la société est activement à la recherche d'acquisitions axées sur les secteurs qui lui sont familiers, soit la restauration, le café et le cannabis.

Le mot Aegis signifie « parrainer », « soutenir » ou « protéger », et se veut le reflet des avantages qu'une structure de société mère offrira aux marques exploitées sous celle-ci.

En plus de prendre la direction de la société Aegis Brands, monsieur Pelton conservera son titre de président de Second Cup. Monsieur Ba Linh Le, directeur financier de Second Cup CAFÉ & Cie, deviendra le directeur financier de la société mère.

La société soumettra le changement de nom à Aegis Brands à l'approbation des actionnaires lors de sa prochaine assemblée générale annuelle, en mai 2020. Le changement de nom nécessitera l'approbation par les deux tiers des votes effectués durant l'assemblée, en plus de l'approbation de la TSX. Le changement de nom ne devrait pas avoir d'impact sur les actions de Second Cup existantes, autre que le nom de l'émetteur (et probablement un changement du symbole boursier). Entretemps, les communiqués de presse et autres communications publiques de la société continueront de mentionner Second Cup CAFÉ & Cie comme étant l'émetteur des actions, et celles-ci se négocieront toujours sous le symbole boursier actuel « SCU ».

DÉCLARATIONS PROSPECTIVES

Le présent communiqué de presse peut contenir des informations prospectives représentant les attentes internes, estimations ou convictions concernant, entre autres, des activités futures ou des résultats d'exploitation futurs et leurs composantes. Les mots tels que : « anticiper », « continuer », « s'attendre », « pourrait », « auront », « projeter », « devrait », « croyons » et autres expressions similaires suggérant des résultats ou événements futurs ne sont utilisés qu'avec l'intention d'identifier l'information prospective. Les déclarations prospectives incluent les attentes de la société quant à l'implantation de la nouvelle structure d'exploitation proposée de la société, le changement du nom de la société, la poursuite de futures acquisitions et les secteurs ciblés soit la restauration, le café et le cannabis. Les déclarations concernant cette information prospective reflètent les croyances actuelles de la direction et sont basées sur les renseignements actuellement à la disposition de la direction.

Ces déclarations ne constituent pas une garantie de rendements futurs et sont basés sur les données estimées et hypothèses de la direction, qui sont assujetties à des risques inhérents et incertitudes, ce qui pourrait donner lieu à une différence matérielle dans la performance et les résultats financiers de Second Cup par rapport à l'information prospective contenue dans le présent communiqué, incluant les facteurs discutés sous l'entête « Facteurs de risque » du formulaire annuel d'information de la société disponible sur www.sedar.com. Ces hypothèses comprennent : la capacité d'obtenir l'approbation requise des actionnaires et de la bourse, et l'aptitude de la société à déterminer, compléter et intégrer l'acquisition appropriée. Les risques et incertitudes comprennent : l'aptitude à réaliser les bénéfices anticipés de la réorganisation de l'entreprise; l'obtention de l'approbation des actionnaires et de la bourse; les risques reliés à l'identification et à l'achèvement des acquisitions; les risques reliés à la structure de la nouvelle société de portefeuille à la suite de la réorganisation, incluant l'intégration des acquisitions proposées. Bien que l'information prospective contenue dans le présent communiqué soit fondée sur ce que la direction croit être des hypothèses raisonnables, on ne peut fournir d'assurance que les résultats réels seront comparables aux déclarations prospectives. Conséquemment, les lecteurs ne devraient pas se fier indûment à ces déclarations prospectives.

Toutes les informations prospectives de ce communiqué de presse sont visées par ces mises en garde. Les informations prospectives du présent communiqué sont présentées uniquement en date du communiqué. Sauf si la loi l'exige, Second Cup décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser l'une ou l'autre de ces déclarations ou informations afin de refléter des événements ou circonstances subséquentes.

