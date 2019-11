/R E P R I S E -- Convocation aux médias - Mesures d'atténuation REM : bonification des options en transport collectif/





MONTRÉAL, le 7 nov. 2019 /CNW Telbec/ - La ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Mme Chantal Rouleau, le ministre de l'Environnement et de la Lutte aux changements climatiques, M. Benoît Charette, le directeur général de l'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM), M. Paul Côté, le directeur général d'exo M. Sylvain Yelle, le directeur exécutif, Affaires corporatives et développement de CDPQ Infra, M. Harout Chitilian, ainsi que les partenaires de Mobilité Montréal invitent les représentants des médias à une conférence de presse concernant les mesures d'atténuation du Réseau express métropolitain.

Cette conférence sera suivie d'une séance de travail technique par des représentants d'exo et du CN à bord d'un train exo durant laquelle une prise d'images sera permise à certains moments du parcours.

La conférence de presse aura lieu :

DATE : Le 8 novembre 2019



HEURE : 9 h



LIEU : Gare Centrale

Salle des pas perdus

À proximité du Second Cup

La séance de travail technique aura lieu :

DATE : Le 8 novembre 2019



HEURE : 9 h 30



LIEU : Gare Centrale - à bord d'un train exo



FIN : 10 h 30 à la gare Sauvé

Un autobus sera à disposition pour le retour à la gare Centrale prévu vers 11 h 15

La confirmation de votre présence est obligatoire via la ligne médias du Ministère au 514 873-5600. Les retardataires ne pourront prendre part au briefing technique à bord du train.

