Huawei lance le Programme d'écosystème d'IA en Europe, avec un investissement de 100 millions d'euros en 5 ans

PARIS, le 8 novembre 2019 /PRNewswire/ -- À l'occasion de l'événement ECO-CONNECT EUROPE 2019, Huawei a officiellement lancé le Programme d'écosystème d'IA en Europe, et a annoncé un investissement de 100 millions d'euros au cours des 5 prochaines années. Ce programme ouvre un nouveau chapitre pour le secteur de l'informatique en Europe.

4 initiatives viennent renforcer le Programme d'écosystème d'IA

D'après Jiang Tao, vice-président de l'unité commerciale d'Informatique intelligente : « Huawei s'engage à investir dans le secteur de l'informatique axée sur l'IA en Europe, en permettant aux entreprises et aux développeurs individuels de tirer parti des produits de la gamme d'IA Ascend en faveur de l'innovation technologique et commerciale. Au cours des 5 prochaines années, Huawei entend investir 100 millions d'euros dans le Programme d'écosystème d'IA en Europe, en aidant plusieurs organisations sectorielles, 200 000 développeurs, 500 partenaires fournisseurs de logiciels indépendants, ainsi que 50 universités et instituts de recherche à booster l'innovation. » Les 4 initiatives du programme sont les suivantes :

Premièrement, Huawei travaillera aux côtés de partenaires pour façonner le secteur de l'IA en Europe. Plus particulièrement, Huawei collaborera avec plusieurs organisations clés dans trois domaines importants :

améliorer les réglementations et les normes en matière d'éthique et de sécurité autour de l'IA aux côtés de l'Alliance européenne pour l'IA et de l'Institut européen des normes de télécommunications (European Telecommunications Standards Institute, ETSI).

travailler aux côtés de la Big Data Value Association (BDVA) en vue de promouvoir les partenariats publics-privés (PPP) autour de l'IA au sein de l'UE, en contribuant à encourager la recherche en IA et le développement des secteurs verticaux

enrichir l'écosystème universitaire de l'IA en Europe via des plateformes académiques, telles que la Falling Walls Foundation

Deuxièmement, Huawei développera des solutions conjointes avec des partenaires fournisseurs de logiciels indépendants. Les OpenLabs de Munich et Paris sont des centres de capacité en IA qui soutiennent les partenaires fournisseurs de logiciels indépendants en matière de matériel, de développement et de portage, ainsi que de marketing conjoint.

Troisièmement, en s'appuyant sur la Communauté des développeurs Ascend, Huawei organisera des salons technologiques et des compétitions de développeurs hors ligne, et fournira un soutien technologique pour encourager les développeurs.

Quatrièmement, Huawei fournira aux partenaires des cours d'IA et des supports pédagogiques, et établira des laboratoires conjoints en Europe. 3 cours d'IA conçus pour les universités couvriront la théorie de base en IA, le développement d'infrastructures Ascend et traditionnelles, ainsi que l'architecture logicielle et les guides de développement Ascend. 4 supports pédagogiques sur le développement Ascend seront disponibles en 2020. En outre, Huawei établira des laboratoires conjoints aux côtés d'universités partenaires et d'instituts de recherche, qui se focaliseront sur le développement de modèles d'algorithmes et les applications de base.

La gamme complète de produits Atlas délivre une puissance informatique inégalable dédiée à la formation

À l'occasion de l'événement HUAWEI CONNECT 2019 (Shanghai), Huawei a lancé une large gamme de produits basés sur Ascend 910, processeur de formation d'IA le plus performant du secteur. Les produits incluent la carte de formation d'IA Atlas 300, le serveur de formation Atlas 800, ainsi que le pôle de formation d'IA Atlas 900. Les produits de la gamme Atlas sont compatibles avec tous les scénarios appareil-edge-cloud, et accélèrent la transformation intelligente des industries grâce à une puissance informatique inégalable dédiée à la formation.

La carte de formation Atlas 300 fournit une puissance informatique jusqu'à 256 TFLOPS, soit le double par rapport à la puissante offerte par les cartes de formation traditionnelles du secteur. Grâce à Atlas 300, le nombre d'images formées par seconde passe de 965 à 1 802. L'Atlas 300 est compatible avec les interfaces RoCE 100 G directes pour offrir une transmission parallèle des paramètres de gradient et des ensembles de données, réduisant la latence de synchronisation du gradient jusqu'à 70 % et abaissant le délai de formation des grappes à quelques secondes.

Le serveur de formation d'IA Atlas 800 intègre 8 processeurs d'IA Ascend 910 dans un espace 4U. Il fournit une puissance informatique jusqu'à 2 PFLOPS, ainsi qu'une densité de puissance informatique 2,5 fois supérieure à celle de ses homologues sur le marché. L'Atlas 800 ne pèse que 75 kg, soit moins de la moitié de la moyenne du secteur. Il dispose de 32 décodeurs matériels intégrés qui décodent 16 384 images 1 080 p par seconde, surpassant les capacités de traitement des produits traditionnels en les multipliant par 25. En outre, l'Atlas 800 permet le traitement parallèle du décodage et de la formation des images. L'Atlas 800 est compatible avec le refroidissement liquide et à air, répondant aux exigences des centres de données d'entreprise et des déploiements de pôles à haute densité. L'efficience énergétique d'un seul serveur Atlas 800 est 1,8 fois supérieure à celle de ses produits concurrents.

Le pôle de formation d'IA Atlas 900 intègre 1 024 processeurs d'IA Ascend 910. Le modèle de classification des images ResNet-50 est la norme la plus fiable qui mesure la puissance informatique de l'IA. L'Atlas 900 nécessite seulement 59,8 secondes pour former un modèle ResNet-50 dans le test. Avec la même précision, l'Atlas 900 bat le record précédemment établi de 10 secondes et devient le pôle de formation d'IA le plus rapide au monde. L'informatique puissante de l'Atlas 900 fait la différence en matière de recherche scientifique et d'innovation commerciale, notamment en matière d'exploration astronomique, de prévisions météorologiques, de conduite autonome et d'exploration du pétrole.

Huawei signe plusieurs protocoles d'accord relatifs à des solutions conjointes basées sur l'IA avec StoryTemple B.V. et AGS Italy

StoryTemple B.V. est une startup d'IA basée aux Pays-Bas qui a développé une plateforme de narration interactive de pointe. Des algorithmes de reconnaissance des objets confèrent à la plateforme une manière novatrice d'interagir avec les présentations en utilisant des objets physiques. StoryTemple B.V. déploie la plateforme d'informatique d'IA Atlas de Huawei pour faire fonctionner la plateforme de narration, ainsi que pour améliorer la vitesse de formation des modèles. Les présentations interactives peuvent être appliquées dans le cadre de l'entreprise, de la vente au détail, de l'événementiel, de l'éducation, et dans bien d'autres domaines.

Advanced Global Solution (AGS) est une société italienne qui offre des solutions et des services informatiques innovants : intelligence artificielle, technologies de pointes et projets qui répondent pleinement aux exigences du plan de l'Industrie 4.0. Le protocole d'accord signé entre Huawei et AGS porte sur le développement de solutions d'IA conjointes dans les domaines de l'inspection intelligente de la qualité dans le secteur de la fabrication, de l'intégration intelligente des comptes, ainsi que du profilage des clients dans différents domaines industriels tels que l'énergie, la grande distribution, les opérateurs de télécommunications et les banques.

Lancement du Huawei Certified ICT Expert (HCIE) pour l'informatique intelligente et Ascend

Stimulée par une autre transformation industrielle, le secteur technologique se développe rapidement et nécessite un grand nombre de talents. Pour combler cet écart, Huawei propose la Huawei Intelligent Computing & Ascend HCIE Certification en Europe pour la première fois, qui inclut trois niveaux : Huawei Certified ICT Associate (HCIA), Huawei Certified ICT Professional (HCIP), et Huawei Certified ICT Expert (HCIE). Il s'agit d'un système de certification de formation à plusieurs niveaux destiné au secteur des TIC, ainsi que d'une norme fiable pour le développement des talents dans le domaine informatique. D'après Lin Sheng, vice-président du service mondial de l'unité commerciale d'Informatique intelligente chez Huawei : « Le HCIE dédié à l'informatique intelligente vise à obtenir des renseignements sur l'écosystème informatique, à optimiser les technologies clés et les systèmes d'application, à concevoir une architecture intelligente de solutions informatiques, ainsi qu'à appliquer les technologies intelligentes des solutions informatiques. Ce système de certification contribuera à développer les talents dans le domaine de l'informatique intelligente, qui contribueront ensuite au secteur des TIC. »

Sur le thème « FAVORISER UN AVENIR NUMÉRIQUE CONNECTÉ », l'événement HUAWEI ECO-CONNECT EUROPE 2019 entend établir une plateforme ouverte, coopérative et partagée permettant aux clients et partenaires d'explorer de nouvelles opportunités pour un avenir intelligent.

Le HUAWEI ECO-CONNECT EUROPE 2019 est un événement annuel phare organisé par Huawei pour le secteur européen des TIC, qui a lieu les 4 et 5 novembre 2019 à Paris. La conférence de cette année intitulée « FAVORISER UN AVENIR NUMÉRIQUE CONNECTÉ » entend établir une plateforme ouverte, coopérative et partagée permettant aux clients et partenaires d'explorer de nouvelles opportunités pour un avenir intelligent. Pour en savoir plus, rendez-vous sur : https://www.huawei.com/en/press-events/events/hce2019.

À propos de Huawei

Huawei est un fournisseur leader mondial d'infrastructures de technologies de l'information et des communications (TIC), ainsi que de dispositifs intelligents. Offrant des solutions intégrées dans quatre domaines clés ? les réseaux de télécommunications, l'informatique, les dispositifs intelligents et les services cloud ? nous nous engageons à offrir le numérique à tous les individus, tous les foyers et toutes les organisations afin d'aboutir à un monde intelligent entièrement connecté.

La gamme de bout en bout de produits, solutions et services de Huawei est à la fois compétitive et sécurisée. Grâce à une collaboration ouverte avec les partenaires de notre écosystème, nous créons une valeur durable pour nos clients, en nous efforçant de dynamiser les individus, d'enrichir la vie à la maison, ainsi que d'inspirer l'innovation dans les organisations, quelles que soient leur forme et leur taille.

Chez Huawei, l'innovation se focalise sur les besoins des clients. Nous investissons massivement dans la recherche fondamentale, en nous concentrant sur les innovations technologiques qui font progresser le monde. À la fin de l'année 2018, nous comptions plus de 188 000 employés et opérions dans plus de 170 pays et régions. Créée en 1987, Huawei est une société privée entièrement détenue par ses employés.

