Avantor® et NIBRT collaborent pour faire progresser le biotraitement en s'attaquant aux goulets d'étranglement en aval de la production d'anticorps monoclonaux (Acm)





Les systèmes séquentiels de dilution d'Avantor seront installés au sein du prestigieux centre de recherche et de formation en bioprocédés de NIBRT à Dublin afin d'en compléter la gamme de technologies.

Une réponse à la demande croissante d'amélioration de la gestion des tampons au sein du processus biopharmaceutique

RADNOR, Pennsylvanie et DUBLIN, 8 novembre 2019 /PRNewswire/ -- Avantor, Inc. (NYSE : AVTR) et l'Institut national de recherche et de formation en bioprocédés (National Institute of Bioprocessing Research and Training ou NIBRT) ont annoncé leur collaboration pour traiter les goulets d'étranglement en aval dans la préparation des tampons lors de la production d'anticorps monoclonaux (Acm). Dans le cadre de cet effort commun, Avantor® fournit des systèmes séquentiels de dilution permettant de bénéficier d'une expérience pratique au sein du prestigieux centre de formation et de recherche du NIBRT, dédié au soutien de l'industrie mondiale du biotraitement. La technologie d'Avantor vient compléter la gamme de capacités de traitement biologique du NIBRT.

Le Dr Ger Brophy, vice-président exécutif de la production biopharmaceutique chez Avantor, a déclaré : « La demande de produits biologiques thérapeutiques augmente et nécessitera une productivité accrue. Parallèlement, le secteur biopharmaceutique subit de fortes pressions pour réduire les coûts globaux tout en garantissant que la sécurité et la qualité ne sont pas compromises. Cela a donné lieu à des initiatives visant à améliorer l'efficacité et à accroître la flexibilité des installations de biotraitement. La gestion des tampons est une étape clé pour l'optimisation du processus. »

Les tampons sont une composante essentielle des étapes de production et de purification d'Acm et sont largement utilisés en amont et en aval du processus. Des activités récentes d'optimisation en amont ont entraîné une augmentation des rendements de production, ce qui a mis à rude épreuve les ressources de purification en aval. En outre, la demande d'installations multi-produits pèse lourdement sur les capacités traditionnelles de préparations de tampons.

La gestion des tampons peut contribuer à faire progresser la production de biotraitements tout en réduisant les goulets d'étranglement et les coûts en aval. La collaboration d'Avantor avec le NIBRT permettra une formation de pointe en matière de gestion des tampons qui permettra d'atténuer les problèmes en aval et de fournir de nouveaux traitements aux patients plus rapidement et à moindre coût.

Dominic Carolan, le PDG de NIBRT, a déclaré : « Cette collaboration renforce notre mission qui consiste à offrir un centre d'excellence de recherche et de formation de calibre mondial. Les techniciens et les professionnels bénéficieront d'un accès aux dernières connaissances en matière de production de biotraitement, de technologie et d'innovation en matière de gestion des tampons. Nous sommes ravis de collaborer étroitement avec Avantor pour soutenir l'industrie biopharmaceutique. »

« Nous sommes fiers de collaborer avec le NIBRT pour faire progresser la science grâce à l'innovation, à la formation et à une expérience pratique des dernières technologies. », a ajouté le Dr Brophy.

À propos d'Avantor

Avantor® est un fournisseur mondial de premier plan de produits et services essentiels aux clients des secteurs des sciences de la vie, des technologies de pointe et des matériaux appliqués. La société est présente dans plus de 30 pays et dispose d'un vaste portefeuille de produits et services. En tant que marque de notre réseau de distribution, VWR offre une expérience d'achat intégrée, transparente et optimisée pour les activités de nos clients. Nous faisons bouger la science pour créer un monde meilleur. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.avantorsciences.com.

À propos du NIBRT

Le National Institute for Bioprocessing Research and Training (NIBRT) est un centre d'excellence mondial consacré à la formation et la recherche en fabrication de produits biopharmaceutiques. Le NIBRT opère depuis une installation de classe mondiale à Dublin, en Irlande. Cette installation a été spécialement conçue de manière à reproduire fidèlement une usine de biotraitement avant-gardiste dotée d'équipements ultramodernes. Elle permet au NIBRT de proposer des solutions de formation et de recherche de la plus haute qualité. La mission du NIBRT consiste à soutenir la croissance et le développement de tous les aspects de l'industrie biopharmaceutique.

