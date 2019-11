CBS All Access va lancer de nouvelles saisons de ses séries originales « No Activity » et « Tell Me A Story » au Canada





La saison 3 de « No Activity » sera disponible en intégralité à compter du jeudi 21 novembre

De tout nouveaux épisodes de la saison 2 de « Tell Me A Story » seront proposés chaque semaine à compter du jeudi 5 décembre

NEW YORK, 8 novembre 2019 /CNW/ - CBS All Access, le service de vidéo sur demande et d'abonnement numérique offert directement aux consommateurs de CBS, a annoncé aujourd'hui que la troisième saison de NO ACTIVITY et de la deuxième saison de TELL ME A STORY allaient être diffusées pour la première fois sur son réseau au Canada à partir des jeudis 21 novembre et 5 décembre , respectivement, reflétant ainsi le lancement des séries aux É.-U. Il sera possible de regarder les huit épisodes de NO ACTIVITY d'une seule traite, tandis que la saison de 10 épisodes de TELL ME A STORY sera pour sa part disponible le jeudi de chaque semaine sur demande. Ces deux séries seront réservées exclusivement aux abonnés de CBS All Access.

NO ACTIVITY, une comédie co-développée par le producteur exécutif, écrivain et acteur Patrick Brammall et le producteur exécutif et réalisateur Trent O'Donnell, suit les détectives Nick Cullen et Judd Tolbeck. Après l'arrestation désastreuse de la saison dernière, les détectives rétrogradés sont de retour en uniforme avec un va-et-vient de nouveaux partenaires bizarres et de criminels encore plus bizarres. La troisième saison voit l'arrivée de nouvelles vedettes invitées, à savoir Beth Behrs (THE NEIGHBORHOOD), Joe Keery (« Stranger Things »), Keegan-Michael Key (« Dolemite Is My Name »), Dylan McDermott (« American Horror Story »), Angus Sampson (« Fargo »), George Basil (« Crashing ») et Paula Pell (« A.P. Bio »). Ils seront rejoints par Sunita Mani (« Glow ») dans le rôle de la répartitrice Fatima, Jason Mantzoukas (« Big Mouth »), un agent secret du FBI, Amy Sedaris (« Unbreakable Kimmy Schmidt ») dans le rôle de la mère poule du service de déploiement, Janice, et J.K. Simmons (« Whiplash »), lauréat d'un Academy Award®, dans le rôle de Leon, l'enquêteur des affaires internes qui aime la pêche en haute mer.

NO ACTIVITY est produit par CBS Television Studios en association avec Funny Or Die, Jungle et Gary Sanchez Productions, et est basé sur la série originale Stan produite par Jungle. En plus de Brammall et O'Donnell, la série est produite par Will Ferrell, Adam McKay, Joe Farrell, Mike Farah, Joe Hardesty et Jason Burrows. Nina Pedrad est co-productrice exécutive. Comme lors des saisons précédentes, O'Donnell est le réalisateur des huit épisodes.

Créé par Kevin Williamson, TELL ME A STORY reprend les contes de fées les plus appréciés au monde et les réimagine sous forme de films à sensations psychologiques noirs et tordus. À la découverte d'un tout nouvel ensemble de personnages, la deuxième saison propose trois histoires légendaires -- « La Belle et la Bête », « La Belle au bois dormant » et « Cendrillon » -- comme vous ne les avez jamais vues auparavant.

Tourné à Nashville, TELL ME A STORY a pour vedettes Paul Wesley (« The Vampire Diaries ») dans le rôle de Tucker Reed, Carrie-Anne Moss (« The Matrix », « Jessica Jones ») dans le rôle de Rebecca Pruitt, Odette Annable (« House », « Supergirl ») dans le rôle de Maddie Pruitt, Eka Darville (« Jessica Jones ») dans le rôle de Beau Morris, Matt Lauria (« Kingdom », « Friday Night Lights ») dans le rôle de Jackson Pruitt, Natalie Alyn Lind (« The Gifted », « The Goldbergs ») dans le rôle d'Ashley Rose Pruitt et Ashley Madekwe (« Salem », « Revenge ») dans le rôle de Simone Garland. À leurs côtés, Danielle Campbell (« The Originals ») fait son retour dans TELL ME A STORY cette saison dans le rôle récurrent d'Olivia Moon. Garcelle Beauvais (« Spider-Man Homecoming ») dans le rôle de Veronica Garland, Caleb Castille (« Wu Tang : An American Saga »), dans le rôle de Ron, et Christopher Meyer (« The Affair »), dans le rôle de Derek, complètent la distribution avec des rôles récurrents.

TELL ME A STORY, de Kapital Entertainment d'Aaron Kaplan, est écrit et produit par Williamson aux côtés d'Aaron Kaplan, Dana Honor et Michael Lohmann.

En plus de NO ACTIVITY et TELL ME A STORY, d'autres séries originales de CBS All Access sont disponibles au Canada, dont WHY WOMEN KILL, STRANGE ANGEL et les saisons précédentes de THE GOOD FIGHT. D'autres séries seront annoncées.

À propos de CBS All Access Canada

CBS All Access est le service de vidéo sur demande et d'abonnement numérique offert directement aux consommateurs de CBS. Pour 5,99 $CAN, CBS All Access offre aux téléspectateurs canadiens plus de 8 500 épisodes sans pauses publicitaires sur demande, couvrant toutes les saisons en cours de certaines séries de CBS, des saisons précédentes entières et des émissions classiques, ainsi que la possibilité de regarder CBSN en direct, le service de nouvelles en continu 24/7 de CBS News. CBS All Access est disponible au Canada sur cbsallaccess.ca, sur les appareils mobiles et tablettes iOS et Android, ainsi que sur les plateformes d'appareils connectés, y compris Android TV, Apple TV, Chromecast et Roku. Le service est par ailleurs désormais disponible sur les chaînes récemment lancées d'Apple TV.

Pour vous abonner à CBS All Access au Canada, visitez : cbsallaccess.ca

SOURCE CBS Corporation

Communiqué envoyé le 8 novembre 2019 à 01:14 et diffusé par :