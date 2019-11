Collaboration entre deux icônes canadiennes : Canopy Growth et Drake lancent une nouvelle entreprise de cannabis pour le bien-être





TORONTO et LOS ANGELES, le 7 nov. 2019 /CNW/ - Canopy Growth Corporation (« Canopy Growth » ou la « Société ») (TSX:WEED), (NYSE:CGC) et Aubrey Drake Graham (« Drake ») sont fiers d'annoncer qu'ils ont conclu des ententes en vue de lancer la More Life Growth CompanyMC, un producteur autorisé de cannabis établi à Toronto, Canada, la ville natale de Drake.

« Lors de nos premiers entretiens avec Drake, sa vision d'offrir au monde les meilleurs produits de cannabis nous a inspirée au plus haut point, en plus d'être semblable à notre propre vision », a mentionné Mark Zekulin, chef de la direction, Canopy Growth Corporation. « Les idées de Drake, à titre de chef de file culturel et entrepreneur, combinées à l'étendue des connaissances sur le cannabis de Canopy Growth permettront à notre nouvelle entreprise d'offrir une expérience de cannabis sans précédent aux marchés mondiaux. »

La carrière éclectique de Drake inclut de l'expérience dans un vaste éventail de domaines, comme la musique, la télévision, le cinéma, la mode, les sports, le développement de marque, l'organisation de contenu, et les stratégies relatives aux médias sociaux et numériques. Après avoir lancé un grand nombre de marques à succès au cours de la dernière décennie, il est bien placé pour apporter sa vision innovante au secteur du cannabis récréatif.

« Cette occasion de partenariat avec une entreprise de classe mondiale telle que Canopy Growth à l'échelle internationale est très excitante, a souligné Drake, le fondateur de More Life Growth Company. L'idée de pouvoir bâtir quelque chose de spécial au sein d'un secteur en pleine croissance m'a inspiré. Plus de vie et plus de bienfaits. »

Fièrement établie à Toronto, la ville natale de Drake, More LifeMC est une marque axée sur le bien-être, la découverte et la croissance personnelle en général, et vise à encourager les liens et les expériences partagées à l'échelle mondiale.

« En bref, nous sommes incroyablement heureux de travailler en partenariat avec Drake, en vue d'introduire sa vision pour la More Life Growth Company dans les marchés mondiaux du cannabis, a conclu M. Zekulin. Nous prévoyons avoir une relation de travail fructueuse, de longue durée et mutuellement avantageuse. »

La Société et Drake partageront de plus amples renseignements sur l'équipe et la vision de More LifeMC dans les semaines à venir.

Renseignements sur la transaction

Relativement au lancement de la marque More Life, une filiale anciennement en propriété exclusive (la « More Life Growth Company ») de Canopy Growth, a émis des actions à certaines entités gérées par Drake (« Drake »). Par conséquent, Drake détient maintenant une participation de 60 % dans la More Life Growth Company, et Canopy Growth détient une participation de 40 %.

La More Life Growth Company est propriétaire bénéficiaire d'une entité qui détient un permis de Santé Canada pour la culture, le traitement et la vente de cannabis à son installation de production de Scarborough, Ontario (l'« installation de More Life »). Canopy Growth continuera à gérer toutes les activités quotidiennes et l'entretien de l'installation de More Life, et conservera tous les droits de distribution des produits cultivés à l'installation de More Life.

En contrepartie de l'émission des actions de la More Life Growth Company, Drake a accordé à la More Life Growth Company le droit d'exploiter en exclusivité certaines marques et certains éléments de propriété intellectuelle liés à la culture, la fabrication, la production, la commercialisation et la vente de cannabis et de produits dérivés du cannabis, d'accessoires, de marchandise et de produits divers au Canada et à l'échelle internationale. La More Life Growth Company pourra maintenir ses droits à l'extérieur du Canada après 18 mois si elle atteint certains critères de rendement. La More Life Growth Company a concédé en sous-licence ces droits au Canada à Canopy Growth en échange de paiements devant être versés par la Société à la vente de produits More LifeMC, ce qui donne à Canopy Growth le droit exclusif de distribuer les produits More LifeMC au Canada. De plus, Canopy Growth peut appliquer les modalités de la sous-licence dans tous les territoires à l'étranger.

Canopy Growth et Drake ont conclu une convention des actionnaires, des ententes sur les droits des investisseurs et plusieurs autres ententes connexes touchant la gestion des activités de la More Life Growth Company. Dans le cadre de ces ententes, Canopy Growth détient le droit de nommer deux administrateurs au conseil d'administration de la More Life Growth Company, ainsi qu'un droit de préemption de maintenir sa participation dans la More Life Growth Company.

Conseillers

Dans le cadre de cette transaction, Cassels Brock & Blackwell LLP a agi à titre de conseiller juridique auprès de Canopy Growth, et Reed Smith LLP a agi à titre de conseiller juridique auprès de Drake.

Poussons vert l'avenir (et vert une meilleure vie).

Canopy Growth Corporation

Canopy Growth (TSX : WEED, NYSE : CGC), un leader mondial diversifié dans le domaine du cannabis, du chanvre et d'appareils liés au cannabis, propose plusieurs marques distinctes de cannabis et plusieurs variétés sélectionnées avec soin -- notamment sous forme déshydratée, d'huile et de gélules --, ainsi que des appareils médicaux par l'intermédiaire d'une de ses filiales, Storz & Bickel GMbH & Co. KG. De l'innovation de produits et de procédés à l'exécution sur les marchés, Canopy Growth est portée par la passion du leadership et par un engagement à bâtir une société d'envergure mondiale un produit, un établissement et un pays à la fois. Canopy Growth exerce ses activités dans plus d'une douzaine de pays sur cinq continents.

La division médicale de Canopy Growth, Spectrum Therapeutics, est fière de consacrer ses efforts à former les professionnels de la santé, à mener des recherches cliniques rigoureuses et à permettre au public d'approfondir sa compréhension du cannabis?; elle a par ailleurs affecté des millions de dollars à la recherche commercialisable à la fine pointe et au développement de PI. Spectrum Therapeutics offre une gamme de produits à spectre complet utilisant le code-couleur de Spectrum, ainsi que le Dronabinol dérivé d'un seul cannabinoïde sous la marque Bionorica Ethics.

Canopy Growth exploite des magasins de vente au détail à l'échelle du Canada sous ses bannières récompensées Tweed et Tokyo Smoke. Tweed est une entreprise de production de cannabis reconnue à l'échelle mondiale qui a mis en place un vaste et solide réseau en mettant l'accent sur des produits de qualité et des relations constructives avec sa clientèle.

De nos inscriptions historiques à la Bourse de Toronto et à la Bourse de New York à notre expansion internationale continue, la fierté d'offrir de la valeur aux actionnaires grâce à notre leadership est profondément enracinée dans tout ce que nous faisons à Canopy Growth. Canopy Growth a établi des partenariats avec des leaders du secteur dont Snoop Dogg et Seth Rogen, des icônes du cannabis, les légendes de la culture du cannabis DNA Genetics et Green House Seeds, ainsi que le leader des breuvages alcoolisés selon le palmarès Fortune 500, Constellation Brands, pour n'en nommer que quelques-uns. Canopy Growth possède 11 installations de production de cannabis autorisées pour une capacité de production de plus de 10,5 millions de pieds carrés, dont plus d'un million de pieds carrés sont agréés en matière de bonnes pratiques de fabrication. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site www.canopygrowth.com.

Avis concernant les énoncés prospectifs

Le présent communiqué contient des « énoncés prospectifs » au sens attribué dans la Private Securities Litigation Reform Act of 1995 des États-Unis et de l'« information prospective » au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables. Souvent, mais pas toujours, les énoncés prospectifs se reconnaissent à l'emploi d'expressions comme « planifie », « s'attend à », « ne s'attend pas à », « est attendu », « estime », « a l'intention de », « anticipe », « n'anticipe pas », « croit », ou d'autres expressions similaires, et stipulent que certaines mesures, certains événements ou certains résultats « peuvent », « pourraient », « devraient » ou « vont » être prises, survenir ou être obtenus. Les énoncés prospectifs ou l'information prospective comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats, le rendement ou les réalisations réels de Canopy Growth ou de ses filiales diffèrent considérablement de ceux avancés ou suggérés dans les énoncés prospectifs ou l'information prospective contenue dans ce communiqué. Des exemples de tels énoncés comprennent, entre autres, les énoncés portant sur la capacité de la Société et de la More Life Growth Company d'offrir des produits de cannabis dans les marchés internationaux, ainsi que les produits que la More Life Growth Company offrira au marché de la consommation adulte au Canada. Les risques, les incertitudes et d'autres facteurs entrant en ligne de compte dans cette information prospective pourraient faire en sorte que les événements, les résultats, le rendement, les perspectives et les possibilités réels diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus dans une telle information prospective, y compris la capacité de la Société d'offrir des produits de cannabis dans les marchés internationaux, le calendrier et la disponibilité des produits de la Société dans le marché de la consommation adulte au Canada, les dates et l'achèvement de l'opération de transformation en société ouverte de la More Life Growth Company, et les risques quant à la production, le traitement et la vente de cannabis figurant dans la notice annuelle de la Société du 25 juin 2019, qui a été déposée auprès des organismes de réglementation des valeurs mobilières du Canada et qui est disponible dans le profil d'émetteur de la Société sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com. Même si la Société croit que les hypothèses et les facteurs utilisés pour préparer les énoncés prospectifs ou l'information prospective dans ce communiqué sont raisonnables, il ne faut pas se fier indûment à ces renseignements et aucune garantie n'est fournie que ces événements se produiront dans les délais divulgués ou même qu'ils se produiront ou non. Les énoncés prospectifs et l'information prospective contenus dans le présent communiqué sont formulés en date du présent communiqué, et la Société décline toute obligation de mettre à jour publiquement ces énoncés prospectifs ou cette information prospective, que ce soit à la lumière de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autrement, à moins que les lois sur les valeurs mobilières applicables ne l'y obligent.

