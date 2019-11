Le candidat vaccin contre la dengue de Takeda démontre une protection chez les enfants de 4 à 16 ans, indépendamment d'une exposition antérieure à la dengue





Takeda Pharmaceutical Company Limited (TSE:4502/NYSE:TAK) ("Takeda") a annoncé aujourd'hui que les résultats de l'analyse préliminaire des paramètres d'évaluation de l'étude pivotale de Phase 3 en cours, TIDES (Tetravalent Immunization against Dengue Efficacy Study), de son candidat vaccin contre la dengue (TAK-003) ont été publiés dans le New England Journal of Medicine. Le vaccin candidat de Takeda contre la dengue a démontré une protection contre la dengue confirmée virologiquement (VCD), le critère d'évaluation principal de l'essai, chez les enfants âgés de 4 à 16 ans. L'efficacité vaccinale (EV) était de 80,2 % (intervalle de confiance [IC] à 95 % : 73,3 % à 85,3 % ; p<0,001) dans les 12 mois suivant la seconde dose, administrée trois mois après la première dose. Des degrés de protection similaires ont été observés chez les personnes qui avaient ou n'avaient jamais été infectées par la dengue selon les analyses exploratoires prévues des paramètres secondaires (EV : 82,2 % [IC 95 % : 74,5 % à 87,6 %] contre EV: 74,9 % [IC 95 % : 57,0 % à 85,4 %], respectivement). D'autres analyses exploratoires ont montré une réduction de 95,4 % des hospitalisations associées à la dengue (IC 95 % : 88,4 % à 98,2 %). L'efficacité contre les maladies graves n'a pu être évaluée en raison du nombre limité de cas. L'apparition de la protection a été observée après la première dose, avec 81 % d'EV (IC 95 % : 64,1 % à 90,0 %) entre la première et la seconde dose.

Le vaccin candidat de Takeda contre la dengue a été généralement bien toléré et aucun risque important d'innocuité n'a été observé à ce jour. Le profil d'innocuité observé correspond aux résultats des études antérieures sur le TAK-003.1,2,3,4 L'essai TIDES continuera d'évaluer l'innocuité et l'efficacité chez les sujets de l'étude pendant un total de quatre ans et demi.

" Les résultats de cette première analyse sont très encourageants, indiquant que le vaccin pourrait potentiellement apporter d'importants bénéfices de santé publique contre la dengue et les besoins d'hospitalisation, " a déclaré le Docteur Humberto Reynales, l'un des principaux auteurs de l'article du New England Journal of Medicine. " Il sera important de poursuivre l'analyse des résultats de l'essai au fil du temps afin d'évaluer l'efficacité et l'innocuité à long terme du vaccin. Si les données de suivi à plus long terme confirment cette première observation, il s'agit d'un pas en avant significatif dans la lutte mondiale contre la dengue. "

" Selon l'Organisation mondiale de la santé, la dengue représente l'une des dix plus grandes menaces pour la santé mondiale, et il est essentiel que nous ayons accès à un candidat vaccin sûr et efficace qui puisse réduire les effets dévastateurs de la fièvre dengue dans les régions endémiques, " a déclaré le Docteur In-Kyu Yoon, Conseiller principal, International Vaccine Institute. " Historiquement, la mise au point d'un vaccin contre la dengue a été difficile, surtout pour les personnes qui n'ont jamais été exposées à la dengue, et ces résultats démontrent une protection contre la dengue, y compris chez de nombreux participants sans antécédents de dengue. "

Efficacité spécifique du sérotype

Les infections au virus de la dengue causées par les quatre sérotypes ont été observées dans l'essai mondial TIDES. Les analyses exploratoires des paramètres secondaires ont montré que l'efficacité variait selon le sérotype : l'EV était de 73,7 % pour le sérotype 1 (IC 95 % : 51,7 % à 85,7 %), 97,7 % pour le sérotype 2 (IC 95 % : 92,7 % à 99,3 %) et 62,6 % pour le sérotype 3 (IC 95 % : 43,3 % à 75,4 %). Il y avait trop peu de cas de virus de sérotype 4 de la dengue pour évaluer pleinement l'efficacité à ce moment-là (EV : 63,2 % [IC 95 % : -64,6 % à 91,8 %]).

D'autres analyses des paramètres exploratoires ont également montré que, pour les sérotypes 1 et 2, les niveaux d'efficacité parmi les séropositifs et les séronégatifs étaient similaires. Pour le sérotype 3 de la dengue, l'EV chez les séropositifs de référence était de 71,3 % (IC 95 % : 54,2 % à 82,0 %) et chez les séronégatifs, les résultats étaient peu concluants mais laissaient entrevoir une inefficacité (EV - 38,7 % [IC 95 % : - 335,7 % à 55,8 %]). Aucun cas de dengue de sérotype 4 n'a été observé chez les participants séronégatifs.

Analyses en cours

Au cours du processus de publication des données sur le paramètre primaire, Takeda a reçu des données supplémentaires de l'essai TIDES en cours, qui ajoute six mois de suivi et fournit une évaluation officielle des paramètres secondaires d'efficacité. L'analyse des paramètres primaires et l'évaluation formelle des paramètres secondaires seront présentées lors du 68ème Congrès Annuel de l'American Society of Tropical Medicine and Hygiene (ASTMH), du 20 au 24 novembre 2019, au National Harbor, Md., et seront soumises à un comité de lecture.

" Nous sommes ravis de partager les données attendues depuis longtemps de notre étude TIDES, qui évalue la performance de notre candidat vaccin contre la dengue dans divers pays d'Asie et d'Amérique latine, et au sein de populations qui, dans une étude, comptent une proportion importante d'enfants qui n'avaient jamais été exposés à la dengue, " a déclaré le Docteur Rajeev Venkayya, Président de Global Vaccine Business Unit chez Takeda. " Bien que davantage de données soient nécessaires pour bien comprendre le profil d'innocuité et d'efficacité du TAK-003, ces résultats suggèrent fortement qu'il pourrait aider à s'attaquer à l'énorme fardeau mondial de la dengue dans toutes les populations. Nous avons hâte de partager davantage de données au cours des prochaines semaines et de faire participer les autorités sanitaires et les communautés scientifiques, de santé publique et médicales à ces résultats, aux priorités pour la production de données probantes futures et aux façons dont nous pouvons travailler ensemble pour maximiser la portée et l'impact de ce vaccin sur son homologation. "

L'essai TIDES de Phase 3 est en cours et les données à plus long terme seront importantes pour déterminer l'efficacité et le profil d'innocuité, en particulier chez les participants séronégatifs de référence atteints de dengue de sérotype 3. Takeda engage des experts en santé mondiale pour fournir des informations sur le fléau de la dengue dans les régions endémiques et des analyses des résultats de l'essai. Le candidat vaccin contre la dengue de Takeda n'est actuellement homologué nulle part dans le monde.

À propos de l'essai de Phase 3 TIDES (DEN-301)

L'étude TIDES de Phase 3 à double insu, randomisée, contrôlée contre placebo, évalue l'innocuité et l'efficacité de deux doses de TAK-003 dans la prévention de la dengue symptomatique confirmée en laboratoire, de quelque gravité et due à l'un des quatre sérotypes de dengue chez des enfants et adolescents.5 Les participants à l'étude ont été répartis au hasard pour recevoir soit le TAK-003 0,5 ml ou un placebo par injection sous-cutanée au jour 1 et au jour 90.5 L'étude comprend trois parties. L'analyse du paramètre primaire a évalué l'efficacité vaccinale (EV) et l'innocuité du vaccin pendant 15 mois après la première dose (12 mois après la seconde dose).5 La seconde partie de l'étude s'est poursuivie pendant six mois supplémentaires pour compléter le bilan des paramètres secondaires de l'EV par sérotype, l'état sérologique de référence et la sévérité.5 La dernière partie de l'étude évalue l'EV et son innocuité à long terme en suivant les participants pendant trois années supplémentaires.5

L'essai se déroule dans des régions d'Amérique latine (Brésil, Colombie, Panama, Nicaragua et République dominicaine) et d'Asie (Philippines, Thaïlande et Sri Lanka) où les besoins en matière de prévention de la dengue ne sont pas satisfaits et où la dengue sévère est une cause majeure de maladies graves et de décès chez les enfants.5 Des échantillons sanguins de référence ont été prélevés auprès de tous les participants à l'essai afin de permettre l'évaluation de l'innocuité et de l'efficacité en fonction de l'état sérologique. Takeda et un comité indépendant d'experts en matière de surveillance des données surveillent activement la sécurité sur une base continue.

À propos de TAK-003

Le candidat vaccin tétravalent de Takeda contre la dengue (TAK-003) est basé sur un virus de dengue de sérotype 2 atténué vivant, qui constitue " l'épine dorsale " génétique des quatre virus vaccinaux.6 Les données cliniques de Phases 1 et 2 chez les enfants et les adolescents ont montré que le TAK-003 induisait des réponses immunitaires contre les quatre sérotypes de dengue, chez les participants séropositifs et séronégatifs, et que le vaccin était généralement sûr et bien toléré.1,2,3,4

À propos de la dengue

La dengue est la maladie virale transmise par les moustiques qui se propage le plus rapidement et est l'une des dix principales menaces pour la santé mondiale en 2019.7,8 La dengue se transmet principalement par les moustiques Aedes aegypti et, dans une moindre mesure, les Aedes albopictus. Elle est causée par l'un des quatre sérotypes du virus de la dengue, dont chacun peut provoquer la dengue ou une dengue grave.7 La prévalence des sérotypes individuels varie selon les géographies, les pays, les régions, les saisons et dans le temps.7,9 La guérison d'une infection par un sérotype confère une immunité à vie contre ce sérotype seulement, et l'exposition ultérieure à l'un des sérotypes restants est associée à un risque accru de maladie grave.7

La dengue est sujette aux pandémies et des flambées épidémiques sont observées dans les zones tropicales et subtropicales et ont récemment causé des épidémies dans certaines parties du continent américain et en Europe.7,10,11 Environ la moitié de la planète vit aujourd'hui sous la menace de la dengue, qui est estimée à 390 millions d'infections et 20 000 décès dans le monde chaque année.7,12 Le virus de la dengue peut infecter des personnes de tous âges et est l'une des principales causes de maladies graves chez les enfants dans certains pays d'Amérique latine et d'Asie.7

À propos de l'engagement de Takeda envers les vaccins

Les vaccins permettent d'éviter entre 2 et 3 millions de décès chaque année et ont transformé la santé publique mondiale.13 Au cours des 70 dernières années, Takeda a fourni des vaccins pour protéger la santé de la population japonaise. Aujourd'hui, l'activité mondiale de Takeda dans le domaine des vaccins a recours à l'innovation pour s'attaquer à certaines des maladies infectieuses les plus difficiles au monde, comme la dengue, le virus Zika et le norovirus. Notre équipe possède une feuille de route exceptionnelle et une mine de connaissances en matière de développement, de fabrication et d'accès mondial aux vaccins afin de faire progresser un portefeuille de vaccins répondant à certains des besoins les plus pressants en matière de santé publique dans le monde. Pour plus d'informations, visitez www.TakedaVaccines.com.

À propos de Takeda Pharmaceutical Company Limited

Takeda Pharmaceutical Company Limited (TSE:4502/NYSE:TAK) est un leader biopharmaceutique mondial, axé sur la R&D et orienté valeurs, basé au Japon, et dont la mission est d'offrir une meilleure santé et un meilleur avenir aux patients, en convertissant la science en médicaments hautement innovants. Takeda focalise ses initiatives de R&D sur quatre domaines thérapeutiques : oncologie, gastroentérologie (GI), neurosciences et maladies rares. Nous réalisons également des investissements de R&D ciblés dans des vaccins et des thérapies dérivées du plasma. Nous sommes spécialisés dans le développement de médicaments hautement innovants qui contribuent à faire une différence dans la vie des personnes. Pour y parvenir, nous repoussons les frontières des nouvelles options de traitement, en exploitant nos capacités et notre moteur de R&D collaboratifs et optimisés pour créer un pipeline robuste, aux modalités diverses. Les employés de Takeda se sont engagés à améliorer la qualité de vie des patients et à collaborer avec des partenaires de soins de santé dans environ 80 pays et régions.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://www.takeda.com.

