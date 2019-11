Mise à jour économique - Satisfaction du côté de Manufacturiers et Exportateurs du Québec





Davantage de mesures attendues pour stimuler l'investissement en 2020

MONTRÉAL, le 7 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Manufacturiers et Exportateurs du Québec (MEQ) prend acte de la mise à jour budgétaire, une mise à jour positive. MEQ se réjouit particulièrement de l'annonce du ministre des Finances de prolonger le rabais d'électricité pour les grandes entreprises industrielles.

« Les grandes entreprises industrielles québécoises investissent annuellement plusieurs centaines de millions de dollars au Québec. Le prolongement du rabais d'électricité permettra à plusieurs d'entre elles de poursuivre leurs projets qui ont des retombées économiques significatives à l'échelle provinciale », soutient la présidente-directrice générale de MEQ, Véronique Proulx.

Par ailleurs, MEQ souhaite que le gouvernement prenne acte des signaux économiques actuels et s'engage à faire un pas supplémentaire dans le prochain budget afin de mieux soutenir les manufacturiers et exportateurs. Des mesures spécifiques permettant de pallier la pénurie de main-d'oeuvre, de stimuler les projets d'investissements en capital ainsi que de favoriser la recherche et le développement devront être au rendez-vous.

« La mise à jour d'aujourd'hui amène un soutien intéressant pour nos membres, mais le prochain budget devra prévoir plus. La hausse des taux des crédits d'impôt à la recherche et au développement, des mesures plus concrètes pour maintenir en emploi des travailleurs expérimentés et plusieurs autres mesures qui permettront d'avoir un impact concret sur les décisions d'investissements des manufacturiers et exportateurs feront partie des demandes pré budgétaires que nous présenterons », affirme Véronique Proulx.

Rappelons qu'au cours des 15 dernières années (2002-2016), la productivité manufacturière au pays n'a progressé que de 19,1% comparativement à 48% aux États-Unis et à 45% en France. De plus, le Québec comptait plus de 19 000 postes vacants au 2e trimestre de 2019.

À propos de Manufacturiers et Exportateurs du Québec (MEQ)

MEQ représente 1?100 manufacturiers à travers le Québec. Le secteur manufacturier canadien emploie 1,7 million de personnes et génère les deux tiers des exportations. En forte croissance, en 2018, il a généré des ventes globales de 685 $ milliards. www.meq.ca

