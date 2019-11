Mise à jour économique : un réinvestissement urgent attendu dans les services publics





QUÉBEC, le 7 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Alors que le gouvernement Legault a déposé aujourd'hui une mise à jour budgétaire révélant une marge de manoeuvre importante, la Centrale des syndicats du Québec (CSQ) appelle maintenant le gouvernement à réinvestir dans les services publics.

« Le gouvernement promettait de remettre de l'argent dans les poches des Québécoises et des Québécois. C'est chose faite. Il doit maintenant passer à la réalisation de ses promesses sur la qualité des services à la population. L'embellie budgétaire actuelle va lui permettre, dans l'étape qui s'amorce, de réinvestir massivement pour améliorer la qualité des services et les conditions de travail pour le personnel des réseaux de la petite enfance, de l'éducation, de la santé et des ministères. Il y a urgence de valoriser et reconnaître leur travail! », affirme Sonia Ethier, la présidente de la CSQ.

Cette dernière accueille positivement l'abolition rétroactive de la taxe famille et la bonification de l'Allocation famille annoncées par le ministre des Finances, Éric Girard.

Une bonne marge de manoeuvre pour les négociations du secteur public

De plus, Sonia Ethier explique que « la mise à jour économique d'aujourd'hui confirme que le gouvernement entre en négociation avec une marge de manoeuvre suffisante pour répondre aux besoins des travailleuses et travailleurs des services publics ». Les chiffres parlent d'eux-mêmes : la croissance économique, les revenus de l'État ainsi que la réduction de la dette affichent des résultats encore plus positifs que ce qui était annoncé en mars dernier. Le surplus pour cette année est de 1,4 milliard de plus que prévu.

Le personnel des services publics a beaucoup sacrifié dans les dernières décennies. Au nom de la « saine gestion des finances », les travailleuses et travailleurs ont vu leurs conditions de travail se détériorer et leur niveau de vie stagner. Maintenant, c'est l'heure du retour du balancier : le gouvernement doit réinvestir afin de s'attaquer aux problèmes d'épuisement et de surcharge, et favoriser l'attraction et la rétention du personnel dans les différents réseaux.

Fin de la contribution additionnelle

La CSQ salue également le retour au tarif unique pour les services éducatifs à la petite enfance. « Il s'agit vraiment d'une bonne nouvelle pour les parents et les femmes du Québec et aussi pour le réseau subventionné. Nous dénoncions cette taxe injuste depuis son instauration en 2015, notamment parce que les services éducatifs à la petite enfance sont le premier maillon de notre système éducatif et qu'ils contribuent significativement à l'essor économique du Québec. Il était vraiment temps qu'on revienne au tarif unique », souligne Sonia Ethier.

Autres coups de pouce aux portefeuilles intéressants

La bonification de l'Allocation famille et la réduction des coûts de stationnement des établissements de santé constituent aussi des annonces intéressantes de la mise à jour. Le versement automatique d'une partie du Crédit d'impôt pour solidarité représente un pas important pour simplifier l'accès à cette mesure de lutte à la pauvreté. Ces mesures donneront un coup de pouce aux familles à faible revenu.

La prochaine étape

Avec cette mise à jour, le gouvernement fait encore un pas important dans la réduction de la contribution fiscale des familles. « Depuis cinq ans, les gouvernements ont renoncé annuellement à plus de 5 milliards de dollars de revenus. La bonne situation des finances publiques doit maintenant servir à réinvestir pour solutionner les problèmes criants vécus dans les services publics », conclut Sonia Ethier.

