Double cotation de Merida sur NEO et sur le NASDAQ

NEO est ravie d'annoncer que Merida Merger Corp. I (« Merida »), une société d'acquisition à vocation spécifique (« SAVS ») nouvellement formée, a fait ses débuts sur les marchés publics canadiens aujourd'hui, sur la Neo Bourse. Ce faisant, Merida est devenue la première SAVS à procéder à une double cotation mais aussi la première société à faire l'objet d'une double cotation à la fois sur NEO et sur le NASDAQ. Les parts de Merida ont commencé à être négociées sur le NASDAQ le mardi 5 novembre sous le symbole MCMJU, et sur NEO aujourd'hui sous le symbole MMK.UN. Merida est également la première SAVS a être soutenue par une société d'investissement privé dédiée, mettant l'accent sur les investissements dans le secteur du cannabis.

Merida a levé 120 millions USD lors de son introduction en Bourse, qui a pris fin aujourd'hui avant le début des négociations. L'opération admissible et la stratégie de création de valeur de Merida visent à identifier, acquérir et, après finalisation de son opération admissible, contribuer à la croissance d'une entreprise dans le secteur du cannabis. Merida ne se limite pas à ce secteur et pourrait envisager des opportunités à l'extérieur des États-Unis.

« Nous sommes ravis de faire aujourd'hui nos débuts publics sur NEO, un marché boursier canadien éprouvé et progressiste de premier plan qui fonctionne comme un véritable partenaire commercial. En procédant à une double cotation sur le NASDAQ et sur NEO, nous accéderons aux robustes marchés de capitaux nord-américains et internationaux alors que nous cherchons à effectuer notre opération admissible. Le dévouement sans relâche de NEO pour gagner la confiance des investisseurs, combiné à son sens du service exemplaire, permet de clairement la différencier. Cela nous a permis de réaliser une première mondiale au profit de nos investisseurs : une SAVS à double cotation », a déclaré Peter Lee, président et directeur financier de Merida.

EarlyBirdCapital (« EBC »), une petite banque d'affaires basée à New York, est le souscripteur principal de cette offre. En tant que pionnier mondial et chef de file des SAVS, EBC a été le souscripteur principal de 53 SAVS aux États-Unis, parmi lesquelles 43 (81 %) ont clôturé avec succès une opération admissible. Ce chiffre est à comparer au taux de succès de 66 % des autres SAVS aux États-Unis. Avec Merida, EBC a fait son premier pas sur les marchés de capitaux canadiens et, conjointement avec Echelon Wealth Partners, a permis la cotation de la sixième SAVS sur NEO, dont deux ont déjà fait l'objet d'opérations admissibles couronnées de succès.

« Nous sommes enthousiasmés que, conjointement avec le NASDAQ, nous permettons à Merida d'accéder à une base mondiale d'investisseurs et à ses investisseurs d'accéder à des liquidités de qualité », a affirmé Jos Schmitt, président et chef de la direction de NEO. « Les récentes transactions sur NEO ont prouvé que les SAVS peuvent être une piste efficace pour accéder à des capitaux lorsqu'elles sont utilisées au bon moment, dans le bon secteur et avec le bon partenaire boursier. En tant que champions notoires du véhicule SAVS, nous sommes ravis que les pionniers mondiaux de ce véhicule d'investissement nous ont fait confiance, et nous nous réjouissons à l'idée de nous associer avec Merida et EarlyBirdCapital alors qu'elles mettent en oeuvre leur stratégie de création de valeur. »

Les investisseurs peuvent échanger des actions de MMK.UN via leurs canaux d'investissement habituels, y compris les plates-formes de courtage à bas coût et les courtiers à services complets. La NEO Bourse est aujourd'hui le lieu de cotation de plus de 90 entreprises et FNB, elle facilite régulièrement plus de 10 pour cent du volume total des échanges au Canada. Cliquez ici pour une vue complète de toutes les valeurs mobilières cotées sur NEO.

La Neo Bourse Inc. est une place boursière progressiste qui réunit des investisseurs et des acteurs souhaitant lever des capitaux dans le cadre d'un environnement impartial et transparent. Entièrement opérationnelle depuis juin 2015, NEO donne la priorité aux investisseurs et donne accès à la négociation de tous les titres canadiens cotés, sur un pied d'égalité. La NEO Bourse cote de grandes sociétés et des produits d'investissement qui désirent une place boursière donnant confiance aux investisseurs, offrant des liquidités de qualité et une large sensibilisation, y compris un accès sans entrave aux données de marché. Pour de plus amples informations, veuillez consulter : NEOstockexchange.com.

