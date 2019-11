Le Tribunal convoque la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec et le Comité patronal de négociation du secteur de la santé et des services sociaux





QUÉBEC, le 7 nov. 2019 /CNW Telbec/ - À la suite d'une demande d'intervention du Comité patronal de négociation du secteur de la santé et des services sociaux (CPNSSS) et des centres intégrés de santé et de services sociaux, le Tribunal administratif du travail convoque la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ) et les requérants à une séance de conciliation et, si nécessaire, à une audience publique. Cette requête du CPNSSS et des centres de santé fait suite à l'annonce d'une possible action concertée prévue les 15 et 16 novembre prochains en lien avec le temps supplémentaire obligatoire (TSO). Les employeurs demandent au Tribunal d'intervenir afin d'éviter que les services auxquels la population a droit soient compromis.

LIEU : Tribunal administratif du travail

Québec - 900, boulevard René-Lévesque Est, 5e étage

SÉANCE DE CONCILIATION : 8 novembre 2019

HEURE : 9 h

Si la conciliation ne permet pas aux parties d'en venir à une entente, le Tribunal les entendra en audience publique.

AUDIENCE : 8 novembre 2019

HEURE : À déterminer

Suivez le Tribunal sur Twitter

SOURCE Tribunal administratif du travail

Communiqué envoyé le 7 novembre 2019 à 16:26 et diffusé par :