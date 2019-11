Mise à jour économique et budgétaire : de belles avancées pour le Québec, selon la FCEI





MONTRÉAL, le 7 nov. 2019 /CNW Telbec/ - À la suite de la présentation du point sur la situation économique et financière du Québec aujourd'hui par le ministre des Finances, la FCEI se réjouit que le gouvernement garde le cap sur une gestion rigoureuse des finances publiques tout en permettant à certains contribuables québécois de bénéficier de mesures d'allégement fiscal.

« Réduire la pression fiscale sur certains contribuables, comme les familles, est une bonne façon de continuer à soutenir la vigueur économique du Québec. Plusieurs mesures annoncées aujourd'hui par le ministre des Finances vont dans ce sens et méritent d'être saluées », affirme Simon Gaudreault, directeur principal de la recherche nationale et porte-parole de la FCEI.

Réduction de la dette : une des principales priorités des PME

« Nous sommes rassurés que le gouvernement mette la réduction de la dette au coeur de la mise à jour présentée aujourd'hui, tout en reconnaissant que le Québec demeure la deuxième province la plus lourdement endettée au pays. Réduire la dette, maintenant et dans un horizon de long terme, est clairement en ligne avec les préoccupations des propriétaires de PME qui savent que les dettes d'aujourd'hui sont les taxes et les impôts de demain », ajoute M. Gaudreault.

Par ailleurs, la FCEI note avec satisfaction l'amélioration du Programme de rabais d'électricité pour favoriser le développement des serres commerciales, ce qui est susceptible d'aider plusieurs PME du secteur de l'agriculture partout au Québec.

Prochain budget : le gouvernement pourra compter sur la collaboration de la FCEI

« Nous avons hâte de poursuivre les discussions au cours des prochains mois avec le ministre des Finances dans le cadre des consultations prébudgétaires. Ce sera alors une autre occasion de parler des mesures à mettre en oeuvre pour améliorer la compétitivité des PME du Québec, notamment en matière de fiscalité et de main-d'oeuvre », conclut Simon Gaudreault.

