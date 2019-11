LOJIQ et le BIJ célèbrent 35 ans d'amitié et d'échanges entre le Québec et la communauté française de Belgique





MONTRÉAL, le 7 nov. 2019 /CNW Telbec/ - LOJIQ - Les Offices jeunesse internationaux du Québec et le BIJ - Bureau International Jeunesse de Bruxelles ont accueilli hier soir près de 400 convives à l'Olympia de Montréal pour célébrer les 35 ans d'amitié et de mobilité jeunesse entre le Québec et la Fédération Wallonie-Bruxelles. Depuis 1984, ce sont plus de 25 000 jeunes adultes qui ont eu l'opportunité de réaliser des projets enrichissants outre-Atlantique.

Afin de mettre les jeunes participants à l'honneur et de souligner l'excellence de six projets de mobilité internationale, les prix spéciaux 35e BIJ-LOJIQ ont été remis dans les catégories Entrepreneuriat, Engagement citoyen et Culture. Les six Québécois et trois jeunes de la communauté française de Belgique récompensés se sont particulièrement démarqués parmi les 585 participants ayant réalisé un projet entre les deux territoires l'an dernier. Les retombées exceptionnelles engendrées par leurs projets et leur contribution en faveur du développement et du rayonnement international du Québec et de Wallonie-Bruxelles ont été soulignées lors de la remise des trophées.

Les côtés festif et artistique de la soirée ont été assurés exclusivement par d'anciens participants aux programmes de LOJIQ et du BIJ. Ils ont performé dans des domaines aussi variés que la musique (L'Amalgame, 77), le cinéma (Lori Malépart), la littérature (Webster) et le cirque. Deux bédéistes ont également présenté le fruit d'un travail réalisé spécialement dans le cadre du 35e évoquant la mobilité entre Wallonie-Bruxelles et le Québec. Aussi, quatre jeunes engagés ont témoigné de leur implication dans la lutte contre le discours de haine et la discrimination en ligne.

Le président-directeur général de LOJIQ, Jean-Stéphane Bernard, a souligné que « cette soirée anniversaire rendant hommage aux jeunes qui ont relevé le défi de traverser l'Atlantique pour réaliser leurs projets démontre bien tout le dynamisme, le potentiel et l'engagement de la jeunesse. Par ses programmes, ouverts à tous les jeunes âgés de 18 à 35 ans, LOJIQ est fier de contribuer à l'épanouissement professionnel et au développement personnel de celles et ceux qui souhaitent s'ouvrir sur le monde. »

La directrice du BIJ, Laurence Hermand, a pour sa part précisé que « cet anniversaire est avant tout l'occasion de mettre en lumière des projets réalisés par les jeunes depuis 35 ans. Des projets que le BIJ et LOJIQ ont accompagnés et soutenus. Des projets internationaux qui ont surtout favorisé des rencontres, des découvertes, des apprentissages et un épanouissement tant personnel que professionnel. Une coopération exceptionnelle entre le Québec et la Fédération Wallonie Bruxelles qui a toujours positionné les jeunes comme des acteurs du présent ! »

Les rappeurs de l'Amalgame et du 77 en résidence de co-création

Avec le soutien de LOJIQ, du BIJ et de Coup de coeur francophone, les groupes de rap francophones l'Amalgame (Québec) et le 77 (Wallonie-Bruxelles) ont oeuvré au Ministère durant trois jours à la création de deux chansons communes sur le thème du vivre ensemble. Le fruit de leur travail a été présenté en primeur durant la soirée anniversaire. Les jeunes artistes offriront également une prestation dans le cadre de la programmation de Coup de coeur francophone le 8 novembre.

À propos de LOJIQ

LOJIQ - Les Offices jeunesse internationaux du Québec est le regroupement de l'Office franco-québécois pour la jeunesse (OFQJ) et de l'Office Québec monde pour la jeunesse (OQMJ). Ces derniers accompagnent et soutiennent annuellement plus de 5 000 Québécoises et Québécois de 18 à 35 ans engagés dans une démarche de perfectionnement personnel et professionnel par une expérience de mobilité enrichissante et formatrice à l'international, au Québec et dans les provinces canadiennes. LOJIQ contribue également à accueillir près de 3?000 jeunes adultes étrangers au Québec. LOJIQ relève de la ministre des Relations internationales et de la Francophonie.

À propos du BIJ

Le Bureau International Jeunesse (BIJ) est un service de Wallonie-Bruxelles International cogéré par la Fédération Wallonie-Bruxelles et mis en place pour gérer des programmes internationaux destinés aux jeunes de Wallonie et de Bruxelles en dehors du cadre scolaire. Chaque année, c'est plus de 5 000 jeunes adultes qui bénéficient de ces financements.

Le BIJ offre un accompagnement spécialisé aux jeunes et aux relais du secteur jeunesse pour les aider à mettre en place des projets internationaux de qualité.

Cliquez ici pour consulter les photos de l'évènement.

SOURCE Les Offices Jeunesse Internationaux du Québec

Communiqué envoyé le 7 novembre 2019 à 16:02 et diffusé par :