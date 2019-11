Sunwing reçoit deux prix Golden Deer Awards à Mazatlán, au Mexique





MONTRÉAL, 07 nov. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Sunwing a reçu deux prix Golden Deer Awards cette semaine lors de la 25e édition annuelle du congrès Gran Fiesta Amigos qu'a accueilli Mazatlán du 28 au 31 octobre. Depuis 2004, le Gala Golden Deer Awards célèbre les plus grands contributeurs au tourisme de Mazatlán. Durant la cérémonie, Sunwing fut nommé meilleur voyagiste et Eric Rodriguez, Premier vice-président du développement de partenariats pour le Groupe de Voyage Sunwing, fut lauréat du prix Friend of Mazatlán Award.



Surnommée « la Perle du Pacifique », la destination de Mazatlán est toujours très populaire chez les clients Sunwing. Le voyagiste est le plus grand fournisseur canadien de forfaits vacances pour Mazatlán. Durant la saison hivernale, Sunwing offrira des forfaits vacances à Mazatlán pour un vaste éventail d'hôtels et de dates de départ, depuis 11 aéroports canadiens. Nichée entre les montagnes de la Sierra Madre et l'océan Pacifique, cette station balnéaire est dotée d'un phare offrant des vues à couper le souffle sur la côte, d'un charmant centre historique, de plages au sable soyeux et de la célèbre promenade Malecón.

Eric Rodriguez, Vice-président exécutif du développement de partenariats pour le Groupe de Voyage Sunwing, qui était présent durant la cérémonie, a accueilli ce prix avec plaisir : « C'est un très grand honneur pour Sunwing d'avoir été nommé meilleur voyagiste au Canada. Nous sommes très reconnaissants du soutien que nous a offert cette destination au cours des dernières années. C'est d'ailleurs ce qui nous a permis de continuer à développer notre produit et notre offre pour cette destination. Nous sommes fiers de ce partenariat solide et je suis ravi d'avoir été nommé ami de Mazatlán. Cette saison, nous permettrons aux Canadiens de Mieux Voyager à Mazatlán, en leur offrant de nouveaux vols depuis Ottawa, Québec et Victoria. »

« Nous sommes très heureux de décerner à Sunwing le prix Golden Deer Award 2019 du meilleur voyagiste canadien durant la 25e édition de notre congrès. Notre comité a voté pour Sunwing en raison de leur engagement continu envers notre croissance touristique. Nous reconnaissons l'impressionne réalisation qu'est celle de devenir le plus important fournisseur de forfaits vacances au Canada », dit Julio Birrueta, Directeur du Bureau du tourisme de Mazatlán. « Quoique Mazatlán ait un grand nombre d'amis et d'alliés, la sélection d'Eric est venue à la suite de son engagement tant personnel que professionnel envers nos partenaires touristiques locaux, y compris ceux qui ne sont pas affiliés à Sunwing. Il est depuis de nombreuses années, un réel ami des Mazatlecans », conclu Julio Birrueta.

Tous les forfaits Sunwing comprennent les vols aller-retour exploités par Sunwing Airlines*, à bord desquels les vacanciers profiteront d'un service en vol primé, comprenant un service gratuit de boissons non alcoolisées et un menu d'achats à bord proposant une sélection de collations et de repas légers, y compris la viande fumée reconnue mondialement de Schwartz's Deli, une institution montréalaise, ainsi que de délicieuses options créées en collaboration avec la célèbre Chef Lynn Crawford de la chaîne de télévision Food Network Canada. Les passagers ont également droit à une franchise de bagages généreuse de 23 kg, offerte gratuitement. Pour encore plus d'avantages, comme une franchise de bagages augmentée et un plus grand espace sur les jambes, les passagers peuvent opter pour un surclassement en Élite Plus à partir de seulement 50 $ par segment de vol.

* Les forfaits Sunwing pour Mazatlán sont aussi offerts par Swoop Airlines depuis certains aéroports. L'expérience en vol varie selon la ville de départ et la destination. Cliquez ici pour plus de détails. Les vols Sunwing entre Victoria et Mazatlán sont exploités par Viva Aerobus.

À propos de Sunwing

Sunwing, le plus grand voyagiste intégré en Amérique du Nord, offre plus de vols vers le Sud que tout autre voyagiste avec un service direct et convivial à partir de plus de 33 aéroports à travers le Canada, vers plus de 45 destinations populaires aux États-Unis, dans les Caraïbes, au Mexique et en Amérique centrale. Cela permet à Sunwing d'offrir à ses clients des aubaines exclusives dans des hôtels parmi les mieux cotés dans les destinations vacances les plus populaires, ainsi que des forfaits croisière et un service saisonnier de vols intérieurs. Entreprise renommée pour son service primé, Sunwing est systématiquement classée no1 des compagnies aériennes de loisir par les agents de voyages et elle est la gagnante systématique du prix du Choix des consommateurs. Les clients Sunwing commenceront leur voyage en beauté avec un service en vol primé, comprenant un verre de vin mousseux gratuit** et des boissons non alcoolisées ainsi qu'un menu d'achats à bord proposant une sélection de collations et de repas légers, y compris des choix pour enfants, la viande fumée reconnue mondialement de Schwartz's Deli, une institution montréalaise, ainsi que de délicieuses options créées en collaboration avec la célèbre Chef Lynn Crawford de la chaîne de télévision Food Network Canada. Les clients de Sunwing bénéficient également des services des représentants à destination de la compagnie. Ceux-ci se feront un plaisir de partager leurs connaissances et leur expertise avec les vacanciers, en plus de les accueillir chaleureusement quand ils arrivent et de les guider pendant tout leur séjour. Sunwing soutient les communautés des régions où se déroulent ses opérations grâce à la Fondation Sunwing, une oeuvre caritative axée sur le soutien et le développement des jeunes et des projets d'aide humanitaire. Sunwing égalise les dons que la Fondation reçoit dans le cadre du programme de petite monnaie à bord des vols de Sunwing Airlines, aucuns frais administratifs ne sont collectés et 100 % des dons sont versés à la Fondation.

** Le service à bord n'est pas offert sur tous les vols.

Pour toute demande des médias, veuillez communiquer avec :

Marie-Josée Carrière

Directrice Marketing, Québec

Groupe de Voyage Sunwing

mjcarriere@sunwing.ca

Lyne Chayer

Directrice générale, Québec

Groupe de Voyage Sunwing

lchayer@sunwing.ca

https://www.facebook.com/SunwingVacations

https://twitter.com/SunwingVacay

https://www.instagram.com/sunwingvacations

https://www.youtube.com/channel/UCzjZ-lcuaqBQH7Sq0u3ru7A

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/a2395ec1-ce29-479a-98c9-13241e6f86f0/fr

Communiqué envoyé le 7 novembre 2019 à 15:40 et diffusé par :