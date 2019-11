J.J. Corry Irish Whiskey lance The Chosen, un whisky irlandais single malt de 27 ans d'âge





Le whisky et le design s'entremêlent dans le cadre de cette collaboration de luxe entre J.J. Corry Irish Whiskey, J. Hill's Standard Crystal et John Galvin Design

COORACLARE, Irlande, 7 novembre 2019 /PRNewswire/ -- J.J. Corry, le premier producteur moderne de whisky mis sous douane en Irlande, a lancé The Chosen, un whisky irlandais single malt de 27 ans d'âge, en collaboration avec les maisons de design irlandaises contemporaines, J. Hill's Standard et John Galvin Design.

Le whisky irlandais single malt single cask de 27 ans d'âge est présenté dans 100 bouteilles en cristal J. Hill's Standard façonnées artisanalement et conservées dans des coffrets en frêne sculptés et travaillés à la main par John Galvin Design. Au prix de 6 500 livres britanniques, The Chosen est disponible à l'international chez Bordeaux Index, Fine & Rare et en Irlande chez The Celtic Whiskey Shop.

Les designs de la bouteille et du coffret rappellent les herbes des dunes des plages de Wild Atlantic Way, berceau de J.J. Corry Irish Whiskey. Chaque bouteille en cristal est taillée à la main à Waterford par J. Hill's Standard, une maison de design en cristal contemporaine fondée par Anike Tyrell, tandis que le coffret en frêne est une création du maître-artisan John Galvin, originaire de Cork. Les deux maisons de design irlandaises partagent un respect pour l'artisanat irlandais traditionnel qu'elles interprètent de manière contemporaine, dans la veine de l'éthique de J.J. Corry Irish Whiskey.

Louise McGuane, fondatrice de J.J. Corry Irish Whiskey a déclaré : « The Chosen est un hommage à l'excellence du whisky et du design contemporain irlandais. Le whisky irlandais a été célébré pour de nombreuses caractéristiques, mais jamais pour sa qualité et sa rareté. Notre patrimoine compte pourtant certains des meilleurs whiskys au monde et c'est en cela que je pense que l'industrie se trompe. Je tenais à changer cela. Notre approche consiste à produire un whisky irlandais qui respecte les traditions, est ouvert aux changements et garde à l'esprit le buveur de whisky moderne, et cela se reflète dans The Chosen. »

« Nous sommes des curateurs de fûts et des créateurs de saveurs de whisky individuelles. Nous ne cessons d'étudier et de goûter et connaissons la personnalité de chacun des fûts en notre possession. Chaque fût conservé dans notre entrepôt sur mesure a une histoire et un destin uniques. Nous tombons parfois sur un fût qui mérite qu'un lancement lui soit consacré comme cela a été le cas avec The Chosen. Nous avons attendu qu'il atteigne son pic absolu de maturation avant de le sortir. », a-t-elle ajouté.

« Le paysage tourmenté du comté de Clare, où J.J. Corry vieillit et mélange son whisky, abrite également de nombreuses et vastes prairies et constitue un habitat mondialement reconnu pour la faune sauvage. Le dessin d'herbes unique des bouteilles et des coffrets symbolise le lien étroit qui unit cette maison de whisky exceptionnelle à l'environnement dans lequel elle parfait son art. J'ai pris un grand plaisir à participer à sa réalisation. »

Notes de dégustation

Riche et superbement élégant avec des notes de caramel, de rancio, de mangue séchée et de châtaigne. En bouche, des saveurs intenses de fruits mûrs sont complétées par un parfum d'encens et une voluptueuse texture huileuse. La note finale est longue avec juste une touche de fumée. Le whisky irlandais single malt est mis en bouteille à un taux d'alcool de 52 %.

