FIND collabore avec SpeeDx et QuantuMDx

SpeeDx Pty. Ltd. et QuantuMDx Group Ltd. annoncent ce jour une collaboration avec la Foundation for Innovative New Diagnostics (FIND). L'organisation internationale à but non lucratif développe et fournit des solutions diagnostiques pour lutter contre les principales maladies frappant les populations les plus pauvres au monde. Ce projet collaboratif évaluera la faisabilité de développer des tests de point d'intervention à coût réduit pour les infections sexuellement transmissibles (IST) courantes. SpeeDx utilisera sa technologie PlexPCR® propriétaire pour mettre au point des tests multiplex pour les IST communes, notamment la gonorrhée et Mycoplasma genitalium (Mg), qui seront exécutés sur le dispositif QuantuMDx Q-POCTM.

"Nous sommes ravis de cette collaboration avec QuantuMDx et du potentiel existant pour élargir l'accès à des options de tests de haute qualité dans les régions du monde qui en ont véritablement besoin", déclare Dr Elisa Mokany, fondatrice et responsable technologique de SpeeDx. "Des patients du monde entier bénéficient déjà des informations cliniquement pertinentes fournies par les tests SpeeDx, mais nous avons conscience que les plateformes actuelles et processus utilisés pour exécuter ces tests ne sont pas toujours directement disponibles dans certaines régions."

Le QuantuMDx Q-POCTM est un système à piles basé sur des microfluides permettant un test moléculaire à coût réduit utilisant une RCP rapide suivie d'une détection des microréseaux.

"QuantuMDx cherche toujours à élargir son portefeuille de tests de diagnostic disponibles sur la plateforme Q-POCTM, et cette collaboration avec SpeeDx est un choix évident étant donné la compatibilité éprouvée de leur expertise chimique sur un large éventail de technologies de plateforme", déclare Jonathan O'Halloran, responsable scientifique du Groupe QuantuMDx. "Nous avons un objectif commun, celui d'améliorer le niveau des soins de santé à l'échelle mondiale. Ce partenariat accélérera nos efforts et alliera notre dispositif de point d'intervention de qualité laboratoire à l'excellente technologie de tests SpeeDx."

SpeeDx a commercialisé toute une gamme de tests, principalement pour les infections sexuellement transmissibles, qui sont utilisés à travers l'Europe, en Australie et en Nouvelle-Zélande. Les tests phares ResistancePlus® pour la Mg et la gonorrhée, qui comprennent des marqueurs de résistance/susceptibilité antibiotique, ont façonné les protocoles de gestion des patients au niveau mondial, fournissent aux médecins des options de thérapie guidée par la résistance et permettent d'améliorer les soins aux patients, tout en promouvant la surveillance antimicrobienne. ResistancePlus® GC a récemment obtenu la désignation de dispositif pionnier (Breakthrough) de la FDA pour accélérer le processus d'homologation de son utilisation aux États-Unis, et les essais cliniques pour ResistancePlus® MG sont sur le point d'être terminés, avec un lancement prévu début 2020 aux États-Unis.

À propos de SpeeDx

SpeeDx a développé un portefeuille de tests de diagnostic moléculaire, principalement pour les maladies infectieuses, qui fournit à la fois des capacités d'identification et d'orientation thérapeutique. La société est basée en Australie avec des bureaux à Austin et Londres, et des distributeurs à travers l'Europe. SpeeDx se spécialise dans les solutions de diagnostic moléculaire qui vont au-delà de la simple détection pour offrir une information complète et améliorer la prise en charge des patients. La technologie novatrice de réaction en chaîne par polymérase (RCP) en temps réel a permis le développement de stratégies de détection multiplex et d'amorçage inégalées sur le marché. Les portefeuilles de produits se concentrent sur les diagnostics multiplex pour les infections sexuellement transmissibles (IST), les marqueurs de résistance aux antibiotiques et les maladies respiratoires. Pour plus d'informations sur SpeeDx, rendez-vous sur: https://plexpcr.com

À propos du Groupe QuantuMDx

Le Groupe QuantuMDx est une société multinationale avec une vision globale visant à contrôler et éradiquer la maladie en rendant universellement accessibles des technologies de diagnostic transformatrices et de qualité au point d'intervention. Le dispositif phare de la société, Q-POCtm, est un analyseur d'ADN de prochaine génération qui garantit une performance laboratoire de diagnostic moléculaire dans un système abordable, simple à utiliser et portatif. Q-POCtm offre l'analyse des échantillons quelques minutes après leur prélèvement, dans des contextes décentralisés. Basé au Royaume-Uni, QuantuMDx a des opérations et des partenariats stratégiques aux États-Unis, en Asie, en Europe et en Afrique, ce qui permet à l'entreprise de rester à l'avant-garde du secteur des diagnostics moléculaires. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter: www.quantumdx.com: https://quantumdx.com/

