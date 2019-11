Prix Pierre-Ayot et Louis-Comtois - Montréal dévoile les finalistes de l'édition 2019





MONTRÉAL, le 7 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Magda Popeanu, vice-présidente du comité exécutif de la Ville de Montréal et responsable de la culture et de la diversité montréalaise, dévoile les finalistes du prix Pierre-Ayot et du prix Louis-Comtois. Ces deux prix d'excellence, dotés respectivement d'une bourse de 5 000 $ et de 7 500 $ destinée au lauréat ou à la lauréate, visent à mettre en valeur le potentiel d'avenir des jeunes créateurs montréalais du secteur des arts visuels et à reconnaître la pratique d'un artiste qui s'est distingué dans le domaine de l'art contemporain à Montréal au cours des 15 dernières années.

« La Ville est fière d'encourager les artistes en arts visuels, tant au sein de la relève que des artistes établis. L'expérience démontre que ce type de reconnaissance a un impact réel sur la carrière des finalistes et des lauréats. D'ailleurs, il suffit de consulter la liste des lauréats des années précédentes pour s'en convaincre. La reconnaissance de l'excellence en arts visuels est une priorité pour l'administration municipale. Il s'agit d'un engagement indéfectible qui s'inscrit dans l'esprit de notre Politique de développement culturel », a déclaré Magda Popeanu.

Les finalistes pour l'année 2019

La Ville de Montréal dévoile les finalistes pour l'année 2019 pour ces deux distinctions. Un jury composé de professionnels du milieu des arts visuels a retenu les candidatures suivantes. Les finalistes du prix Pierre-Ayot sont Guillaume Adjutor Provost, Nadège Grebmeier Forget et Caroline Monnet. Les finalistes du prix Louis-Comtois sont David Armstrong Six, Milutin Gubash et Karen Elaine Spencer.

Les prix

Les prix Pierre-Ayot et Louis-Comtois visent à reconnaître et à récompenser des artistes montréalais de la relève et en mi-carrière, et à stimuler le milieu des arts visuels, qui contribuent fortement au dynamisme montréalais. Les lauréats seront connus lors d'une cérémonie qui aura lieu le 4 décembre au Musée des beaux-arts de Montréal.

Ces prix seront remis par la Ville de Montréal en collaboration avec l'Association des galeries d'art contemporain. En plus de la remise d'une bourse, ces deux prix comprennent l'acquisition, par la Ville de Montréal, d'une oeuvre réalisée par chacun des lauréats pour la Collection municipale d'oeuvres d'art. Ils incluent aussi un cachet d'exposition de 2 500 $ pour défrayer l'organisation d'une exposition sur le territoire montréalais.

Pour connaître les détails de ces prestigieux prix, veuillez consulter le site web de la Ville : www.ville.montreal.qc.ca/culture/montreal-rend-hommage.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Communiqué envoyé le 7 novembre 2019 à 14:50 et diffusé par :