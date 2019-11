En novembre au MAC : conférence d'Eyal Weizman de Forensic Architecture, visites avec artistes, et Art + féminisme





MONTRÉAL, le 7 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Le Musée d'art contemporain de Montréal (MAC) a le grand plaisir de proposer aux visiteurs en novembre des conférences et des rencontres privilégiées avec des artistes de grandes renommées. Le MAC est notamment fier d'accueillir le 17 novembre prochain pour une conférence à Montréal l'architecte Eyal Weizman, fondateur du collectif Forensic Architecture, une agence de recherche unique qui, mêlant technologies de pointe, architecture et art contemporain, enquête et dévoile au grand jour des crimes d'État. Plusieurs visites et rencontres sont également au programme avec les artistes des expositions en cours du MAC, notamment Janet Werner. Le MAC s'allie également avec Artexte le 9 novembre pour proposer aux visiteurs de participer à une nouvelle édition d'Art + féminisme, une journée contributive sur l'édition de textes sur le site Wikipédia.

Conférence d'Eyal Weizman de Forensic Architecture

Dimanche 17 novembre

À 15 h

À la Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BaNQ)

475, boulevard De Maisonneuve Est, Montréal

Entrée gratuite, premier arrivé, premier servi

Forensic Architecture (FA) est un collectif d'artistes, d'architectes, de cinéastes, de journalistes d'enquête, de scientifiques, de développeurs de logiciels et d'avocats, oeuvrant sous la forme d'une agence de recherche dirigée par l'architecte israélo-britannique Eyal Weizman.

Fondé en 2010 dans le cadre du Centre for Research Architecture à Goldsmith, University of London, ce collectif étudie les conflits politiques contemporains, la violence policière et les violations des droits de l'homme, avec la collaboration des communautés touchées, des procureurs internationaux, des groupes de justice environnementale et des organisations médiatiques. Les résultats de ces recherches sont rendus publics devant les tribunaux internationaux, les tribunaux citoyens et les commissions d'enquête ainsi que dans le cadre d'expositions, de publications, de conférences et de séminaires. Ainsi divers types de forums sont investis pour réfléchir aux formes contemporaines de la violence dans le contexte politique et culturel de notre époque.

Le travail de ces enquêteurs a été présenté dans des expositions internationales d'art et d'architecture. Pour leur enquête récemment vue à la Biennale du Whitney 2019, FA a formé un algorithme d'intelligence artificielle afin de rechercher des images du Triple-Chaser, une grenade de gaz lacrymogène fabriquée par Defense Technology, une filiale du Groupe Safariland. Analysant des photographies en ligne et des images de caméras civiles, l'algorithme a pu détecter et localiser l'utilisation de cette grenade dans divers pays en Amérique du Nord et du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique du Nord.

Eyal Weizman est professeur en cultures spatiales et visuelles et directeur-fondateur du Centre pour la recherche en architecture du Goldsmiths College (University of London). En 2010, il a fondé l'agence de recherche Forensic Architecture qu'il dirige depuis. Le travail de cette agence est documenté dans l'exposition et l'ouvrage FORENSIS (Sternberg, 2014), de même que dans Forensic Architecture: Violence at the Threshold of Detectability (Zone/MIT, 2017) et dans plusieurs expositions à travers le monde. En 2007, il a mis sur pied, avec Sandi Hilal et Alessandro Petti, le collectif en architecture DAAR à Beit Sahour, en Palestine ; le travail de ce groupe a été documenté dans Architecture after Revolution (Sternberg, 2014). En 2013, il a conçu une folie permanente à Gwangju, en Corée du Sud, qui a fait l'objet d'une documentation dans le livre The Roundabout Revolution (Sternberg, 2015). Parmi ses autres publications, mentionnons The Conflict Shoreline (Steidl et Cabinet, 2015), Mengele's Skull (Sternberg, 2012), The Least of all Possible Evils (Verso, 2011), Hollow Land (Verso, 2007) et A Civilian Occupation (Verso, 2003). Weizman fait partie du comité de rédaction de Third Text, Humanity, Cabinet et Political Concepts, et il est membre du conseil d'administration du Centre for Investigative Journalism (CIJ) et du comité consultatif en technologie de la Court pénale internationale (CPI) de La Haye. Auparavant, il a été membre des comités consultatifs de ICA à Londres et de B'Tselem à Jérusalem, entre autres. Il détient un diplôme en architecture de l'Architectural Association (1998) à Londres et un doctorat du London Consortium du Birkbeck College (2006).

Visites-rencontres avec artistes

Grandement appréciées des visiteurs, ces visites sont une excellente occasion de découvrir les expositions sous un autre angle et de rencontrer et d'échanger directement avec les acteurs de l'art contemporain.

Visite de l'exposition de Janet Werner avec l'artiste et François LeTourneux, conservateur adjoint au MAC et commissaire.

Mercredi 13 novembre, 19 h en français et en anglais

avec l'artiste et François LeTourneux, conservateur adjoint au MAC et commissaire. Visite de Je vois ce que tu regardes avec l'artiste Serge Tousignant et Mark Lanctôt, conservateur et commissaire de l'exposition.

Mercredi 4 décembre, 18 h, en français

Art + féminisme : Journée contributive sur Wikipédia

Samedi 9 novembre

De 12 h 15 à 17 h

À Artexte

2 rue Sainte-Catherine Est, espace 301

Entrée gratuite, ouvert à tous

Le Musée d'art contemporain de Montréal et ARTEXTE s'allient pour mettre en valeur le travail d'artistes et d'auteurs en provenance de groupes sous-représentés dans Wikipédia, notamment, les femmes, les personnes racisées, les personnes autochtones et les personnes LGBTQ2S+ par une journée contributive sur Wikipédia le samedi 9 novembre.

