Targos et Ultivue s'associent pour intégrer des tests phénotypiques multiplex tissulaires hautement normalisés UltiMappertm en soutien aux services de recherche clinique





Targos Molecular Pathology GmbH, un leader du marché des services de biomarqueurs cliniques, a annoncé aujourd'hui un accord de partenariat technologique avec Ultivue, le leader de l'innovation en matière de tests de biomarqueurs de tissus multiplex, afin d'offrir à l'industrie biopharmaceutique un nouveau potentiel permettant d'améliorer la caractérisation des échantillons de patients atteints de cancer sélectionnés pour des programmes de recherche clinique. Les tests d'immuno-histochimie multiplexe UltiMapper permettent l'identification précise de phénotypes cellulaires pouvant être associés à l'efficacité d'un médicament et utilisés ensuite pour développer un test de diagnostic, dit « test-compagnon ».

« Les tests UltiMapper ont une conception très modulaire qui permet d'avoir différents niveaux de multiplexage et de débit et prennent en charge les flux de travail de coloration des données le même jour », a déclaré Thomas Henkel, PDG de Targos. « L'adoption de tests de biomarqueurs tissulaires multiplex hautement standardisés est une complémentarité stratégique de notre mission visant à améliorer régulièrement le succès des essais cliniques et fournir une valeur exceptionnelle à nos partenaires biopharmaceutiques ».

Les technologies Ultivue et les tests UltiMapper sont largement utilisés par la communauté biomédicale dans les stratégies de recherche en profilage immunitaire des tumeurs afin de démontrer l'utilité clinique des panels de marqueurs. « Grâce à notre collaboration avec Targos, ces mêmes panels peuvent être utilisés de manière transparente dans leur configuration actuelle pour créer un continuum très efficace de recherche translationnelle et clinique », a déclaré Philippe Mourere, vice-président principal des opérations commerciales chez Ultivue. « Targos propose également des panneaux UltiMapper hautement personnalisables pouvant être combinés avec le vaste menu de tests supplémentaires et de services de qualité de bout en bout de la société ».

Des précisions supplémentaires sur le partenariat seront communiquées lors de la réunion annuelle de la Society for Immunotherapy of Cancer (SITC) au Gaylord National Resort & Convention Center à National Harbor, dans le Maryland, les 8 et 9 novembre 2019, au stand N° 428 d'Ultivue.

À propos de Targos

Établir les meilleurs standards mondiaux en matière d'application de biomarqueurs pour réaliser les diagnostics et élaborer les médicaments de demain au bénéfice des patients.

La principale activité de Targos est de fournir, depuis 2005, un développement et une application très standardisés de biomarqueurs cliniques au secteur pharmaceutique et de diagnostic international.

En 15 ans, une analyse sur plus de 250 biomarqueurs différents a été effectuée dans le cadre de 600 essais cliniques mondiaux chez plus de 150 000 patients dans 1 000 centres cliniques.

Depuis lors, le portefeuille analytique est passé de l'histopathologie à la pathologie moléculaire et à la génomique. L'ajout récent de méthodes de phénotypage immunitaire multiplex et de pathologie numérique a permis de soutenir l'approbation de thérapies innovantes ciblées et immunitaires et de diagnostics dits « compagnons » pour nos clients.

Targos a soutenu de nouveaux biomarqueurs dès la recherche grâce à la validation jusqu'à l'intégration dans la routine clinique.

Targos est basé à Kassel en Allemagne. Pour plus d'information, rendez-vous sur le site www.targos-gmbh.de

À propos d'Ultivue

En développant une gamme unique de nouveaux réactifs exclusifs utilisés à la fois pour la découverte de biomarqueurs (à contenu plus élevé et faible débit) et pour l'utilisation en translation (à contenu plus faible et haut débit), Ultivue transmet les connaissances acquises de la recherche directement au laboratoire de pathologie. Les essais multiplexés UltiMappertm d'Ultivue qui sont appliqués aux échantillons de biopsie de tissus permettent la quantification simultanée de plusieurs biomarqueurs avec une résolution spatiale sous-cellulaire, tout en s'adaptant parfaitement aux flux de travail IHC traditionnels. Les chercheurs en translation et les chercheurs-cliniciens exploitent les essais UltiMappertm pour expliquer leur biologie complexe et démontrer leur utilité clinique en tant qu'outils de recherche en médecine de précision. Ultivue élargit son portefeuille de produits de dosage UltiMappertm et sa gamme complète de solutions de médecine personnalisée en matière de recherche en oncologie ainsi que dans d'autres domaines thérapeutiques.

Ultivue est basé à Cambridge, dans le Massachusetts. Pour plus d'information, rendez-vous sur le site www.ultivue.com

