Avis aux médias - Convocation - Inauguration du viaduc du Quartier

BROSSARD, QC, le 7 nov. 2019 /CNW Telbec/ - La Ville de Brossard invite les représentants des médias à l'inauguration du viaduc du Quartier. À cette occasion, madame la mairesse Doreen Assaad et les conseillers municipaux seront réunis pour officialiser la fin des travaux et ouvrir à la circulation ce nouveau lien primordial et très attendu par les citoyens de Brossard.

Cette nouvelle infrastructure à portée régionale, liée à la future station Du Quartier du REM, désenclavera un secteur névralgique de Brossard, qui vit actuellement une période de développements sans précédent.

Date : 13 novembre 2019



Heure : 10 h 15

Début de la cérémonie à 10 h 30



Lieu : Sur la structure du viaduc du Quartier

Lien vers la carte

Nous recommandons aux médias de se stationner près du restaurant Les Trois Brasseurs pour ensuite accéder au site à pied.

Veuillez confirmer votre présence auprès de Catherine Duplantie à catherine.duplantie@brossard.ca ou au 450 923-6311, poste 6183.

