Avis aux médias - Le Musée canadien de la guerre diffusera en direct la cérémonie de la salle du Souvenir





OTTAWA, le 7 nov. 2019 /CNW/ - Le Musée canadien de la guerre invite tous les Canadiennes et les Canadiens au pays et à l'étranger à participer à l'une des plus émouvantes cérémonies du Souvenir au Canada. Le 11 novembre, à 11 heures précises, heure normale de l'Est, la lumière du soleil entrera par l'unique fenêtre de la salle du Souvenir et illuminera la pierre tombale du Soldat inconnu du Canada. Cet événement fera l'objet d'une diffusion sur le site Web du Musée de la guerre et sur ses pages Facebook et Twitter, permettant ainsi aux gens de partout d'y assister.

Le 11 novembre, toute personne souhaitant visionner l'événement pourra consulter, à partir de 10 h 45, heure normale de l'Est, l'un des liens suivants :

L'événement pourra également être revu sur la page Web du Musée, et ce, jusqu'au 12 novembre, à midi.

En complément de la webdiffusion, la page museedelaguerre.ca/souvenir décrit les nombreuses activités qui se dérouleront au Musée à l'occasion du jour du Souvenir. La page comporte également des ressources pédagogiques, y compris une présentation vidéo donnant un aperçu du rôle capital joué par les femmes lors des deux guerres mondiales et des répercussions de la guerre sur leur vie.

Des billets gratuits, en nombre limité, seront disponibles à compter de 9 h 30 au comptoir des Renseignements. Aucune réservation n'est possible. Veuillez noter que le foyer sera accessible au public dès 7 h 30 et qu'il y aura une limite de deux billets par personne.

Le Musée canadien de la guerre est le musée national d'histoire militaire au Canada. Il a pour mission de faire comprendre au grand public l'histoire militaire du Canada dans ses dimensions individuelles, nationales et internationales. Le travail du Musée canadien de la guerre est rendu possible en partie grâce au soutien financier du gouvernement du Canada.

