Le Service de sécurité incendie honore les citoyens et pompiers ayant posé des actes de mérite et de civisme





MONTRÉAL, le 7 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Le Service de sécurité incendie de Montréal (SIM) organise aujourd'hui une cérémonie de reconnaissance dans le but d'honorer les citoyens et citoyennes, ainsi que les pompiers et pompières qui ont posé des actes de civisme et méritoires au cours d'interventions.

Le SIM remettra aux pompiers et pompières s'étant démarqués dans l'exercice de leurs fonctions des médailles, des certificats de témoignage, ainsi que des lettres de félicitations. Un certificat hommage pour acte de civisme sera aussi décerné aux citoyens et citoyennes qui sont venus en aide de façon exceptionnelle à leurs concitoyens et concitoyennes au cours d'une intervention.

« Aujourd'hui, nous rendons hommage à celles et ceux qui ont fait preuve d'un courage exceptionnel afin de venir en aide à une concitoyenne ou à un concitoyen au cours d'une intervention. Les gens honorés ont agi de façon exemplaire. Cela démontre bien à quel point nous vivons dans une ville extraordinaire où la population est solidaire et veille sur son prochain, jusque dans les moments les plus tragiques et dangereux », a commenté la mairesse Valérie Plante.

« La cérémonie de reconnaissance des actes de mérite et de civisme est un événement important pour le SIM et pour la Ville de Montréal. Elle permet de souligner le travail exceptionnel des pompiers et pompières, ainsi que le dévouement des citoyennes et citoyens. Je tiens à les féliciter personnellement. Votre implication vous honore. Vous êtes des modèles de courage pour les Montréalaises et Montréalais », a ajouté Rosannie Filato, responsable de la sécurité civile au comité exécutif de la Ville de Montréal.

« La cérémonie de reconnaissance des actes de mérite et de civisme est un événement rempli de fierté non seulement pour le personnel du Service de sécurité incendie de Montréal, mais également, pour les citoyens et citoyennes qui sont honorés aujourd'hui. Je me joins aux membres de leurs familles ainsi qu'à leurs amis pour les féliciter et les remercier de leur détermination et de leur dévouement, qui contribuent à faire de Montréal une ville sécuritaire où il fait bon vivre », a souligné Bruno Lachance, directeur du SIM.

La cérémonie aura lieu le jeudi 7 novembre à 19 h, au Centre de formation Raoul-Gauthier, situé au 6700, rue Notre-Dame Est. Sterling Downey, maire suppléant à la Ville de Montréal, procédera à la remise des médailles et des certificats.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Communiqué envoyé le 7 novembre 2019 à 12:24 et diffusé par :