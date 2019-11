Suning, le géant chinois de la vente au détail signe des accords avec des marques étrangères sur le salon international des importations de Chine





Ouverture, en Chine, de magasins expérimentaux axés sur les marques étrangères qui montent dans les trois prochaines années pour promouvoir les marques étrangères

axés sur les marques étrangères qui montent Le géant chinois approfondit sa collaboration avec l'agence italienne pour le commerce extérieur (ITA) et les marques italiennes

SHANGHAI, 7 novembre 2019 /PRNewswire/ -- Suning Holdings Group - le géant commercial qui occupe la deuxième place parmi les 500 premières entreprises non étatiques en Chine et qui réalise un chiffre d'affaires annuel de près de 77 milliards d'euros - a signé des accords avec des dizaines de marques étrangères lors du Salon international des importations de Chine (China International Import Expo, CIIE).

Suning a également choisi le salon, qui en est à sa deuxième édition et qui vise à favoriser le commerce bilatéral, pour dévoiler son projet d'ouvrir, en Chine, 150 magasins expérimentaux axés sur les marques étrangères qui montent au cours des trois prochaines années, dans le but de promouvoir les marques internationales.

Suning, qui va fêter ses 30 ans en 2020, a annoncé des contrats avec des dizaines de marques internationales différentes lors de la conférence transfrontalière de la province du Jiangsu, qui s'est tenue dans le cadre du CIIE aujourd'hui. Ces accords reflètent les efforts que l'entreprise déploie sans relâche pour offrir toute une gamme de marques internationales à une nouvelle génération de consommateurs chinois et pour être le partenaire de prédilection de celles et ceux qui veulent accéder au marché chinois.

Suning a particulièrement hâte d'explorer des affaires avec des marques et des entreprises étrangères de niche et haut de gamme qui peuvent contribuer à créer une expérience de produit qui se démarque et un style de vie ambitieux. En plus des projets de création de 150 nouveaux magasins expérimentaux conçus comme un trait d'union permettant aux consommateurs chinois d'accéder aux grandes marques internationales et de s'en inspirer, l'entreprise prévoit également de lancer un nouveau « magasin intelligent » haut de gamme de Suning International à Shanghai, dans le cours du premier semestre 2020.

Parmi les 16 marques avec lesquelles ces accords ont été signés pendant le CIIE figurent plusieurs marques italiennes telles que le fabricant d'appareils électroménagers De'Longhi, la marque de soins de la peau Perlier et le fabricant de cosmétiques Bolton Group. Parmi les autres, citons la multinationale française de produits alimentaires Danone, l'horloger américain Timex, la deuxième entreprise brésilienne de transformation alimentaire Marfrig Global Foods et l'entreprise sud-coréenne NUC Electronics.

M. Steven Zhang, président de Suning International, qui est investi de la responsabilité de mener fermement les ambitions internationales de Suning, a déclaré : « Nous nous attachons à apporter en Chine des produits élégants et de grande qualité pour la maison, la mode et le style de vie, venant du monde entier, par le biais d'innovations de la vente au détail intelligente et de partenariats avisés avec des marques. Nous faisons cela afin de répondre aux besoins de la nouvelle génération de consommateurs chinois. Les accords que nous avons signés pendant le CIIE reflètent notre engagement à jeter des ponts entre l'Orient et l'Occident pour encourager les opportunités commerciales mutuelles et les échanges culturels, notamment pour les marques bien déterminées à tirer parti du marché chinois - et nous avons hâte de signer prochainement d'autres accords ».

Au début de cette semaine, sur le CIIE, Suning a signé un partenariat de trois ans avec l'Agence italienne pour le commerce extérieur (ITA pour Italian Trade Agency) aux côtés du président de l'ITA, Carlo Ferro, en présence du ministre italien des Affaires étrangères Luigi Di Maio. M. Di Maio a parlé en termes élogieux de la contribution de Suning à l'arrivée de marques italiennes authentiques en Chine et s'est réjoui de la future progression des produits italiens sur le marché chinois par le biais du réseau mondial de vente au détail de Suning.

En vertu de cet accord, l'ITA travaillera en étroite collaboration avec Suning pour contribuer à lancer, en Chine, un plus grand nombre de marques italiennes rattachées au design, à la mode, la technologie, le vin et les spécialités gastronomiques. Dans le cadre de ce partenariat, l'ITA apportera également son soutien à la « Suning-Italian Retail Academy », un programme de formation destiné à épauler les acheteurs professionnels étrangers.

Suning a déjà signé des accords avec 150 marques italiennes cette année, dont un tiers font leurs premiers pas en Chine, comme la marque de vin Biondi Santi et la marque de parfums Culti. Parmi les autres marques italiennes avec lesquelles Suning a conclu des accords apparaissent des noms connus dans différents secteurs, notamment Technogym, Versace, Armani, illy et San Benedetto.

M. Zhang est lui-même basé dans le bureau de Suning à Milan, qui, lors de son ouverture en 2018, a été vu comme un catalyseur pour la croissance européenne de Suning International. Sous sa houlette, l'entreprise prévoit qu'au moins 30 pour cent de son chiffre d'affaires total proviendra des activités internationales d'ici à la fin 2020.

Suning Holdings Group est propriétaire de Suning.com, une filiale de vente au détail intelligente qui est actuellement classée comme la marque de détail la plus précieuse de Chine. Elle a figuré au palmarès Fortune Global 500 qui répertorie les plus grandes entreprises mondiales pendant trois ans consécutifs, en affichant une valeur de marque totale de près de 34 milliards d'euros et un résultat d'exploitation dépassant les 33 milliards d'euros. La semaine dernière, Suning.com a annoncé un chiffre d'affaires de plus de 23,62 milliards d'euros pour les trois premiers trimestres de l'exercice 2019.

À propos de Suning Holdings Group :

Fondée en 1990, Suning est l'une des principales entreprises commerciales en Chine et comprend deux entreprises publiques en Chine et au Japon. En 2019, Suning Holdings Group s'est classée parmi les trois premières marques des 500 meilleures entreprises chinoises non-étatiques et elle a réalisé un chiffre d'affaires annuel de 602,5 milliards de RMB (environ 77,24 milliards d'euros) et a continué d'atteindre le haut du classement en matière de vente au détail sur Internet. S'étant fixé pour mission de « Mener l'écosystème dans tous les secteurs d'activité en créant une qualité de vie exceptionnelle pour tous », Suning a multiplié ses atouts et étendu ses activités principales telles que la vente au détail par le biais d'un écosystème d'entreprise formé par de multiples secteurs verticaux, notamment l'immobilier commercial, les services financiers et les sports. Suning.com, la principale filiale faisant figure de pionnière dans la vente au détail en ligne et hors ligne, a été classée au palmarès Fortune Global 500 pendant trois ans consécutifs, de 2017 à 2019.

Communiqué envoyé le 7 novembre 2019 à 11:31 et diffusé par :