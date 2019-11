ENGIE Services entre sur scène à la Place des Arts





MONTRÉAL, 07 nov. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Suite à un appel d'offres public de la Société de la Place des Arts de Montréal pour le renouvellement du contrat d'opérations et de maintenance de ses immeubles et installations, c'est avec grande fierté qu'ENGIE Services annonce que le contrat lui a été adjugé. D'une superficie de plus de 1,2 million de pieds carrés, la Place des Arts est le plus important complexe de diffusion de spectacles au Canada et l'un des plus importants en Amérique. Les installations visées par le mandat comprennent tous les immeubles situés dans le quadrilatère de la Place des Arts au centre-ville, dont les cinq salles de spectacles et le Musée d'art contemporain (MAC), ainsi que l'Amphithéâtre Fernand-Lindsay situé à Joliette. L'innovante offre d'ENGIE est axée sur l'atteinte des résultats du client. Elle repose sur une connaissance approfondie de l'immobilier montréalais et une expertise internationale dans l'exploitation et l'entretien d'installations ayant des besoins particuliers dont l'Opéra de Paris, la Philhamonie de Paris, le Musée du Louvre à Paris le Musée du Quai Branly, et le Château de Versailles en France; le théâtre La Scala de Milan; le Musée de la civilisation à Québec; et le Centre des Archives nationales à Gatineau.



«?Nous sommes vraiment privilégiés de nous associer à l'une des organisations artistiques les plus prestigieuses du monde. Nous avons hâte d'avoir l'occasion de soutenir un environnement physique qui accueil certains des meilleurs talents internationaux,?» a déclaré Lane Brennan, président et chef de la direction d'ENGIE Services inc.

ENGIE est conscient que le maintien de conditions climatiques, le confort du public ainsi que la fiabilité des installations techniques et l'expérience client sont essentiels pour réussir dans sa mission de livraison des services de maintenance. Les travaux d'entretien et de réparation seront effectués de telle façon à ce que la situation ne nuira pas aux activités de concerts, spectacles et collections d'art du MAC et n'incommodera aucunement la clientèle.

Un gestionnaire chevronné présent sur site guidera l'équipe technique qui se chargera de la gestion du complexe à l'aide d'outils numériques spécialisés. Ainsi ENGIE mettra en place les mesures qui permettront à la Société de la Place des Arts de Montréal d'accélérer sa démarche de développement durable, réduire les émissions de GES et améliorer la performance énergétique de ses installations, tout en explorant de nouveaux modèles d'affaires qui incitent à la responsabilité sociale et environnementale.

À propos d'ENGIE Services

ENGIE Services inc. est un fournisseur de solutions intelligentes et durables de gestion des installations priorisant l'efficacité énergétique, destinées à la clientèle des secteurs privés et publics à l'échelle de l'Amérique du Nord. Nous possedons la structure et les ressources pour réaliser des projets à long terme qui sont techniquement et financièrement complexes. Nous pouvons garantir les résultats et gérer le cycle de vie des actifs en vue de répondre à des critères de performance pointus dans un souci de rationaliser la consommation d'énergie et de réduire les coûts d'exploitation.

ENGIE Services fait partie du groupe ENGIE qui, depuis plus de cinquante ans, s'occupe de l'exploitation technique et l'entretien de bâtiments historiques et d'installations complexes et prestigieuses à travers le monde. ENGIE conçoit des solutions sur mesure qui garantissent les conditions idéales pour la préservation des trésors de l'héritage culturel qui exigent le plus grand soin et un entretien minutieux et très spécialisé.

Le groupe ENGIE est une référence mondiale en énergie et services à faible émission de carbone. En réponse à l'urgence liée aux problèmes de changements climatiques, nous avons pour ambition de devenir le chef de file mondial dans la transition vers le zéro carbone «?à titre de service?» envers nos clients, notamment les entreprises internationales et les autorités locales. Grâce à ses 160?000 employés, clients, partenaires et intervenants, ENGIE est une communauté de Bâtisseurs créatifs, quotidiennement engagés afin d'assurer un progrès plus harmonieux. Le Groupe est également un important fournisseur de services énergétiques et de gestion des installations pour des clients dans les domaines de l'immobilier commercial, des installations gouvernementales, des hôpitaux, des opérations industrielles et des aéroports mondialement.

Source :

Marie-Claude Cabana

Directrice, Communications & Marketing

ENGIE Services Inc.

marie-claude.cabana@engie.com |1 877 455-8780, poste 2554

Communiqué envoyé le 7 novembre 2019 à 10:20 et diffusé par :