La 126e Foire de Canton définit une nouvelle compétitivité commerciale assortie d'une meilleure qualité pour les acheteurs





GUANGZHOU, Chine, 7 novembre 2019 /CNW/ -- Accueillant 186 015 acheteurs en provenance de 214 pays et régions, la 126e Foire chinoise sur l'importation et l'exportation (la Foire de Canton) a pris fin le 4 novembre. Le volume des échanges commerciaux a atteint 29,288 milliards $ US. Le chiffre d'affaires des pays et régions visés par l'initiative B&R (Belt and Road) représente 37,75 pour cent du total, soit 11,056 milliards $ US. Il s'agit d'une croissance en glissement annuel de 14,81 pour cent. Pas moins de 85 445 acheteurs venant des pays associés à l'initiative B&R étaient sur place, une hausse en glissement annuel de 1,03 pour cent.

Xu Bing, porte-parole de la Foire de Canton et directeur général adjoint du Centre du commerce extérieur de la Chine, remarque une incertitude commerciale grandissante à la Foire de Canton, alors que les sociétés exposantes ont créé de nouvelles occasions en découvrant les marchés émergents, ce qui donne lieu à une nouvelle compétitivité dans ce secteur. Cela témoigne aussi de l'amélioration et de l'accélération chinoises en matière d'optimisation de la structure des échanges.

La qualité des acheteurs se rendant à la Foire de Canton a également augmenté, alors que les décideurs représentent jusqu'à 85 pour cent du nombre global de participants, sans compter les 74 722 nouveaux visiteurs, qui totalisent 40,17 pour cent. De plus, elle a accueilli 89 missions commerciales de partout dans le monde, soit une croissance en glissement annuel de 22 pour cent.

Focalisant sur la prestation de l'expérience client, la Foire de Canton n'invite pas seulement les acheteurs de partout dans le monde offrant un potentiel pour les marchés émergents, mais elle fait aussi la promotion des marques, des entreprises et des produits ayant des avantages concurrentiels.

Les exportations vers les marchés émergents lors de la Foire de Canton ont crû de manière importante, dont 3,65 milliards $ US vers le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud (BRICS), une hausse de 4,17 pour cent; 3,435 milliards $ US vers l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est (ANASE), un bond de 39,22 pour cent; et 2,813 milliards $ US vers l'Afrique, un gain de 10,72 pour cent.

Les produits issus du développement innovant sont très prisés, notamment tout ce qui a trait aux nouvelles énergies, à l'équipement sanitaire, aux appareils électroniques et aux articles d'éclairage. Les produits électromécaniques trônent au sommet en matière de ventes, lesquelles atteignent 15,941 milliards $ US, représentant 54,43 pour cent du chiffre d'affaires total.

La Foire de Canton sert aussi de plate-forme commune aux sociétés mondiales pour vendre et acheter à l'échelle planétaire, avec 642 exposants internationaux de 38 pays et régions ayant rapidement accès au marché chinois.

Pour en savoir plus : https://www.cantonfair.org.cn/en/index.aspx

À propos de la Foire de Canton

La Foire chinoise sur l'importation et l'exportation, connue comme la Foire de Canton, se tient à Guangzhou deux fois par année, soit chaque printemps et chaque automne. Établie en 1957, la Foire est désormais une exposition complète affichant la plus longue histoire, la plus grande qualité, la plus grande envergure et le plus grand nombre de produits, de même que la plus vaste répartition de l'origine des acheteurs. C'est aussi l'événement qui génère le plus de retombées commerciales en Chine.

