Les Grands Prix santé et sécurité du travail - Trois entreprises de la Chaudière-Appalaches voient leur innovation en santé et sécurité du travail récompensée





LÉVIS, QC, le 7 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Des entreprises de la Chaudière-Appalaches ont su faire preuve d'audace, de leadership et d'ingéniosité en mettant au point des innovations pour éviter des accidents dans leur milieu de travail. Trois d'entre elles ont remporté un prix Innovation, remis par la CNESST lors d'une cérémonie présentée au Centre de congrès et d'expositions de Lévis le mercredi 6 novembre 2019.

Les innovations témoignent du génie créatif et de l'effort concerté des employeurs et des travailleurs pour améliorer la sécurité de leur lieu de travail. Elles engendrent des bénéfices, notamment l'amélioration du mieux-être des employés et employées.

Coup d'oeil sur ces innovations qui valent le détour et dont tous les milieux de travail pourront largement s'inspirer.

Petites et moyennes entreprises

E. I. DuPont Canada Thetford inc. | Chargeur de dalles de pierre d'ingénierie Quartz

Durant la préparation des dalles de pierre, l'opérateur devait retirer de lourds poteaux servant à soutenir les dalles pour que le robot puisse les prendre et les faire passer à la station suivante. Lors de cette manoeuvre, il devait également enjamber un caniveau. La solution à ces deux problèmes : distancer les poteaux et reprogrammer le robot pour qu'il effectue la tâche sans aucune intervention physique de l'opérateur. Le travail s'effectue maintenant en toute simplicité et de manière sécuritaire.

Photo (libre de droits) : http://bit.ly/36mgnhO

Vidéo (libre de droits) : https://youtu.be/EaplaewS93s

Grandes entreprises

CANAM Bâtiments & Structures inc. | La patinoire

L'entreprise a décidé d'apporter un souffle nouveau à la traditionnelle boîte à suggestions pour que les travailleurs se sentent plus concernés relativement à l'amélioration de leur milieu de travail ainsi qu'à la santé et la sécurité du travail. C'est ainsi que la patinoire a été conçue : accrochée au mur, elle prend la forme d'un tableau qui permet de suivre en temps réel le cheminement de chaque idée proposée par les travailleurs, en s'inspirant du populaire sport québécois qu'est le hockey. Une bonne façon de patiner ensemble dans la bonne direction!

Photo (libre de droits) : http://bit.ly/2pjUTlb

Vidéo (libre de droits) : https://youtu.be/4rqAJB-Mmx0

Organismes publics

Ville de Saint-Georges | Fabrication d'une remorque de décontamination

Le Service d'incendie de la Ville de Saint-Georges souhaitait trouver une façon plus sécuritaire de décontaminer les pompiers et les victimes après une intervention. Une équipe a donc été chargée de conceptualiser une remorque de décontamination pouvant être transportée sur le lieu même de l'intervention. Cette remorque comprend une douche à l'eau chaude, des vêtements de rechange, des outils et tous les autres matériaux nécessaires à la décontamination. Une innovation qui allège le déroulement de cette importante étape post-incendie.

Photo (libre de droits) : http://bit.ly/34nZVMl

Vidéo (libre de droits) : https://youtu.be/vaJ60qfNVMw

En route vers le Gala national!

Les trois lauréats se retrouveront en lice pour le Gala national des Grands Prix santé et sécurité du travail, qui aura lieu à Québec au printemps 2020.

Pour en savoir plus : www.grandsprixsst.com

La CNESST, votre porte d'entrée en matière de travail

La CNESST offre aux employeurs et aux travailleurs une porte d'entrée unique et une expertise intégrée en matière de normes du travail, d'équité salariale et de santé et de sécurité du travail. Sa structure de gouvernance est paritaire. Elle a notamment pour mission de gérer le Fonds de la santé et de la sécurité du travail, un fonds entièrement autofinancé dont elle est la fiduciaire.

Pour plus d'information, visitez notre site Web à cnesst.gouv.qc.ca et suivez-nous sur Facebook ( facebook.com/cnesst ), Twitter ( twitter.com/cnesst ) et LinkedIn ( linkedin.com/company/cnesst ).

Source : Alexandra Houde, responsable des communications

CNESST - Direction régionale de la Chaudière-Appalaches

Téléphone : 418 266-4000, poste 4162

SOURCE Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail

Communiqué envoyé le 7 novembre 2019 à 10:00 et diffusé par :