Oatey acquiert certains actifs de la compagnie Keeney Manufacturing





Oatey Co., chef de file dans l'industrie de la plomberie depuis 1916, a annoncé aujourd'hui l'acquisition de certains actifs de la compagnie Keeney Manufacturing, basée à Newington Connecticut. La transaction comprend les opérations de moulage par injection a Winchester, New Hampshire; les installations de distribution a Buford, Georgia et Sparks, Nevada; et les actifs des deux filiales internationales de Keeney Manufacturing, Tubular Industries of Canada Ltd. et KMC (Jiangmen) Co. Ltd. Presque tous les employés de Keeney Manufacturing, y compris ceux situés à Newington, se joindront à Oatey dans le cadre de la transaction.

Depuis plus de 96 ans, Keeney a été un important fabricant et distributeur de produits tubulaires en plastique et en laiton, de pièces de réparation d'évier, crépines, pièces de réparation de toilettes, robinets et autres produits de plomberie. Leurs produits sont vendus sous les marques de Keeney®, Plumb Pak® et Belanger® autant au niveau ventes au détail que grossistes

Selon Neal Restivo, CEO d'Oatey, "L'acquisition de Keeney nous permet d'offrir à nos clients une gamme de produits encore plus vaste et d'ajouter à notre offre de produits les marques reconnues et de confiance Keeney®, Plumb Pak® and Belanger®. Cette transaction améliore également considérablement nos capacités de fabrication de plastique et de laiton et nous fournit une capacité supplémentaire de moulage par injection de plastique aux États-Unis."

Keeney continuera d'opérer sous une base autonome. Le plan à plus long terme consiste à intégrer la branche Keeney d'une manière qui mettra à profit les capacités des deux sociétés. Pour plus d'informations, visitez www.oatey.com ou www.keeneymfg.com

A PROPOS D'OATEY

Depuis 1916, Oatey a toujours fourni des produits fiables et de haute qualité pour les industries de la plomberie résidentielle et commerciale. Aujourd'hui, Oatey exploite un réseau complet de fabrication et de distribution pour fournir plus de 6 000 produits aux constructeurs professionnels, entrepreneurs, ingénieurs et bricoleurs du monde entier.

Basée à Cleveland, Ohio, Oatey possède des installations aux États-Unis, au Canada, au Mexique en Chine. Pour de plus amples informations, visitez www.oatey.com, appelez le (800) 321-9532 et suivez nous sur Facebook, Twitter, LinkedIn ou Instagram.

Communiqué envoyé le 7 novembre 2019 à 10:00 et diffusé par :