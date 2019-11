Une fin de semaine amusante au Salon national de la femme les 9 et 10 novembre à ExpoCité, Centre de foires!





QUÉBEC, le 7 nov. 2019 /CNW/ - Le Salon national de la femme est de retour pour une autre fin de semaine inoubliable les 9 et 10 novembre 2019, à ExpoCité, Centre de foires. L'Ultime Sortie Entre Filles regroupe plus de 200 exposants, des invités spéciaux et des attractions amusantes. Découvrez de nouveaux produits pour femmes et des offres incroyables!

Assistez à des démonstrations culinaires avec nos invités Marjorie Maltais , styliste culinaire & cre?atrice de recettes ainsi que finaliste a? l'e?mission Les Chefs, Soeur Angèle et plusieurs autres à la Scène Culinaire Mastro San Daniele .

, styliste culinaire & cre?atrice de recettes ainsi que finaliste a? l'e?mission Les Chefs, et plusieurs autres à la . Clodine Desrochers , auteur et animatrice de télévision, discutera de l'importance de choisir des produits de beauté qui sont sains et exempts de perturbateurs endocriniens.

, auteur et animatrice de télévision, discutera de l'importance de choisir des produits de beauté qui sont sains et exempts de perturbateurs endocriniens. Venez rencontrer Karine Joncas , femme entrepreneure et visionnaire, qui vous partagera ses 5 étapes simples et efficaces pour une routine beauté complète.

, femme entrepreneure et visionnaire, qui vous partagera ses 5 étapes simples et efficaces pour une routine beauté complète. Trouvez tout ce dont vous avez besoin ; des vêtements de marques et styles reconnues allant aux accessoires modes.

; des vêtements de marques et styles reconnues allant aux accessoires modes. Le gourou styliste et animateur et Jean Airoldi partagera ses secrets et astuces mode à la scène Principale.

partagera ses secrets et astuces mode à la scène Principale. Découvrez une grande variété de produits biologiques, naturels et holistiques pour nourrir votre esprit, corps et âme à la zone Beauté & bien-être présentée par Adrien Gagnon . Obtenez les dernières informations sur la santé des femmes par les experts du secteur et assistez à des conférences éducatives et inspirantes à la Scène Atelier .

. Obtenez les dernières informations sur la santé des femmes par les experts du secteur et assistez à des conférences éducatives et inspirantes à la . Venez-vous faire dorloter avec des retouches beauté à la scène Salon TonCoiffeur.com .

. Tout au long du week-end, une multitude de défilés de mode prendront place sur la Scène Principale . Notamment en vedette les marques québécoises telles que : Slak, Judy Design, Annie 50, Gaspari, Winnie Fashion, Vêtements Puple, Autrefois Saigon, Zallerina, Brume, Créations F. Ouzilleau, Kanevas et Seisen.

prendront place sur la . Notamment en vedette les marques québécoises telles que : Slak, Judy Design, Annie 50, Gaspari, Winnie Fashion, Vêtements Puple, Autrefois Saigon, Zallerina, Brume, Créations F. Ouzilleau, Kanevas et Seisen. Visitez le bar à sourcils Kimika Beauty Pro pour rafraîchir vos sourcils!

pour rafraîchir vos sourcils! Déguster des produits d'ici et d'ailleurs dans la zone Saveurs et Passions.

Des sacs remplis d'échantillons gratuits! Les quantités sont limitées, les premières arrivées seront récompensées...

Dates : 9 et 10 novembre 2019 Lieu : ExpoCité, Centre de foires Horaire : Samedi 9 novembre, 9h à 17h

Dimanche 10 novembre, 10h à 17h Billets : 10 $ en ligne, 12 $ à la porte www.salondelafemmeqc.ca

À propos de National Event Management

Le Salon national de la femme est une production de National Event Management. Comptant plus de 40 ans d'expérience, National Event Management assure la production de certains des salons les plus importants et les plus courus en Amérique du Nord. Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de National Event Management, visitez www.nationalevent.com

SOURCE Salon national de la femme

Communiqué envoyé le 7 novembre 2019 à 09:14 et diffusé par :