RBC Gestion mondiale d'actifs Inc. annonce les résultats de vente d'octobre pour les fonds RBC, les fonds PH&N et les fonds BlueBay





TORONTO, le 7 nov. 2019 /CNW/ - RBC Gestion mondiale d'actifs Inc. (RBC GMA Inc.) a annoncé aujourd'hui des ventes nettes de fonds communs de placement de 695 millions de dollars en octobre. Les ventes nettes de fonds à long terme se sont chiffrées à 744 millions de dollars et les rachats des fonds du marché monétaire se sont élevés à 49 millions de dollars. Les actifs sous gestion des fonds communs de placement ont augmenté de 0,4 %.

« Les investisseurs canadiens demeurant préoccupés par l'incertitude du marché, ils continuent de rechercher des placements offrant une bonne diversification pour leur portefeuille, a souligné Doug Coulter, président de RBC Gestion mondiale d'actifs Inc. Les portefeuilles sélect RBC, une gamme diversifiée de fonds de fonds à gestion active, qui ont attiré des rentrées soutenues de capitaux en octobre, ont été nos solutions les plus vendues. »

Ces résultats sur les fonds communs de placement sont fondés sur les données initiales diffusées par l'Institut des fonds d'investissement du Canada (IFIC) et comprennent uniquement les fonds communs de placement offerts au Canada par voie de prospectus.

Veuillez consulter votre conseiller et lire le prospectus ou le document Aperçu du fonds avant d'investir. Les placements en fonds communs peuvent entraîner des commissions, des frais de suivi et des frais et dépenses de gestion. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leurs rendements antérieurs ne sont pas nécessairement répétés. Les fonds RBC, les fonds BlueBay et les fonds PH&N sont offerts par RBC GMA Inc. et distribués par des courtiers autorisés au Canada. RBC GMA Inc. fait partie du groupe de sociétés de RBC GMA et est une filiale indirecte en propriété exclusive de la Banque Royale du Canada.

RBC Gestion mondiale d'actifs

RBC Gestion mondiale d'actifs (RBC GMA), division de gestion d'actifs de la Banque Royale du Canada (RBC), regroupe les gestionnaires de fonds BlueBay Asset Management et Phillips, Hager & North gestion de placements. RBC GMA est un fournisseur mondial de services et de solutions de gestion de placements pour les investisseurs institutionnels, la clientèle fortunée et les particuliers. La société offre des comptes distincts, des fonds en gestion commune, des fonds communs de placement, des fonds de couverture, des fonds négociés en bourse et des stratégies de placement spécialisées. Le groupe de sociétés de RBC GMA gère un actif d'environ 450 milliards de dollars et compte quelque 1 400 employés au Canada, aux États-Unis, en Europe et en Asie.

Aperçu de RBC

La Banque Royale du Canada est une institution financière mondiale définie par sa raison d'être, guidée par des principes et orientée vers l'excellence en matière de rendement. Notre succès est attribuable aux quelque 86 000 employés qui concrétisent notre vision, nos valeurs et notre stratégie afin que nous puissions contribuer à la prospérité de nos clients et au dynamisme des collectivités. Selon la capitalisation boursière, nous sommes la plus importante banque du Canada et l'une des plus grandes banques du monde. Nous avons adopté un modèle d'affaires diversifié axé sur l'innovation qui nous permet d'offrir des expériences exceptionnelles à plus de 16 millions de clients au Canada, aux États-Unis et dans 34 autres pays. Pour en savoir plus, visitez le site rbc.com.

Nous sommes fiers d'appuyer une grande diversité d'initiatives communautaires par des dons, des investissements dans la collectivité et le travail bénévole de nos employés. Pour de plus amples renseignements, visitez le site rbc.com/collectivites-durabilite .

SOURCE RBC Gestion mondiale d'actifs Inc.

Communiqué envoyé le 7 novembre 2019 à 09:00 et diffusé par :