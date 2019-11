Bitsonar: Nomad Family présente la théorie des 8 drapeaux





TALLINN, Estonie, 7 novembre 2019 /PRNewswire/ -- L'événement le plus important de la communauté nomade numérique à l'échelle mondiale a eu lieu à Berlin, en Allemagne, le 26 septembre 2019.

Nomad Family est une association internationale de personnes ouvertes et indépendantes. Elle est fondée sur la théorie des 8 drapeaux représentant 8 exigences essentielles pour vivre de manière efficace. L'objectif de Nomad Family est de diffuser son message selon ce concept et d'aider les membres à vivre leur vie le mieux possible.

En septembre dernier, l'association a organisé un événement de réseautage et de partage des compétences à Berlin. 130 participants, dont 8 intervenants, sont venus d'Europe, d'Afrique centrale et d'Afrique du Sud. Nomad Family a également invité Bitsonar en tant que partenaire principal, représenté par notre PDG Marius Ziubka et notre conseiller Pavel Lerner. Ils ont évoqué les opportunités financières et les moyens de réussir dans le monde numérique. L'association Nomad Family collabore avec Bitsonar afin de faciliter l'obtention du 7e drapeau.

D'importants gestionnaires de l'industrie, entrepreneurs et membres éminents de la communauté se sont joint à l'événement. L'entrepreneuse Jane Robbertson a partagé son expérience, et l'ambassadeur de marque Chikezie Amanoh a expliqué de quelle manière Nomad Family était devenue un réseau mondial de nomades numériques.

La théorie des 8 drapeaux est la pierre angulaire du mouvement, avec une liste d'objectifs permettant une vie sans limitations. Pour obtenir les 8 drapeaux, vous devez optimiser 8 aspects de votre vie :

La citoyenneté Le domicile L'activité professionnelle Les actifs et activités bancaires Le pays d'origine La sécurité des informations La monnaie numérique La conscience

Cette théorie est une version moderne de la théorie des trois drapeaux de l'ancien conseiller en investissement américain Harry Donald Schultz. Sa théorie recommande que chaque individu possède un deuxième passeport, une adresse dans un paradis fiscal et que ses actifs soient gardés en dehors de son pays d'origine.

Aucune des 193 nations existantes ne peut offrir la meilleure solution pour l'ensemble des 8 aspects, c'est pour cette raison que nous devons choisir avec soin un lieu sûr pour chaque problème particulier.

Le réseau Nomad Family s'est rapidement étendu au cours des dernières années. Ses membres sont présents dans chaque pays, nous permettant de connaître les moyens les plus efficaces d'aménager sa vie dans chacun d'eux. Nomad Family et Bitsonar aident les entrepreneurs et les travailleurs indépendants ayant des revenus délocalisés à payer moins, voyager plus et être libres.

Bitsonar est un fonds d'investissement basé sur la crypto-monnaie et utilisant une architecture quantique, fondé en 2016. Le fonds développe des algorithmes et mène des activités de gestion du risque, afin de s'assurer que ses investisseurs obtiennent les rendements les plus élevés possibles pour le niveau de risque le plus faible possible.

https://www.bitsonar.com







Communiqué envoyé le 7 novembre 2019 à 08:56 et diffusé par :